Cómo BORICA protege el ecosistema de pagos de Bulgaria con IBM Safer Payments
BORICA AD, el operador de pagos nacional de Bulgaria, procesa grandes volúmenes de transacciones digitales y con tarjeta en instituciones emisoras y adquirentes. A medida que los ataques de fraude se volvieron más rápidos, más automatizados y multicanal, los controles tradicionales basados en reglas tuvieron dificultades para seguir el ritmo.
¿Cómo se detiene el fraude sofisticado en milisegundos sin interrumpir las transacciones legítimas?
BORICA se enfrentó a una creciente presión de fraude, a un aumento de las expectativas de los clientes y a la necesidad de proteger la infraestructura de pagos nacional con decisiones en menos de 10 ms. Los falsos positivos podían generar fricciones con los clientes, mientras que los fraudes no detectados suponían un riesgo financiero y para la reputación. Para mantener su resiliencia, BORICA necesitaba una plataforma de prevención del fraude escalable y en tiempo real, capaz de adaptarse a los patrones de ataque en constante evolución sin comprometer el rendimiento.
BORICA se asoció con IBM y el socio de implementación IBS para modernizar su arquitectura nacional de prevención de fraude. Juntos, desplegaron IBM Safer Payments como una plataforma centralizada y multiinquilino que reemplazó los sistemas existentes basados en lotes con puntuación de riesgo de comportamiento en tiempo real.
IBM Safer Payments proporciona procesamiento en memoria, detección basada en machine learning y escalabilidad horizontal para admitir el monitoreo de transacciones de gran volumen. IBS integró la plataforma directamente en los flujos de trabajo de pago de BORICA, lo que permitió la toma de decisiones en tiempo real entre los bancos y PSP participantes.
El despliegue transformó el monitoreo del fraude desde controles fragmentados a nivel institucional a un modelo de servicio nacional compartido. Las actualizaciones manuales de reglas y los comentarios retrasados se reemplazaron por puntuación automatizada en tiempo real y gobernanza de riesgos centralizada.
Con IBM Safer Payments, BORICA ahora protege más del 70 % de las transacciones nacionales con tarjeta en tiempo real, apoyando a más de 16 bancos y PSP en una plataforma nacional compartida. El sistema procesa más de 4000 transacciones por segundo con una latencia inferior a 10 milisegundos, lo que permite controles coherentes de fraude y AML en todas las instituciones participantes. Lo que antes era un proceso por lotes y fragmentado, ahora está centralizado, automatizado y se basa en el riesgo conductual. BORICA puede escalar la prevención del fraude en todas las instituciones, ampliar la cobertura a los pagos instantáneos y los canales digitales, y adaptarse más rápido a las amenazas emergentes. IBM e IBS continúan apoyando la expansión de BORICA, fortaleciendo la resiliencia nacional de pagos de Bulgaria para el futuro.
BORICA AD es el centro nacional de pagos de Bulgaria, fundado hace más de 35 años y con sede en Sofía. Propiedad de 19 bancos, BORICA opera la infraestructura de pagos del país, proporcionando servicios de tarjetas, pagos instantáneos, servicios de oficina SWIFT y procesamiento de terceros para Mastercard y Visa, prestando servicios a bancos, instituciones de pago y el sector público.
IBM Safer Payments es una plataforma avanzada de detección de fraude en tiempo real que utiliza machine learning y analytics de comportamiento para identificar y prevenir transacciones fraudulentas en todos los canales de pago. Creado para entornos de gran volumen, ofrece capacidad de toma de decisiones en submilisegundos, escalabilidad horizontal y despliegue de múltiples inquilinos. La plataforma permite a las instituciones financieras y a los procesadores de pagos centralizar la prevención del fraude, adaptarse rápidamente a las amenazas emergentes y reducir los falsos positivos, al tiempo que mantiene una experiencia del cliente fluida.
