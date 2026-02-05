Bequeathed tiene la misión de garantizar que todos tengan un plan para el final de su vida, protegiendo su patrimonio y apoyando a las personas que dejan. El servicio en línea de Bequeathed permite a cualquier persona crear un testamento básico de forma gratuita o conectarse con un experto para acceder a soporte personalizado de pago. Al trabajar con organizaciones benéficas, la empresa también anima a las personas a dejar donaciones de patrimonios a causas que les importan, y hasta ahora ha generado 100 millones de libras esterlinas en compromisos.

Bequeathed ha desarrollado un sistema experto con un motor lógico complejo diseñado para ofrecer el mismo asesoramiento legal sólido y las mismas protecciones que una persona recibiría de una visita en persona a un bufete de abogados. Sin embargo, al recopilar la información requerida, el cuestionario podría resultar lento y repetitivo para los usuarios.

“Muchos proveedores de testamentos en línea ofrecen una experiencia de usuario ingeniosa, pero no brindan el asesoramiento legal que las personas necesitan”, comenta Jonathan Brewer, fundador de Bequeathed. “Creemos que es importante garantizar que los consumidores reciban asesoramiento legal, porque puede haber cosas que no consideraron que afectarán a sus beneficiarios. Nuestra función siempre ha sido eliminar las barreras para hacer un testamento; nos dimos cuenta de que necesitábamos hacer la experiencia aún más accesible, manteniendo al mismo tiempo la sofisticación de nuestro sistema”.

Al mismo tiempo, como parte de su estrategia de crecimiento, Bequeathed vio la oportunidad de expandir su sistema a una oferta de software como servicio (SaaS) para bufetes de abogados.

“Hemos visto un gran cambio en el comportamiento del consumidor en los últimos años: alrededor del 20 % de las personas en el Reino Unido ahora tienen la intención de hacer su próximo testamento en línea”, explica Brewer. “Pero a menudo, los bufetes de abogados son muy cautelosos a la hora de adoptar nuevas tecnologías. Queríamos ayudar a los abogados a llegar hasta donde están los consumidores, es decir, a Internet”.