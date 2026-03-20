Cómo las dificultades de personal de un restaurador en el mundo real inspiraron una plataforma de reclutamiento escalable creada para cada industria
Jeff Dudum, fundador y presidente de Careerforce Pro, creó su plataforma de reclutamiento a partir de su experiencia de primera mano. Después de abrir 63 restaurantes en todo el país y contratar a más de 35 000 empleados, aprendió que el crecimiento en industrias competitivas y de alta rotación depende de un factor crítico: conectarse con los candidatos adecuados antes de que acepten otra oferta. En entornos acelerados, el volumen de solicitantes puede ser abrumador; la calidad del talento, incongruente; y los métodos de selección tradicionales, lentos e ineficientes. Dado que los responsables de contratación deben compaginar las operaciones diarias, a menudo se pierden candidatos valiosos en favor de competidores más ágiles. Con sede en el Área de la Bahía de San Francisco, Jeff convirtió esos desafíos del mundo real en Careerforce Pro, una plataforma de reclutamiento diseñada para reducir el tiempo de contratación y garantizar que los líderes dediquen su tiempo a candidatos que realmente se ajustan al puesto y la cultura. Al aportar estructura, coherencia y tecnología más inteligente al proceso de contratación, Careerforce Pro transforma el reclutamiento de una lucha reactiva a una estrategia disciplinada y proactiva, lo que brinda a las organizaciones de alta rotación la velocidad y claridad que necesitan para crecer con confianza.
Careerforce Pro se asoció con Netsmartz, un IBM Silver Business Partner, para transformar los complejos desafíos de contratación en una plataforma de contratación SaaS escalable y centrada en el cliente. Netsmartz recomendó IBM® watsonx.ai e IBM watsonx.governance y trabajó directamente con Careerforce Pro para crear una solución de contratación impulsada por IA basada en la precisión, la escalabilidad y la IA responsable.
Con watsonx.ai, los equipos diseñaron un motor de reclutamiento inteligente capaz de analizar datos de contratación estructurados y no estructurados, incluidas descripciones de puestos y currículos, con comprensión contextual más allá de la coincidencia de palabras clave. Esto permitió la creación automatizada de descripciones de puestos, el análisis de currículos, la puntuación de candidatos y la preselección, cambiando la contratación de procesos manuales y lentos a un flujo de trabajo eficiente y totalmente automatizado que escala miles de aplicaciones con precisión.
La plataforma también presentó IRIS, un asistente de voz de IA que mejora la interacción de los candidatos en las primeras etapas. Desarrollado por watsonx.ai, IRIS realiza llamadas de preselección de primera ronda en un formato natural, evalúa las habilidades y la adecuación al puesto, genera informes de los candidatos y coordina las entrevistas de la segunda ronda. Como explica Jeff Dudum: “Lo que realmente distingue a nuestra plataforma es que no estamos reemplazando su ATS, sino que lo mejoramos”. Careerforce Pro está diseñado para integrarse en su sistema existente y brindar a los gerentes de contratación la claridad para enfocarse en los candidatos adecuados. En lugar de dedicar horas valiosas a filtrar candidatos no calificados, su equipo recibe insights estructurados y aplicables en la práctica que generan coherencia, transparencia y disciplina en el proceso de selección. IRIS se convierte en una extensión de su equipo de contratación: realiza entrevistas estructuradas, captura y organiza las respuestas de los candidatos y entrega información significativa para que los gerentes puedan dedicar su tiempo a lo que más importa: contratar a los mejores talentos de forma rápida y segura.
Para garantizar la transparencia y la gobernanza de la IA responsable, Careerforce Pro integró watsonx.governance, permitiendo la documentación de las recomendaciones de IA, el monitoreo del rendimiento y la detección de sesgos o desviaciones. Gracias a su colaboración con Netsmartz y a la adopción de las tecnologías IBM watsonx, Careerforce Pro se ha convertido en un motor de reclutamiento totalmente automatizado, inteligente y confiable. “La IA nos ha permitido transformar un proceso de contratación que alguna vez fue manual e incongruente en un flujo de trabajo escalable y basado en datos que ofrece velocidad, precisión y mejor alineación de los candidatos”, afirma Jeff Dudum.
