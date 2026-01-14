Bell se asoció con IBM Consulting® para ofrecer una plataforma de próxima generación dentro del presupuesto en solo 16 meses. El componente central de ERP (ECC) de SAP de Bell se migró a SAP S/4HANA y Google Cloud, lo cual redujo el volumen de datos de 18 TB a 10 TB y mejoró la experiencia del usuario con SAP Fiori. Como parte del proyecto, también se migraron a Google Cloud varios sistemas circundantes de SAP, incluidos Business Objects Data Services (BODS), Taulia, Adaptive Processing Server Services (APSS) y Business Planning and Consolidation (BPC).

IBM reunió al equipo adecuado para tener éxito, incluyendo a los asociados de negocios de IBM, SNP y smartShift. La plataforma basada en software de SNP para la transformación selectiva de datos permite comprender rápidamente el complejo entorno SAP de Bell y migrar de manera eficiente grandes volúmenes de datos. smartShift aportó capacidades de corrección de código impulsadas por IA, ayudando a modernizar y preparar para el futuro más de 25 000 objetos personalizados de Advanced Business Application Programming (ABAP), reduciendo así los riesgos de la transición y garantizando su mantenibilidad a largo plazo.

Usando IBM® Rapid Move for SAP S/4HANA, el equipo optimizó la migración de más de 700 interfaces y ayudó a garantizar la continuidad de negocio en todas las líneas de negocio críticas. Los servicios de modernización de aplicaciones de IBM y los servicios de consultoría financiera de IBM ayudaron a mejorar aún más las operaciones de Bell, acelerando la generación de informes, acortando los ciclos de cierre y permitiendo una toma de decisiones más rápida y estratégica basada en datos.