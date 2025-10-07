Catchpoint transforma su enfoque del DNS con IBM NS1 Connect
Algunas de las organizaciones más grandes del mundo confían en Catchpoint para el monitoreo del rendimiento de Internet (IPM). Para respaldar su huella global, la red de agentes global más grande, con miles de dispositivos en más de 100 países, la empresa confía en un servicio de sistema de nombres de dominio (DNS) eficaz y resiliente para ayudar a garantizar que la telemetría global se ingiera correctamente y que los clientes sean notificados de inmediato si surge cualquier problema.
Sin embargo, su anterior proveedor de DNS experimentó un ataque de denegación distribuida del servicio (DDoS) paralizante y múltiples interrupciones, lo que comprometió la capacidad de Catchpoint para ofrecer servicios confiables y ser la autoridad confiable en rendimiento para sus clientes. Este evento marcó un punto de inflexión importante para Catchpoint. No podían arriesgar la confianza del cliente en un sistema defectuoso.
Catchpoint necesitaba una solución de DNS que pudiera minimizar la fricción operativa, integrarse perfectamente con su infraestructura existente y evitar la pérdida de datos causada por posibles reintentos durante las búsquedas de DNS. Era hora de reexaminar su estrategia de DNS para garantizar tanto la velocidad como la confiabilidad.
En respuesta a estos desafíos, Catchpoint se asoció con IBM para implementar IBM® NS1 Connect, una solución de DNS sólida y flexible. La colaboración fue impulsada por varios factores clave, incluido el rendimiento global del DNS de la plataforma y su capacidad para manejar grandes volúmenes de tráfico de manera confiable.
La transición de Catchpoint a NS1 Connect fue fluida y eficiente, con una incorporación práctica y una interrupción mínima de las operaciones. La empresa optó por una configuración de instancia dual, que implicaba combinar los servicios alojados y compartidos de la solución para ayudar a garantizar la redundancia y la confiabilidad, incluso cuando se utilizan cortafuegos de aplicaciones web (WAF) y redes de distribución de contenido (CDN). La integración con la API NS1 Connect para el seguimiento del inventario de infraestructura optimizó aún más las operaciones. Además, el servicio cumplió con todos los requisitos de Catchpoint para la medición de datos.
Catchpoint también implementó con éxito la dirección del tráfico a través de cadenas de filtros y servicios DNS dedicados, lo que demostró ser invaluable y mejoró significativamente la capacidad de respuesta y la resiliencia de su plataforma IPM.
Este enfoque no solo mejoró la resiliencia, sino que también permitió a Catchpoint utilizar sus propios datos de monitoreo para la dirección inteligente del tráfico en el futuro.
Tras la implementación de NS1 Connect, Catchpoint fue testigo de ganancias sustanciales en velocidad, resiliencia y flexibilidad, todos factores críticos para una empresa cuyo negocio depende de datos de rendimiento en tiempo real. La colaboración con IBM permitió a Catchpoint fortalecer su infraestructura digital, garantizando un rendimiento y confiabilidad consistentes y óptimos.
Como resultado, la empresa ahora está mejor posicionada para brindar servicios de alta calidad a sus clientes, manteniendo la rentabilidad y la eficacia operativa. NS1 Connect tiene una infraestructura variada y ofrece un despliegue flexible en centros de datos de nivel 1, entornos de nube u otras instancias. Las comprobaciones de estado integradas en las cadenas de filtros también ayudan a garantizar que las respuestas del DNS apunten a servicios viables, lo que reduce el riesgo de tiempo de inactividad y mejora la experiencia del cliente.
Además, la asociación de Catchpoint con IBM respalda su viaje de transformación digital en curso, proporcionando la agilidad y la escalabilidad necesarias para adaptarse a los desafíos y oportunidades futuros en el escenario cambiante del monitoreo del rendimiento.
Las compañías digitales recurren a la plataforma y la experiencia de IPM de Catchpoint para identificar y resolver problemas de manera proactiva en la pila de Internet antes de que afecten a los clientes, la fuerza laboral o las experiencias digitales. Internet confía en Catchpoint por su visibilidad incomparable y sus insights de gran alcance sobre Internet.
