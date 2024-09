"Como una de las principales instituciones financieras que operan en el mercado jordano y también a nivel regional, Capital Bank Group es además una estrella en ascenso con datos e IA, liderando el camino en la transformación de los mercados financieros de sus áreas".



“Al trabajar con IBM, Capital Bank of Jordan se complace en comenzar con watsonx para mejorar aún más nuestras capacidades de aprendizaje automático (ML) e IA. Basándose en las cargas de trabajo Netezza ya existentes, su objetivo es ver cómo watsonx puede reunir todos sus datos, incluso los datos no estructurados, en una sola capa, para ayudar a impulsar análisis predictivo, reducir la pérdida de clientes, identificar fraudes y transacciones riesgosas, además de optimizar el marketing de objetivo de precisión".



"Con watsonx, Capital Bank of Jordan se complace en continuar su camino por la IA, mejorando sus procesos internos y la experiencia del cliente".

Bahaa' Awartany

Director general de datos

Capital Bank of Jordan