La plataforma de reclutamiento impulsada por IA de Careerforce Pro ha mejorado drásticamente la eficiencia y precisión de la contratación para sus clientes. Al automatizar la selección temprana, el análisis de currículos y la coincidencia de candidatos a través de IBM watsonx.ai, las organizaciones han reducido el tiempo de contratación en más del 85 % y el tiempo de selección de currículos en aproximadamente un 97 %, lo que permite a los equipos de talento centrarse en una interacción más significativa de los candidatos. La comprensión contextual de la plataforma de las habilidades de los solicitantes, incluso para los puestos más complejos de la industria, ha fortalecido la calidad general de las coincidencias y ha disminuido los costosos desajustes de contratación.
Reflexionando sobre la asociación, Parth Gargish, vicepresidente ejecutivo de crecimiento empresarial en Netsmartz, señala: “Nuestra colaboración con Careerforce Pro muestra cómo combinar su experiencia en contratación con el poder de IBM watsonx nos permitió crear una plataforma impulsada por IA que ofrece velocidad y precisión reales para equipos de talento”.
La escalabilidad también ha sido un beneficio destacado, permitiendo a los empleadores gestionar grandes aumentos en el volumen de aplicaciones sin comprometer la velocidad, precisión o congruencia. Los primeros usuarios informan una toma de decisiones más rápida, una mejor visibilidad en todo el proceso de contratación y una mayor satisfacción tanto entre los gerentes de contratación como entre los candidatos. La incorporación de watsonx.governance ayuda a las organizaciones a documentar decisiones apoyadas por IA, monitorear el rendimiento y mitigar sesgos a escala.
Y como concluye Jeff Dudum: “Nuestra plataforma permite a las empresas contratar con la misma coherencia y confianza exigidas en mis propios negocios. Lo que construimos no elimina la conexión humana, sino que crea más espacio para ella”. Al aportar estructura y eficiencia a las primeras etapas de la selección, los gerentes de contratación ganan un tiempo valioso para interactuar directamente con los candidatos que realmente encajan en el puesto. Los candidatos, a su vez, pueden responder a las preguntas en un entorno cómodo que permite que sus personalidades, estilo de comunicación y fortalezas se manifiesten de forma natural. El resultado es un proceso de contratación que se siente más reflexivo e intencional, lo que garantiza que cada organización pueda dotar de personal a su negocio con el nivel de talento que se merece.
Careerforce Pro es una plataforma de adquisición de talento impulsada por IA con sede en el Área de la Bahía de San Francisco, California, diseñada para acelerar la contratación a través de la selección automatizada y la evaluación instantánea de candidatos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La empresa se centra en mejorar la eficiencia de la contratación para puestos de gran volumen y misión crítica.
Netsmartz es una empresa con sede en Estados Unidos de ingeniería digital y servicios de TI fundada en 1999, especializada en desarrollo de software impulsado por IA, servicios en la nube y aumento de personal. Con más de 25 años de experiencia y más de 1500 profesionales en más de 10 ubicaciones globales, apoya a empresas de Fortune 500 y a startups con soluciones de tecnología personalizadas y escalables.
IBM watsonx ofrece capacidades de IA de nivel empresarial que ayudan a las organizaciones a automatizar los flujos de trabajo, mejorar la toma de decisiones y escalar de forma responsable con gobernanza integrada. Las empresas pueden modernizar sus estrategias de captación de talento con una IA transparente y confiable que ofrece mejoras cuantificables en la eficiencia.
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Los ejemplos son ilustrativos. Los resultados reales varían según el entorno y la configuración del cliente.