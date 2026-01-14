Cacpe Loja moderniza su infraestructura de almacenamiento con IBM FlashSystem 5300
Cacpe Loja, una importante cooperativa de crédito y ahorro del sector financiero de Ecuador, enfrentó dificultades importantes cuando su plataforma tecnológica existente comenzó a carecer de alta disponibilidad. Esta falta de confiabilidad planteaba un riesgo sustancial de pérdida de datos e interrupción operativa, lo que podría afectar a la cooperativa de manera crítica. Además, el desafío se agravó aún más por la necesidad de mantener dos entornos productivos durante el proceso de migración.
Para evitar futuras pérdidas de datos y garantizar un servicio ininterrumpido a sus clientes, Cacpe Loja necesitaba una solución que pudiera garantizar una alta disponibilidad y una coexistencia perfecta en ambos entornos.
Para abordar la necesidad de alta disponibilidad y migración perfecta, Cacpe Loja se asoció con IBM y Advance Networks, un asociado de negocios de IBM, para actualizar su plataforma tecnológica. El principal desafío era garantizar que dos entornos productivos pudieran coexistir durante el proceso de migración manteniendo una disponibilidad del 99 %.
El proceso de implementación comenzó con el despliegue de tres unidades IBM FlashSystem 5300, cada una equipada con módulos IBM FlashCore. Estas soluciones fueron seleccionadas por su rendimiento superior, rentabilidad y alineación con los requisitos de Cacpe Loja. También ayudaron a facilitar un entorno de almacenamiento redundante completo, lo que ayudó a garantizar una alta disponibilidad.
Además, la transformación a la nueva infraestructura incluyó servidores IBM Power, conmutadores de red de área de almacenamiento (SAN) e IBM Storage Insights Pro. La integración de estos componentes se gestionó meticulosamente para lograr redundancia y una disponibilidad del 99 %. La implementación de los conmutadores SAN fue un hito clave, ya que constituyó la columna vertebral de la alta disponibilidad y permitió el despliegue perfecto de toda la solución.
El equipo de IBM Expert Labs, aprovechando la metodología de alta disponibilidad basada en políticas (PBHA) de IBM, también ayudó a garantizar la implementación de funciones de alta disponibilidad para los controladores de almacenamiento. Este enfoque no solo cumplió sino que superó las expectativas de Cacpe Loja, proporcionando una solución robusta de recuperación ante desastres y minimizando los riesgos de tiempo de inactividad.
La colaboración entre Advance Networks e IBM fue fundamental para el éxito del proyecto. Advance Networks, con su amplia experiencia en el sector financiero, proporcionó insights invaluables sobre el entorno y las operaciones del cliente. IBM, por otro lado, ofreció pericia técnica y soporte, definiendo la configuración, la solución y los precios pertinentes.
Cacpe Loja ha experimentado un cambio transformador en sus capacidades tecnológicas gracias a su colaboración con IBM. La implementación de IBM FlashSystem 5300 con módulos IBM FlashCore ha dado como resultado una mejora del 60 % en la respuesta de ejecución de procesos, un aumento del 99 % de la capacidad para entornos de bases de datos transaccionales y una mejora del 60 % en el rendimiento de las copias de seguridad.
Además, la cooperativa ahora cuenta con una alta disponibilidad del 99 %, lo que ayuda a garantizar un servicio ininterrumpido a sus clientes. El tiempo necesario para los procesos de cierre del día, cierre mensual y cierre anual se ha reducido de 4 a 2 horas, lo que demuestra la mayor eficiencia que aporta la nueva infraestructura de almacenamiento.
De cara al futuro, Cacpe Loja planea centrarse en definir estrategias de seguridad para sus bases de datos. La cooperativa confía en que su nueva infraestructura de almacenamiento, impulsada por IBM, continuará respaldando su estrategia empresarial y de TI a largo plazo, ayudando a garantizar servicios ininterrumpidos a sus clientes. La exitosa implementación de IBM FlashSystem 5300 ha establecido un nuevo punto de referencia para Cacpe Loja, demostrando el poder de las alianzas estratégicas en el fomento de la transformación digital.
Cacpe Loja es una destacada cooperativa de crédito y ahorro con sede en Loja, Ecuador. Es una de las instituciones financieras más importantes del país y presta servicios a una amplia gama de clientes. La cooperativa ofrece una variedad de servicios, entre ellos, cuentas de ahorro, préstamos e inversiones, con el objetivo de proporcionar soluciones financieras seguras y rentables.
Explore las soluciones IBM FlashSystem 5300 para lograr alta disponibilidad y protección de datos robustas
