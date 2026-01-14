Aceleración de la transformación del negocio con una plataforma SAP de próxima generación

Bell prepara el escenario para la agilidad y el crecimiento con SAP S/4HANA e IBM Consulting

Ilustración de una torre de comunicaciones enviando señales a un enrutador y a un teléfono inteligente
Modernización de entornos SAP para permitir una transformación escalable

Bell es la empresa de comunicaciones más grande de Canadá según los ingresos totales y las conexiones combinadas de los clientes. Lideran el camino en redes avanzadas de fibra e inalámbricas, servicios empresariales y medios digitales.

La empresa necesitaba un entorno SAP personalizado para dar soporte a los procesos financieros, de la cadena de suministro y operativos que abarcan múltiples unidades de negocio y cientos de interfaces y terabytes de datos históricos. Esta complejidad hacía cada vez más difícil adaptarse a las cambiantes necesidades empresariales. Bell necesitaba orquestar una transformación a gran escala de sus sistemas SAP, una que no solo modernizara su infraestructura, sino que también sentara las bases para la innovación futura, la agilidad y las operaciones centradas en la nube (cloud-first).
44 % reducción en el volumen de datos de 18 TB a 10 TB 25 000 objetos personalizados corregidos con éxito 15 000 usuarios en SAP S/4HANA nativo de la nube
La migración exitosa a S/4HANA representa un momento crucial para nuestra organización. Este logro, cumplido a tiempo y dentro del presupuesto con nuestro socio IBM, nos proporciona una plataforma moderna y escalable para impulsar la innovación y alcanzar nuestros objetivos estratégicos. La dedicación y la pericia del equipo garantizaron una interrupción mínima de las operaciones de nuestra actividad principal.
Thierry Chaumont Vicepresidente sénior, contralor y asuntos fiscales BCE y Bell
Transformación financiera sin interrupciones y habilitada para SAP en la nube

Bell se asoció con IBM Consulting® para ofrecer una plataforma de próxima generación dentro del presupuesto en solo 16 meses. El componente central de ERP (ECC) de SAP de Bell se migró a SAP S/4HANA y Google Cloud, lo cual redujo el volumen de datos de 18 TB a 10 TB y mejoró la experiencia del usuario con SAP Fiori. Como parte del proyecto, también se migraron a Google Cloud varios sistemas circundantes de SAP, incluidos Business Objects Data Services (BODS), Taulia, Adaptive Processing Server Services (APSS) y Business Planning and Consolidation (BPC).

IBM reunió al equipo adecuado para tener éxito, incluyendo a los asociados de negocios de IBM, SNP y smartShift. La plataforma basada en software de SNP para la transformación selectiva de datos permite comprender rápidamente el complejo entorno SAP de Bell y migrar de manera eficiente grandes volúmenes de datos. smartShift aportó capacidades de corrección de código impulsadas por IA, ayudando a modernizar y preparar para el futuro más de 25 000 objetos personalizados de Advanced Business Application Programming (ABAP), reduciendo así los riesgos de la transición y garantizando su mantenibilidad a largo plazo.

Usando IBM® Rapid Move for SAP S/4HANA, el equipo optimizó la migración de más de 700 interfaces y ayudó a garantizar la continuidad de negocio en todas las líneas de negocio críticas. Los servicios de modernización de aplicaciones de IBM y los servicios de consultoría financiera de IBM ayudaron a mejorar aún más las operaciones de Bell, acelerando la generación de informes, acortando los ciclos de cierre y permitiendo una toma de decisiones más rápida y estratégica basada en datos.
Esta migración a SAP S/4HANA en Bell no fue solo una actualización del sistema; fue un salto fundamental. Al dar prioridad a la calidad y la ejecución perfecta con IBM, hemos transformado una de nuestras plataformas más críticas y complejas en una columna vertebral estratégicamente vital y escalable, que sustenta directamente la estrategia de transformación de Bell y abre nuevas posibilidades.
Sergio Carriero Director de entrega de TI Soluciones de tecnología corporativas
Creación de una base para el valor y la agilidad empresarial futuros

Bell ahora opera en un entorno SAP S/4HANA optimizado y habilitado para la nube que admite más de 15 000 usuarios en múltiples líneas de negocio. El nuevo sistema ofrece un rendimiento más rápido, mayor escalabilidad y resiliencia, lo que permite a los equipos trabajar de manera más eficiente y responder a las necesidades del negocio con agilidad.

Algunos resultados clave incluyen:

  • 15 000 usuarios compatibles con un entorno SAP S/4HANA nativo de la nube, lo que mejora la escalabilidad
  • Reducción del 44 % en el volumen de datos, de 18 TB a 10 TB, optimizando el rendimiento del sistema
  • Corrección de más de 25 000 objetos personalizados, reduciendo así la complejidad y el riesgo operativo
  • Migración de más de 700 interfaces, ayudando a garantizar una integración perfecta entre procesos empresariales
  • Simplificación de códigos de la empresa de 143 a 57

IBM continúa apoyando a Bell como socio estratégico, ayudando a la empresa a desarrollar sus capacidades de TI y finanzas.
Acerca de Bell

Bell es considerada la empresa de comunicaciones más grande de Canadá, líder en redes avanzadas de fibra óptica e inalámbricas, servicios empresariales y medios digitales. Al ofrecer tecnología de próxima generación que aprovecha soluciones basadas en la nube e impulsadas por IA, mantienen a los clientes conectados, informados y entretenidos, al tiempo que permiten a las empresas competir en el escenario mundial.

 Componentes de la solución Servicios de modernización de aplicaciones de IBM IBM Consulting Servicios de consultoría financiera de IBM IBM Rapid Move para SAP S/4HANA Servicios de IBM SAP S/4HANA
Haga realidad ideas ambiciosas con IBM Consulting

IBM Consulting es donde la pericia confiable se encuentra con la IA de vanguardia. Al brindar asesoría, diseñar, desarrollar y poner en funcionamiento innovaciones comerciales que hacen una diferencia, IBM Consulting le ayuda a superar sus desafíos más difíciles y a lograr resultados reales y medibles.

 Descubra la ciencia de la consultoría Hable con un experto de IBM
Legal

© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logotipo de IBM e IBM Consulting son marcas comerciales o marcas registradas de IBM Corp. en Estados Unidos o en otros países.

Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.