Actualmente, la nube es un concepto muy estandarizado, pero hace unos años los clientes no se motivaban con la confianza que representa hoy en día. Cambiar del modelo on premises a la nube, sin tener clara la flexibilidad de las soluciones tanto desde el punto de vista económico como de crecimiento, no resultaba tan convincente.

Hace ocho años, KIO España, una empresa de servicios IaaS dirigida a infraestructuras de misión crítica, buscaba la diferenciación al enfocarse en la especialización, disponibilidad y calidad, y tenía una cartera reducida de servicios, pero lo suficientemente amplia como para que los clientes pudieran elegir y colocar sus cargas en las infraestructuras que eran óptimas de acuerdo con las características de sus necesidades. No obstante, para aquellos clientes con altas cargas de trabajo SAP, la propuesta de KIO España ha ido de la mano con los servidores IBM Power, ofreciéndoles un valor diferencial a su variada oferta de servicios en la nube, por el rendimiento que brindan y porque permiten a los clientes igualar la contratación de instancias (en función del tamaño de la memoria), al ritmo que demanda el propio proyecto.

Pasaron 7 años desde que KIO España comenzó a trabajar con IBM y, desde entonces, para la empresa de servicios de TI de misión crítica, el mejor punto de venta fue, sin duda, ofrecer a sus clientes una demostración de IBM Power por parte de un integrador. Esta prueba permite a las empresas evaluar la robustez de las soluciones de IBM y convencerse de ellas, y cómo funcionan de forma muy óptima con máquinas que son muy pesadas en RAM.

Como resultado, el 100 % de las empresas que aceptaron probarlo se han convertido en clientes de servidores IBM Power, pasando a formar parte de la cartera de KIO España. Esta cifra asciende a un total de 17 empresas en toda España de los sectores alimentario, logístico, químico, manufacturero y público.