La ambición de Brasil TecPar de figurar entre los cinco principales operadores de telecomunicaciones de Brasil para 2027 exigía algo más que la expansión de la red: requería inteligencia operativa. El modelo de consolidación de la empresa, que integra múltiples ISP regionales, creó un ecosistema complejo de sistemas existentes, protocolos diversos y flujos de datos masivos.

Diariamente, cientos de miles de alertas de OSS (sistemas de soporte de operaciones para monitoreo de red) y BSS (sistemas de soporte empresarial para procesos de clientes y facturación), dispositivos de red de fibra y centros de datos perimetrales competían por la atención, lo que dificultaba la priorización de incidentes críticos. La clasificación manual ralentizaba los tiempos de respuesta y aumentaba los costos, mientras que los problemas recurrentes amenazaban la confiabilidad del servicio. La ausencia de un sistema centralizado para la gestión de activos y órdenes de trabajo se sumó al desafío, haciendo que las operaciones de campo fueran costosas e ineficientes. A medida que la base de clientes superó los 1.3 millones de suscriptores y la infraestructura se amplió a más de 212 000 kilómetros de fibra, lo que estaba en juego era claro: sin un enfoque unificado y predictivo de las operaciones, el crecimiento podría comprometer la experiencia que define la promesa de marca de Brasil TecPar: estar cerca para que las personas puedan ir más allá.