En respuesta a estos desafíos, Catchpoint se asoció con IBM para implementar IBM® NS1 Connect, una solución de DNS sólida y flexible. La colaboración fue impulsada por varios factores clave, incluido el rendimiento global del DNS de la plataforma y su capacidad para manejar grandes volúmenes de tráfico de manera confiable.

La transición de Catchpoint a NS1 Connect fue fluida y eficiente, con una incorporación práctica y una interrupción mínima de las operaciones. La empresa optó por una configuración de instancia dual, que implicaba combinar los servicios alojados y compartidos de la solución para ayudar a garantizar la redundancia y la confiabilidad, incluso cuando se utilizan cortafuegos de aplicaciones web (WAF) y redes de distribución de contenido (CDN). La integración con la API NS1 Connect para el seguimiento del inventario de infraestructura optimizó aún más las operaciones. Además, el servicio cumplió con todos los requisitos de Catchpoint para la medición de datos.

Catchpoint también implementó con éxito la dirección del tráfico a través de cadenas de filtros y servicios DNS dedicados, lo que demostró ser invaluable y mejoró significativamente la capacidad de respuesta y la resiliencia de su plataforma IPM.

Este enfoque no solo mejoró la resiliencia, sino que también permitió a Catchpoint utilizar sus propios datos de monitoreo para la dirección inteligente del tráfico en el futuro.