Careerforce Pro se asoció con Netsmartz, un IBM Silver Business Partner, para transformar los complejos desafíos de contratación en una plataforma de contratación SaaS escalable y centrada en el cliente. Netsmartz recomendó IBM® watsonx.ai e IBM watsonx.governance y trabajó directamente con Careerforce Pro para crear una solución de contratación impulsada por IA basada en la precisión, la escalabilidad y la IA responsable.

Con watsonx.ai, los equipos diseñaron un motor de reclutamiento inteligente capaz de analizar datos de contratación estructurados y no estructurados, incluidas descripciones de puestos y currículos, con comprensión contextual más allá de la coincidencia de palabras clave. Esto permitió la creación automatizada de descripciones de puestos, el análisis de currículos, la puntuación de candidatos y la preselección, cambiando la contratación de procesos manuales y lentos a un flujo de trabajo eficiente y totalmente automatizado que escala miles de aplicaciones con precisión.

La plataforma también presentó IRIS, un asistente de voz de IA que mejora la interacción de los candidatos en las primeras etapas. Desarrollado por watsonx.ai, IRIS realiza llamadas de preselección de primera ronda en un formato natural, evalúa las habilidades y la adecuación al puesto, genera informes de los candidatos y coordina las entrevistas de la segunda ronda. Como explica Jeff Dudum: “Lo que realmente distingue a nuestra plataforma es que no estamos reemplazando su ATS, sino que lo mejoramos”. Careerforce Pro está diseñado para integrarse en su sistema existente y brindar a los gerentes de contratación la claridad para enfocarse en los candidatos adecuados. En lugar de dedicar horas valiosas a filtrar candidatos no calificados, su equipo recibe insights estructurados y aplicables en la práctica que generan coherencia, transparencia y disciplina en el proceso de selección. IRIS se convierte en una extensión de su equipo de contratación: realiza entrevistas estructuradas, captura y organiza las respuestas de los candidatos y entrega información significativa para que los gerentes puedan dedicar su tiempo a lo que más importa: contratar a los mejores talentos de forma rápida y segura.

Para garantizar la transparencia y la gobernanza de la IA responsable, Careerforce Pro integró watsonx.governance, permitiendo la documentación de las recomendaciones de IA, el monitoreo del rendimiento y la detección de sesgos o desviaciones. Gracias a su colaboración con Netsmartz y a la adopción de las tecnologías IBM watsonx, Careerforce Pro se ha convertido en un motor de reclutamiento totalmente automatizado, inteligente y confiable. “La IA nos ha permitido transformar un proceso de contratación que alguna vez fue manual e incongruente en un flujo de trabajo escalable y basado en datos que ofrece velocidad, precisión y mejor alineación de los candidatos”, afirma Jeff Dudum.