Carus seleccionó IBM Cloud Bare Metal Servers en la nube pública de IBM para dar soporte a su nuevo cliente. John Bercount, director de ventas de Carus, explica por qué eligieron los servidores bare metal. "Para nosotros es un desafío utilizar servidores preconfigurados en la nube porque tenemos muchos requisitos diferentes. Necesitamos un servidor de base de datos, que no requiere mucha potencia de procesamiento pero sí requiere mucho espacio de almacenamiento. Y necesitamos un servidor de aplicaciones, que requiere mucha RAM, pero no requiere almacenamiento. Necesitamos muchas configuraciones diferentes y el tamaño estándar normalmente no encaja. Los servidores bare metal son los que mejor se adaptan a nosotros porque podemos diseñar y optimizar los servidores para que cumplan nuestros requisitos".

Los servidores del cliente de Carus en Alaska están alojados en centros de datos en Washington, DC y San José, California, y los datos se duplican en las dos ubicaciones. Esto ayuda a garantizar que la solución permanezca con un alto nivel de disponibilidad en todo momento. Bercount explica por qué esto es importante: "La mayoría de estas comunidades no tienen una carretera que las conecte con otro lugar. Generalmente, el transbordador es su medio principal de transporte y comunicación".

Y continúa: “Hemos tenido que incorporar más funciones a nuestro software para asegurarnos de que siga funcionando sin conexión a nivel local y se comunique cuando sea posible. Eso podría ser vía satélite desde el barco o podría ser desde el siguiente puerto si hay una conexión de red”.

El éxito de la instalación de Alaska convenció a Carus de comenzar a utilizar IBM Cloud Bare Metal Servers también para algunos de sus otros clientes. Aunque los problemas pueden diferir de un transportista a otro, los beneficios de los servidores bare metal ayudan a Carus a abordarlos todos.

Por ejemplo, para algunos clientes de Carus, no es raro que 2000 pasajeros aborden un transbordador en solo 30 minutos. Revisar los boletos y llevar a los pasajeros a sus ubicaciones a bordo de manera eficiente requiere que el sistema de Carus sea sumamente confiable durante las horas de mayor demanda. "Ahí es cuando los servidores bare metal de IBM realmente brillan", dice Bercount. "Se necesita buena comunicación de datos y también buena velocidad; además, todos los pasos del proceso deben ser muy rápidos para lograr que todos los pasajeros estén a bordo de manera oportuna".

Independientemente del tamaño y la ubicación, la seguridad se destaca como una preocupación común entre todos los clientes de Carus. Al igual que todos los prestadores de servicios de transporte público, los operadores de transbordadores han tenido que mejorar la seguridad en los últimos años, al igual que sus operaciones de TI. “La seguridad se ha vuelto cada vez más importante para nosotros. Hemos visto a operadores que han sido víctimas de ataques de ransomware. De forma repentina está presente en toda nuestra industria”, dice Bertell.

Con los servidores bare metal de IBM, Carus y sus clientes saben que su entorno es completamente dedicado. Bertell dice: "Dedicamos mucho tiempo y energía a configurar la seguridad en nuestros centros de datos para asegurarnos de mantener un entorno con un modelo de confianza cero", afirma.