Bequeathed se asocia con Prolifics para desarrollar un innovador servicio de redacción de testamentos con IA utilizando la tecnología IBM Watsonx.
Bequeathed tiene la misión de garantizar que todos tengan un plan para el final de su vida, protegiendo su patrimonio y apoyando a las personas que dejan. El servicio en línea de Bequeathed permite a cualquier persona crear un testamento básico de forma gratuita o conectarse con un experto para acceder a soporte personalizado de pago. Al trabajar con organizaciones benéficas, la empresa también anima a las personas a dejar donaciones de patrimonios a causas que les importan, y hasta ahora ha generado 100 millones de libras esterlinas en compromisos.
Bequeathed ha desarrollado un sistema experto con un motor lógico complejo diseñado para ofrecer el mismo asesoramiento legal sólido y las mismas protecciones que una persona recibiría de una visita en persona a un bufete de abogados. Sin embargo, al recopilar la información requerida, el cuestionario podría resultar lento y repetitivo para los usuarios.
“Muchos proveedores de testamentos en línea ofrecen una experiencia de usuario ingeniosa, pero no brindan el asesoramiento legal que las personas necesitan”, comenta Jonathan Brewer, fundador de Bequeathed. “Creemos que es importante garantizar que los consumidores reciban asesoramiento legal, porque puede haber cosas que no consideraron que afectarán a sus beneficiarios. Nuestra función siempre ha sido eliminar las barreras para hacer un testamento; nos dimos cuenta de que necesitábamos hacer la experiencia aún más accesible, manteniendo al mismo tiempo la sofisticación de nuestro sistema”.
Al mismo tiempo, como parte de su estrategia de crecimiento, Bequeathed vio la oportunidad de expandir su sistema a una oferta de software como servicio (SaaS) para bufetes de abogados.
“Hemos visto un gran cambio en el comportamiento del consumidor en los últimos años: alrededor del 20 % de las personas en el Reino Unido ahora tienen la intención de hacer su próximo testamento en línea”, explica Brewer. “Pero a menudo, los bufetes de abogados son muy cautelosos a la hora de adoptar nuevas tecnologías. Queríamos ayudar a los abogados a llegar hasta donde están los consumidores, es decir, a Internet”.
Bequeathed se puso en contacto con su socio de confianza de tecnología Prolifics, que había desarrollado y mantenido el sistema en línea original, para iniciar el proyecto de transformación y ofrecer el nuevo servicio llamado MyIntent. Prolifics, un IBM Platinum Partner, propuso una solución construida con el estudio de desarrollo de IA IBM watsonx . La solución de IBM está diseñada para cumplir con los estrictos requisitos regulatorios de la industria legal con barreras integradas y tecnología transparente.
“Ya teníamos un sistema probado, desarrollado con entradas de 50 000 usuarios registrados revisados por abogados en el transcurso de ocho años”, comenta Brewer. “Era importante para nosotros no perder la confianza en la precisión del proceso subyacente de toma de decisiones; IBM watsonx nos brindó la seguridad de que tendríamos un control total sobre el modelo de IA”.
Trabajando estrechamente en el transcurso de tres meses, Prolifics ayudó a Bequeathed a integrar la tecnología watsonx.ai en su plataforma para ofrecer MyIntent, agregando un chatbot de IA y una interfaz receptiva e intuitiva. La plataforma está alojada en una instancia de Amazon Web Services (AWS) con sede en el Reino Unido, lo que garantiza un alto rendimiento y escalabilidad, al tiempo que mantiene el cumplimiento y la seguridad como elementos fundamentales del proyecto.
“Prolifics siempre entiende nuestro caso de negocio y quiénes son nuestros clientes y usuarios”, dice Brewer. “Cuando se interactúa con nuevas tecnologías, es importante tener ese nivel de confianza con el proveedor para reducir el riesgo”.
Al integrar watsonx.ai en MyIntent, Bequeathed puede satisfacer con confianza la creciente demanda de servicios de redacción de testamentos en línea, al tiempo que mantiene un enfoque personalizado. Los consumidores pueden utilizar un lenguaje natural y coloquial para transmitir de forma rápida y sencilla información relevante a un chatbot. Esto redujo la cantidad de preguntas que se le hacen al usuario en promedio en un 30 %, lo que aumentó la propensión a completar la entrevista en línea para los testamentos.
Al mismo tiempo, la adopción de la tecnología de IA favorece la escalabilidad y la rentabilidad de los servicios de redacción de testamentos, tal y como ha comprobado el propio equipo jurídico interno de Bequeathed. El uso del sistema MyIntent para recopilar instrucciones, redactar documentos e incorporar al cliente permite a cada abogado atender a 624 nuevos clientes privados por año, más del doble de lo que se puede lograr con los métodos legales tradicionales.
“Con la tecnología IBM watsonx, un abogado puede proporcionar la misma experiencia y asesoramiento de alta calidad en línea que un posible cliente obtendría al acudir a su oficina”, concluye Brewer. “Ya deseamos ver cómo podemos ampliar nuestro uso de la IA, por ejemplo, para mejorar la conversión a fideicomisos testamentarios y poderes notariales duraderos”.
Fundada en 2017, Bequeathed colabora con sus socios de los sectores benéfico, legal y funerario para ofrecer servicios en línea de redacción de testamentos y animar a las personas a dejar donaciones a la caridad en su testamento. Al ofrecer orientación, herramientas útiles y asesoramiento legal a través de su servicio en línea MyIntent, Bequeathed permite a las personas planificar su futuro y hacer frente a la muerte de alguien cercano.
Con más de 45 años de experiencia, Prolifics es una empresa de ingeniería digital y consultoría que ayuda a sus clientes a abordar y acelerar su proceso de transformación digital. Especializada en IA, automatización empresarial, ciberseguridad y otros temas, Prolifics se mantiene a la vanguardia de la innovación digital para ayudar a las empresas a desbloquear todo su potencial.
Utilice el estudio integrado de desarrollo de IA watsonx.ai para crear y desplegar soluciones de IA sin esfuerzo
© Copyright IBM Corporation 2026
IBM, el logotipo de IBM y watsonx.ai son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.