BWI refuerza las operaciones de TI de misión crítica para las fuerzas armadas alemanas

Para aprovechar su oportunidad estratégica, BWI se asoció con IBM para establecer una base unificada e inteligente para las operaciones de TI; centrada en simplificar la forma en que los equipos observan, gestionan y optimizan entornos complejos de TI de misión crítica. A partir de 2022, BWI se propuso conectar la observabilidad, los insights de rendimiento y los flujos de trabajo operativos en una capa de inteligencia operativa compartida que respaldaría una toma de decisiones más rápida y fundamentada bajo control humano. El objetivo no era acumular herramientas adicionales, sino alinear el insight, la acción y la gobernanza en todo el escenario de TI existente de BWI.

BWI comenzó a diseñar e implementar su propia plataforma de automatización unificada on premises, adaptada a sus requisitos de seguridad, soberanía y escala. La plataforma combina observabilidad en tiempo real, optimización inteligente de recursos y automatización basada en políticas, con Red Hat Ansible Automation Platform como capa de automatización central. Ansible desempeña un papel clave en la estandarización de los flujos de trabajo, permitiendo la automatización repetible y apoyando un cambio de la administración manual hacia operaciones más resilientes y de ingeniería.

Mediante una demostración estructurada de valor, BWI validó cómo IBM® Instana Observability e IBM Turbonomic, ambos ahora parte de la plataforma IBM Concert, funcionan juntos dentro de este modelo operativo unificado. Instana proporciona visibilidad automatizada en tiempo real de todas las aplicaciones e infraestructura, mientras que Turbonomic se basa en este insight con recomendaciones continuas basadas en políticas para alinear la capacidad y la ubicación con la demanda de aplicaciones en tiempo real. En conjunto, brindan a los equipos de operaciones una visión compartida y contextual que vincula el comportamiento del sistema con una gestión eficaz de los recursos.

Este enfoque integrado permite a BWI avanzar en la automatización de forma controlada y responsable. Las capacidades existentes AIOps y Netcool Operations Insight (NOI) contribuyen a la detección y análisis proactivos, mientras que las acciones de automatización permanecen reguladas mediante políticas claras, aprobaciones, registros de auditoría y mecanismos seguros de reversión. Asistentes inteligentes, capacidades basadas en IA que respaldan la investigación y recomiendan los siguientes pasos; operar bajo supervisión humana, garantizando la explicabilidad, la responsabilidad y la plena soberanía operativa.

IBM Expert Labs apoyó el diseño de arquitectura, la implementación y la habilitación operativa, ayudando a BWI a desplegar e integrar estas capacidades de manera confiable en entornos grandes y totalmente on premises. En conjunto, las capacidades de IBM Instana, IBM Turbonomic, Ansible y AIOps conforman una base unificada de inteligencia operativa y automatización que aporta valor operativo en la actualidad, mientras que proporciona una ruta preparada para el futuro hacia una automatización más avanzada asistida por agentes, como parte de la hoja de ruta a largo plazo de BWI.