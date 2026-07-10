BWI refuerza las operaciones de TI de misión crítica para las fuerzas armadas alemanas

Aprovechar la observabilidad unificada y la optimización para admitir servicios de TI seguros y resilientes
Como la casa de sistemas de TI de las fuerzas armadas alemanas, BWI GmbH es responsable de proporcionar servicios de TI seguros, confiables y de misión crítica en Alemania y en el extranjero. Con aproximadamente 1.15 millones de activos de TI gestionados en varios miles de servidores y una fuerza laboral de más de 8000 empleados, BWI opera uno de los entornos de TI on-premises más complejos y estratégicamente importantes de Europa. Para continuar garantizando un alto rendimiento y preparación operativa, particularmente en escenarios de prestación de servicios de TI, BWI evoluciona continuamente sus operaciones de TI para fortalecer la resiliencia, la transparencia y la sustentabilidad a largo plazo.
A medida que los escenarios de aplicaciones se expandían y los entornos de infraestructura crecían en escala y complejidad, BWI identificó una oportunidad para mejorar aún más la visibilidad del uso de los recursos de TI y el rendimiento de los servicios. En el contexto de la volatilidad de los mercados de hardware y de los ciclos de adquisiciones que requieren mucho tiempo, una mayor transparencia y una planificación de la capacidad basada en datos cobraron cada vez más importancia para maximizar el valor de la infraestructura existente, al tiempo que se mantenía el control y la soberanía totales. Para respaldar esta dirección estratégica, BWI emprendió un proceso a largo plazo destinado a mejorar sus operaciones de TI, centrándose en la gestión proactiva de los servicios, la automatización inteligente y la toma de decisiones fundamentadas, en colaboración con un socio capaz de ofrecer tanto tecnología probada como una amplia experiencia, en consonancia con sus requisitos de gobernanza y seguridad.
Para aprovechar su oportunidad estratégica, BWI se asoció con IBM para establecer una base unificada e inteligente para las operaciones de TI; centrada en simplificar la forma en que los equipos observan, gestionan y optimizan entornos complejos de TI de misión crítica. A partir de 2022, BWI se propuso conectar la observabilidad, los insights de rendimiento y los flujos de trabajo operativos en una capa de inteligencia operativa compartida que respaldaría una toma de decisiones más rápida y fundamentada bajo control humano. El objetivo no era acumular herramientas adicionales, sino alinear el insight, la acción y la gobernanza en todo el escenario de TI existente de BWI.
BWI comenzó a diseñar e implementar su propia plataforma de automatización unificada on premises, adaptada a sus requisitos de seguridad, soberanía y escala. La plataforma combina observabilidad en tiempo real, optimización inteligente de recursos y automatización basada en políticas, con Red Hat Ansible Automation Platform como capa de automatización central. Ansible desempeña un papel clave en la estandarización de los flujos de trabajo, permitiendo la automatización repetible y apoyando un cambio de la administración manual hacia operaciones más resilientes y de ingeniería.
Mediante una demostración estructurada de valor, BWI validó cómo IBM® Instana Observability e IBM Turbonomic, ambos ahora parte de la plataforma IBM Concert, funcionan juntos dentro de este modelo operativo unificado. Instana proporciona visibilidad automatizada en tiempo real de todas las aplicaciones e infraestructura, mientras que Turbonomic se basa en este insight con recomendaciones continuas basadas en políticas para alinear la capacidad y la ubicación con la demanda de aplicaciones en tiempo real. En conjunto, brindan a los equipos de operaciones una visión compartida y contextual que vincula el comportamiento del sistema con una gestión eficaz de los recursos.
Este enfoque integrado permite a BWI avanzar en la automatización de forma controlada y responsable. Las capacidades existentes AIOps y Netcool Operations Insight (NOI) contribuyen a la detección y análisis proactivos, mientras que las acciones de automatización permanecen reguladas mediante políticas claras, aprobaciones, registros de auditoría y mecanismos seguros de reversión. Asistentes inteligentes, capacidades basadas en IA que respaldan la investigación y recomiendan los siguientes pasos; operar bajo supervisión humana, garantizando la explicabilidad, la responsabilidad y la plena soberanía operativa.
