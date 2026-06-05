Modernizar la resiliencia del mainframe para una escala preparada para la IA

Broadridge Financial Solutions se encuentra en el centro de los mercados de capital globales, donde las cargas de trabajo de misión crítica deben cumplir con estrictos estándares de seguridad, gobernanza y disponibilidad continua. Los clientes ahora esperan experiencias en tiempo real, una mayor resiliencia contra el riesgo cibernético y resultados tangibles de la IA. Para cumplir con estas expectativas, Broadridge contrató a IBM para ampliar su estrategia de modernización en torno a IBM® Z sin interrumpir los procesos críticos del mercado.

Los objetivos eran claros. Evolucionar el núcleo de mainframe de alto rendimiento. Proporcionar acceso regulado a datos de confianza. Prepararse para una IA híbrida capaz de adaptarse a cualquier escala. IBM establece la modernización como un programa continuo a nivel de plataforma que protege las inversiones pasadas y habilita nuevas capacidades en infraestructura, sistema operativo, middleware, seguridad, automatización y servicios de IA. Esta dirección mantiene intactos la confiabilidad y el cumplimiento a medida que se acelera el cambio.