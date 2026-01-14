Para abordar la necesidad de alta disponibilidad y migración perfecta, Cacpe Loja se asoció con IBM y Advance Networks, un asociado de negocios de IBM, para actualizar su plataforma tecnológica. El principal desafío era garantizar que dos entornos productivos pudieran coexistir durante el proceso de migración manteniendo una disponibilidad del 99 %.

El proceso de implementación comenzó con el despliegue de tres unidades IBM FlashSystem 5300, cada una equipada con módulos IBM FlashCore. Estas soluciones fueron seleccionadas por su rendimiento superior, rentabilidad y alineación con los requisitos de Cacpe Loja. También ayudaron a facilitar un entorno de almacenamiento redundante completo, lo que ayudó a garantizar una alta disponibilidad.

Además, la transformación a la nueva infraestructura incluyó servidores IBM Power, conmutadores de red de área de almacenamiento (SAN) e IBM Storage Insights Pro. La integración de estos componentes se gestionó meticulosamente para lograr redundancia y una disponibilidad del 99 %. La implementación de los conmutadores SAN fue un hito clave, ya que constituyó la columna vertebral de la alta disponibilidad y permitió el despliegue perfecto de toda la solución.

El equipo de IBM Expert Labs, aprovechando la metodología de alta disponibilidad basada en políticas (PBHA) de IBM, también ayudó a garantizar la implementación de funciones de alta disponibilidad para los controladores de almacenamiento. Este enfoque no solo cumplió sino que superó las expectativas de Cacpe Loja, proporcionando una solución robusta de recuperación ante desastres y minimizando los riesgos de tiempo de inactividad.

La colaboración entre Advance Networks e IBM fue fundamental para el éxito del proyecto. Advance Networks, con su amplia experiencia en el sector financiero, proporcionó insights invaluables sobre el entorno y las operaciones del cliente. IBM, por otro lado, ofreció pericia técnica y soporte, definiendo la configuración, la solución y los precios pertinentes.