Para diseñar y ejecutar una estrategia de transformación digital integral, CEMIG se asoció con IBM Consulting, integrando tecnologías de punta y mejores prácticas para optimizar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa. Una de las iniciativas clave fue el desarrollo de asistentes virtuales impulsados por IA para proporcionar un soporte digital fluido a la amplia base de clientes de CEMIG. Un elemento fundamental de esta transformación fue el uso de IBM® watsonx.ai, que ayudó con el desarrollo de asistentes virtuales inteligentes y la integración de modelos de lenguaje grandes (LLM) de código abierto, como Llama y Hugging Face. Estas capacidades de IA se mejoraron aún más con NeuralSeek, lo que dio lugar a respuestas más precisas y conscientes del contexto.

IBM también ayudó a CEMIG a fusionar múltiples plataformas digitales, como su aplicación móvil, portal en línea y WhatsApp, propiedad de Meta, para ofrecer una experiencia unificada y fácil de usar para los clientes que navegan por el escenario digital de CEMIG. Estas soluciones personalizadas ayudaron a CEMIG a superar el desafío de atender a su diversa base de clientes, lo que resultó en una experiencia del cliente más inclusiva y accesible.