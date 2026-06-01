Frases como “golpear el poste” y “tiro libre directo fuera del 18” pueden parecer extrañas si no somos fanáticos del fútbol. Pero para un cazatalentos de fútbol, es el léxico diario del trabajo, lo que representa un lenguaje crucial que ayuda a evaluar el valor de un jugador para un equipo. Y ahora, también es el lenguaje que habla y entiende Scout Advisor, una herramienta innovadora que utiliza procesamiento de lenguaje natural (PLN) y se basa en la plataforma IBM® watsonx especialmente para el Sevilla Fútbol Club de España.

En un día cualquiera, un cazatalentos tiene varias responsabilidades: observar las prácticas, hablar con las familias de los jugadores jóvenes, tomar notas sobre los partidos y registrar muchos trámites de seguimiento. De hecho, el papeleo es una parte mucho más importante del trabajo de lo que uno podría imaginar.

Como explicó Víctor Orta, director deportivo del Sevilla FC, en su conferencia durante la World Football Summit en 2023: “Nunca vamos a fichar a un jugador solo con datos, pero nunca lo haremos sin recurrir a los datos. Al final, el buen jugador siempre tendrá buenos datos, pero luego siempre está el ojo humano, que es el que debe evaluar todo y decidir”.

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