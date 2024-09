Bic Camera se fundó en mayo de 1978 como una empresa de venta de cámaras y productos relacionados.Actualmente, además de las tiendas urbanas de gran formato, Bic Camera está desarrollando varios formatos de tienda, como tiendas especializadas de tipo selecto y tiendas especializadas que no son de electrodomésticos.Bic Camera también se esfuerza por fortalecer su negocio de compras en línea.Las tiendas de electrónica Kojima Co., Ltd. y Sofmap Co., Ltd. también son parte del grupo.