Modernizar la resiliencia del mainframe para una escala preparada para la IA

IBM Z evoluciona con resiliencia cibernética y una capa unificada de API/datos para permitir una IA segura y on-prem
Broadridge Financial Solutions se encuentra en el centro de los mercados de capital globales, donde las cargas de trabajo de misión crítica deben cumplir con estrictos estándares de seguridad, gobernanza y disponibilidad continua. Los clientes ahora esperan experiencias en tiempo real, una mayor resiliencia contra el riesgo cibernético y resultados tangibles de la IA. Para cumplir con estas expectativas, Broadridge contrató a IBM para ampliar su estrategia de modernización en torno a IBM® Z sin interrumpir los procesos críticos del mercado.
Los objetivos eran claros. Evolucionar el núcleo de mainframe de alto rendimiento. Proporcionar acceso regulado a datos de confianza. Prepararse para una IA híbrida capaz de adaptarse a cualquier escala. IBM establece la modernización como un programa continuo a nivel de plataforma que protege las inversiones pasadas y habilita nuevas capacidades en infraestructura, sistema operativo, middleware, seguridad, automatización y servicios de IA. Esta dirección mantiene intactos la confiabilidad y el cumplimiento a medida que se acelera el cambio.
Flujos del Tesoro de EE. UU. protegidos en IBM Z
servicios de correo estadounidenses compatibles con el mainframe
Broadridge e IBM avanzaron en una modernización que prioriza Z y que conserva IBM Z como la columna vertebral segura y de gran volumen para el procesamiento regulado. IBM Z Cyber Vault se agregó para crear copias aisladas y con integridad comprobada que admiten una recuperación limpia sin rehacer la pila integrada. El paso clave de modernización introdujo una capa unificada de datos y API, lo que brinda acceso gobernado y de alta confianza a los datos fundacionales en IBM Z. Esto permite una integración segura con servicios basados en la nube en AWS, mientras que los datos regulados permanecen protegidos en IBM Z.
La arquitectura híbrida ahora admite capacidades impulsadas por IA para el descubrimiento previo y operaciones posteriores a la operación, ancladas a datos precisos y confiables en IBM Z, una infraestructura resiliente a escala de mercado. Se trata de una modernización entregada como un programa sostenido a nivel de plataforma, no como un ejercicio de código único.
Después de este trabajo, Broadridge continúa ejecutando entre 10 y 12 billones de dólares en flujos del Tesoro de EE. UU. por día en un núcleo IBM Z reforzado, ofreciendo operaciones seguras y siempre activas a escala de mercado. La confiabilidad de IBM Z también admite aproximadamente el 1 % de todos los servicios de correo estadounidenses, lo que subraya el rendimiento comprobado para las comunicaciones reguladas.
El entorno amplía las fortalezas de IBM Z en seguridad, disponibilidad e integridad de las transacciones, y agrega resiliencia cibernética con IBM Z Cyber Vault para la recuperación basada en SLA.
Una capa unificada de datos y API ahora permite el acceso gobernado para la IA on-prem y alineada con la nube, lo que simplifica la integración con los servicios de AWS y reduce la fricción de la incorporación. El resultado es una modernización constante con IBM que agrega nuevos servicios, al tiempo que protege la confiabilidad, el cumplimiento y las inversiones anteriores.
Broadridge Financial Solutions (NYSE: BR) es una empresa líder mundial en tecnología que, gracias a su reconocida experiencia y a su tecnología transformadora, ayuda a los clientes y a las industrias de los servicios financieros a operar, innovar y crecer. Impulsa la inversión, la gobernanza y las comunicaciones para sus clientes, generando resiliencia operativa, elevando el rendimiento empresarial y transformando las experiencias de los inversionistas.
Sus plataformas de tecnología y operaciones procesan y generan más de 7 mil millones de comunicaciones al año y sustentan el comercio promedio diario de más de 15 billones de dólares en valores tokenizados y tradicionales a nivel mundial. Broadridge, con la certificación Great Place to Work®, forma parte del índice S&P 500 y emplea a más de 15 000 asociados en 21 países. Para obtener más información, visite www.broadridge.com.
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Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.