IBM Expert Labs apoyó el diseño de arquitectura, la implementación y la habilitación operativa, ayudando a BWI a desplegar e integrar estas capacidades de manera confiable en entornos grandes y totalmente on premises. En conjunto, las capacidades de IBM Instana, IBM Turbonomic, Ansible y AIOps conforman una base unificada de inteligencia operativa y automatización que aporta valor operativo en la actualidad, mientras que proporciona una ruta preparada para el futuro hacia una automatización más avanzada asistida por agentes, como parte de la hoja de ruta a largo plazo de BWI.
Al fortalecer la observabilidad en todo su ámbito de TI, BWI ha mejorado la forma en que gestiona y brinda servicios de misión crítica para las fuerzas armadas alemanas. La visibilidad en tiempo real de las aplicaciones y la infraestructura brinda a los equipos de operaciones una comprensión más clara del comportamiento y las dependencias del sistema, lo que permite respuestas más rápidas y confiables en entornos complejos y totalmente on premises. Esta visión operativa compartida respalda la toma de decisiones coherente y refuerza la estabilidad del servicio en condiciones exigentes.
Con esta mayor visibilidad, BWI ha pasado de la resolución reactiva de problemas a una gestión de servicios más proactiva. Los problemas potenciales ahora se pueden identificar y abordar antes en su ciclo de vida, lo que ayuda a BWI a evitar o manejar de manera proactiva aproximadamente 30 000 interrupciones reales y potenciales del servicio de TI al año. Este enfoque mejora la confiabilidad del servicio para los usuarios finales, al tiempo que permite a los equipos de operaciones resolver problemas de manera más eficiente y enfocarse en iniciativas de mayor valor que respaldan la mejora continua.
La mejora de los insights sobre la utilización de la infraestructura también ha fortalecido las capacidades de planificación y gestión de capacidades de BWI. En entornos específicos, BWI ha identificado hasta un 35 % de capacidad potencial que se puede liberar y utilizar de manera más eficaz, lo que permite a la organización retrasar la adquisición de hardware hasta 12 meses cuando corresponda. En conjunto, estos resultados han fortalecido la resiliencia operativa de BWI y han proporcionado una base sólida para la evolución continua, posicionando a la organización para ampliar la automatización de manera controlada y gobernada, manteniendo la supervisión humana, la responsabilidad y la soberanía operativa total.
BWI es una de las empresas de servicios de TI más grandes de Alemania, que brinda servicios de TI estables, seguros y eficientes a las fuerzas armadas alemanas. Fundada en 2006, BWI ha ampliado significativamente su cartera de servicios para incluir servicios de consultoría de expertos y desarrollo rápido de nuevas soluciones de TI. Con más de 8000 empleados, BWI se compromete a avanzar en la digitalización de las fuerzas armadas alemanas y garantizar su preparación operativa.
IBM Concert reúne la observabilidad, la optimización y la resiliencia en una vista operativa unificada. Conecte las señales entre sus aplicaciones, infraestructura y redes, lo que ayuda a los equipos a identificar lo que realmente importa y a coordinar las acciones con mayor rapidez en las operaciones híbridas.
© Copyright IBM Corporation, junio de 2026.
IBM, el logotipo de IBM, Instana, Turbonomic, IBM Concert y Red Hat Platforms Vault son marcas comerciales o marcas registradas de IBM Corp. en Estados Unidos y/o en otros países. Este documento está actualizado a la fecha de publicación inicial e IBM puede modificarlo en cualquier momento. No todas las soluciones están disponibles en todos los países en los que opera IBM.
Los ejemplos de los clientes se presentan como ilustraciones de cómo esos clientes han utilizado los productos de IBM y los resultados que pueden haber logrado. El rendimiento real, el costo, los ahorros u otros resultados en otros entornos operativos pueden variar.