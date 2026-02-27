BORICA AD, el operador de pagos nacional de Bulgaria, procesa grandes volúmenes de transacciones digitales y con tarjeta en instituciones emisoras y adquirentes. A medida que los ataques de fraude se volvieron más rápidos, más automatizados y multicanal, los controles tradicionales basados en reglas tuvieron dificultades para seguir el ritmo.

¿Cómo se detiene el fraude sofisticado en milisegundos sin interrumpir las transacciones legítimas?

BORICA se enfrentó a una creciente presión de fraude, a un aumento de las expectativas de los clientes y a la necesidad de proteger la infraestructura de pagos nacional con decisiones en menos de 10 ms. Los falsos positivos podían generar fricciones con los clientes, mientras que los fraudes no detectados suponían un riesgo financiero y para la reputación. Para mantener su resiliencia, BORICA necesitaba una plataforma de prevención del fraude escalable y en tiempo real, capaz de adaptarse a los patrones de ataque en constante evolución sin comprometer el rendimiento.