Frases como “golpear el poste” y “tiro libre directo fuera del 18” pueden parecer extrañas si no somos fanáticos del fútbol. Pero para un cazatalentos de fútbol, es el léxico diario del trabajo, lo que representa un lenguaje crucial que ayuda a evaluar el valor de un jugador para un equipo. Y ahora, también es el lenguaje que habla y entiende Scout Advisor, una herramienta innovadora que utiliza procesamiento de lenguaje natural (PLN) y se basa en la plataforma IBM® watsonx especialmente para el Sevilla Fútbol Club de España.
En un día cualquiera, un cazatalentos tiene varias responsabilidades: observar las prácticas, hablar con las familias de los jugadores jóvenes, tomar notas sobre los partidos y registrar muchos trámites de seguimiento. De hecho, el papeleo es una parte mucho más importante del trabajo de lo que uno podría imaginar.
Como explicó Víctor Orta, director deportivo del Sevilla FC, en su conferencia durante la World Football Summit en 2023: “Nunca vamos a fichar a un jugador solo con datos, pero nunca lo haremos sin recurrir a los datos. Al final, el buen jugador siempre tendrá buenos datos, pero luego siempre está el ojo humano, que es el que debe evaluar todo y decidir”.
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En 2021, una avalancha de trámites asoló al Sevilla FC, un equipo de primer nivel con sede en Andalucía, España. Con un equipo de élite de 20 a 25 cazatalentos, un solo jugador puede acumular hasta 40 informes de cazatalentos, lo que requiere de 200 a 300 horas de revisión. En general, el Sevilla FC se encargó de organizar más de 200 000 informes en total sobre jugadores potenciales, un trabajo que consumía mucho tiempo.
La combinación de la observación experta con el valor de los datos siguió siendo fundamental para el club. Los informes de los cazatalentos analizan los datos cuantitativos de las minucias del tiempo de juego, como los intentos de gol, los porcentajes de pases precisos y las asistencias, así como datos cualitativos, como la actitud de un jugador y su alineación con la filosofía del equipo. En ese momento, el Sevilla FC podía acceder y utilizar de manera eficiente los datos cuantitativos de los jugadores en cuestión de segundos, pero el proceso de extracción de información cualitativa de la base de datos era mucho más lento en comparación.
En el caso del Sevilla FC, el uso de big data para reclutar jugadores tenía el potencial de cambiar la actividad principal. En lugar de que los cazatalentos elijan jugadores basándose únicamente en la intuición y el sesgo, también podrían usar estadísticas y tomar con confianza mejores decisiones comerciales sobre inversiones multimillonarias (es decir, jugadores). Sin mencionar cuándo, dónde y cómo usar a esos jugadores. Pero aprovechar esos datos no fue tarea fácil.
El Sevilla FC se toma los datos casi tan en serio como anotar goles. En 2021, el club creó un departamento de datos dedicado específicamente para ayudar a la gerencia a tomar mejores decisiones comerciales. Ahora se ha convertido en el departamento de datos más grande del fútbol europeo, desarrollando su propia herramienta de IA para ayudar a rastrear los movimientos de los jugadores a través de la cobertura de noticias, así como soluciones internas de venta de boletos.
Pero cuando se trataba de la enorme cantidad de datos recopilados por los cazatalentos, el departamento sabía que tenía un desafío que requeriría un socio confiable. Inicialmente, el departamento consultó con científicos de datos de la Universidad de Sevilla para desarrollar modelos para organizar todos sus datos. Pero pronto, el club se dio cuenta de que necesitaría tecnología más avanzada. Una llamada en frío de un representante de IBM fue fortuita.
“Arturo Guerrero [gerente de IBM Client Engineering] se puso en contacto conmigo para saber más sobre nosotros y nuestros proyectos de datos”, dice Elias Zamora, director de datos del Sevilla FC. “Enseguida comprendimos que había maneras de cooperar. El Sevilla FC cuenta con una de las mayores bases de datos de cazatalentos en el fútbol profesional, lista para ser utilizada en la infraestructura de tecnologías de IA generativa. IBM acababa de lanzar watsonx, su plataforma comercial de IA generativa y datos científicos basada en la nube. Por lo tanto, una asociación para extraer el máximo valor de nuestros informes de exploración utilizando IA fue la iniciativa correcta”.
El Sevilla FC se puso en contacto con el equipo de IBM Client Engineering para hablar sobre sus desafíos y se ideó un plan.
Debido a que el Sevilla FC pudo explicar claramente sus desafíos y objetivos, e IBM hizo las preguntas correctas, la tecnología no tardó en llegar. La asociación determinó que IBM watsonx.ai sería la mejor solución para examinar de forma rápida y sencilla una enorme base de datos de jugadores utilizando modelos fundacionales e IA generativa para procesar instrucciones en lenguaje natural. El uso del lenguaje semántico para la búsqueda proporcionó resultados más enriquecidos: por ejemplo, una búsqueda de “extremo talentoso” traducida como “un extremo talentoso es capaz de asumir defensores con regates para crear espacio y penetrar en la defensa del oponente”.
La solución, titulada Scout Advisor, presenta una lista curada de jugadores que coinciden con los criterios de búsqueda en una interfaz bien diseñada y fácil de usar. Su tecnología ayuda a desbloquear todo el potencial de la base de datos del Sevilla FC, desde las impresiones intangibles de un cazatalentos hasta activos de datos específicos.
El programa piloto de Scout Advisor entró en producción en enero de 2024 y actualmente se está entrenando con 200 000 informes existentes. El plan del club es utilizar la herramienta durante la temporada de reclutamiento de verano de 2024 y ver los resultados en septiembre. Hasta ahora, los comentarios han sido positivos.
“Scout Advisor tiene la capacidad de revolucionar la forma en que abordamos el reclutamiento de jugadores”, dice Zamora. “Permite la identificación de jugadores basada en la opinión de expertos en fútbol incorporada en los informes de exploración y expresada en lenguaje natural. Es decir, utilizamos la tecnología para extraer completamente el valor y el conocimiento de nuestro departamento de cazatalentos”.
Y con el tiempo ahorrado, los cazatalentos ahora pueden concentrarse en tareas humanas: conectarse con reclutas, ver juegos y tomar decisiones respaldadas por datos.
Al considerar la alta funcionalidad de la tecnología de PLN de Scout Advisor, es natural pensar en cómo se puede aplicar la misma tecnología a otros reclutamientos deportivos y otras funciones. Pero una cosa es cierta: tomar mejores decisiones sobre quién, cuándo y por qué jugar con un futbolista ha transformado la manera en que el Sevilla FC recluta.
Dice Zamora: “Esta es la tecnología más revolucionaria que he visto en el futbol”.
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