Brasil TecPar escala la conectividad a través de la automatización y la observabilidad impulsadas por IA
La ambición de Brasil TecPar de figurar entre los cinco principales operadores de telecomunicaciones de Brasil para 2027 exigía algo más que la expansión de la red: requería inteligencia operativa. El modelo de consolidación de la empresa, que integra múltiples ISP regionales, creó un ecosistema complejo de sistemas existentes, protocolos diversos y flujos de datos masivos.
Diariamente, cientos de miles de alertas de OSS (sistemas de soporte de operaciones para monitoreo de red) y BSS (sistemas de soporte empresarial para procesos de clientes y facturación), dispositivos de red de fibra y centros de datos perimetrales competían por la atención, lo que dificultaba la priorización de incidentes críticos. La clasificación manual ralentizaba los tiempos de respuesta y aumentaba los costos, mientras que los problemas recurrentes amenazaban la confiabilidad del servicio. La ausencia de un sistema centralizado para la gestión de activos y órdenes de trabajo se sumó al desafío, haciendo que las operaciones de campo fueran costosas e ineficientes. A medida que la base de clientes superó los 1.3 millones de suscriptores y la infraestructura se amplió a más de 212 000 kilómetros de fibra, lo que estaba en juego era claro: sin un enfoque unificado y predictivo de las operaciones, el crecimiento podría comprometer la experiencia que define la promesa de marca de Brasil TecPar: estar cerca para que las personas puedan ir más allá.
Para mantener su crecimiento y cumplir su visión de conectividad nacional, Brasil TecPar introdujo CORTEX, un centro de operaciones de red cognitiva diseñado para la escala y la confiabilidad. En el núcleo de CORTEX se encuentra IBM® Maximo Application Suite, que gestiona activos como más de 3300 sitios de red, más de 212 000 km de infraestructura de fibra y centros de datos edge. Maximo automatiza la creación de órdenes de trabajo, vincula los incidentes con los activos afectados y permite un mantenimiento proactivo, lo que reduce el tiempo de inactividad y los envíos innecesarios al campo. IBM Cloud Pak for AIOps actúa como la capa cognitiva para la observabilidad y la correlación de eventos, filtrando el ruido de alerta y prediciendo fallas antes de que ocurran. En conjunto, transforman las operaciones de una resolución reactiva de problemas a una resiliencia predictiva basada en datos.
La implementación siguió la metodología de IBM Garage, acelerando el diseño y el despliegue a través de prácticas ágiles y marcos de gobernanza para garantizar la adopción y un retorno de la inversión (ROI) medible.
El impacto de CORTEX fue inmediato y profundo. Brasil TecPar amplió la capacidad de escucha de la red hasta 15 veces, pasando de 20 000 a 250 000 alertas por día. En la actualidad, la plataforma monitorea más de 3300 sitios de red en nueve estados y el Distrito Federal, gestiona más de 212 000 kilómetros de fibra y procesa hasta 300 000 alertas diarias con inteligencia predictiva. La correlación automatizada de eventos y la emisión de tickets redujeron drásticamente el tiempo medio de resolución (MTTR), mientras que el ruido de alerta se redujo en más de un 70 %, liberando a los ingenieros de la clasificación repetitiva. La integración con IBM Maximo automatizó la creación de órdenes de servicio y enlazó los incidentes a los activos afectados, agilizando el mantenimiento y reduciendo despachos de campo innecesarios. Estas ganancias fortalecieron la confiabilidad del servicio y aceleraron el camino de Brasil TecPar hacia operaciones proactivas y basadas en datos, impulsadas por IBM Maximo Application Suite e IBM Cloud Pak for AIOps.
Brasil TecPar, con sede en São Paulo, en octubre de 2025, con la adquisición de All Rede y OnNet, se convirtió en el quinto mayor proveedor de banda ancha fija del país. Fundada en 1995, se convirtió en un grupo nacional de telecomunicaciones a través de fusiones y adquisiciones, completando 57 adquisiciones e integrando marcas como Amigo, Ávato, Blink, ALT y Sempre. Con más de 1.3 millones de suscriptores en nueve estados y el Distrito Federal con más de 212 000 km de red de fibra, pretende figurar entre los cinco principales operadores de Brasil para 2027.
