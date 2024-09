El negocio de servicios de BKW planteó un desafío particular al departamento financiero a la hora de monitorear el desempeño financiero del grupo y declarar cifras mensuales. La gestión financiera ciertamente se pudo mejorar mediante la instalación de SAP S/4HANA 2017, pero era imposible presentar informes a corto plazo en ese momento. Algunas de las empresas adquiridas por BKW no trabajaban en absoluto con el software SAP, por lo que se empleaban sistemas diferentes y los informes estaban fragmentados. Los métodos basados en Microsoft Excel que se empleaban anteriormente eran propensos a errores y difíciles de usar. Por ejemplo, no había cifras mensuales disponibles en partes de los sectores de Redes y Energía. Una visión general del negocio solo fue posible cuando se elaboraron los informes de 6 y 12 meses, y el volumen de negocios del sector energético solo fue visible en la contabilidad el día 20 hábil del mes posterior a la venta. En pocas palabras, los controladores necesitaban una visión general reciente y a corto plazo de la situación empresarial de cada empresa del grupo. Se necesitaba información más actualizada para poder evaluar los logros financieros de cada división y tomar decisiones acertadas a nivel ejecutivo y de gestión.

Lo que se necesitaba era un sistema de control financiero flexible, pero eficaz, que incluyera Business Analytics, un paquete de software que emplea los datos disponibles y que puede ser enriquecido por el CFO y la dirección. La solución se basa en suposiciones de modelos de fuentes internas y externas, que se proporcionan antes del octavo día del mes siguiente. La solución de software tenía que ser segura, pero fácil de usar y dar a los controladores control total sobre los datos.