Bell prepara el escenario para la agilidad y el crecimiento con SAP S/4HANA e IBM Consulting
Bell es la empresa de comunicaciones más grande de Canadá según los ingresos totales y las conexiones combinadas de los clientes. Lideran el camino en redes avanzadas de fibra e inalámbricas, servicios empresariales y medios digitales.
La empresa necesitaba un entorno SAP personalizado para dar soporte a los procesos financieros, de la cadena de suministro y operativos que abarcan múltiples unidades de negocio y cientos de interfaces y terabytes de datos históricos. Esta complejidad hacía cada vez más difícil adaptarse a las cambiantes necesidades empresariales. Bell necesitaba orquestar una transformación a gran escala de sus sistemas SAP, una que no solo modernizara su infraestructura, sino que también sentara las bases para la innovación futura, la agilidad y las operaciones centradas en la nube (cloud-first).
Bell se asoció con IBM Consulting® para ofrecer una plataforma de próxima generación dentro del presupuesto en solo 16 meses. El componente central de ERP (ECC) de SAP de Bell se migró a SAP S/4HANA y Google Cloud, lo cual redujo el volumen de datos de 18 TB a 10 TB y mejoró la experiencia del usuario con SAP Fiori. Como parte del proyecto, también se migraron a Google Cloud varios sistemas circundantes de SAP, incluidos Business Objects Data Services (BODS), Taulia, Adaptive Processing Server Services (APSS) y Business Planning and Consolidation (BPC).
IBM reunió al equipo adecuado para tener éxito, incluyendo a los asociados de negocios de IBM, SNP y smartShift. La plataforma basada en software de SNP para la transformación selectiva de datos permite comprender rápidamente el complejo entorno SAP de Bell y migrar de manera eficiente grandes volúmenes de datos. smartShift aportó capacidades de corrección de código impulsadas por IA, ayudando a modernizar y preparar para el futuro más de 25 000 objetos personalizados de Advanced Business Application Programming (ABAP), reduciendo así los riesgos de la transición y garantizando su mantenibilidad a largo plazo.
Usando IBM® Rapid Move for SAP S/4HANA, el equipo optimizó la migración de más de 700 interfaces y ayudó a garantizar la continuidad de negocio en todas las líneas de negocio críticas. Los servicios de modernización de aplicaciones de IBM y los servicios de consultoría financiera de IBM ayudaron a mejorar aún más las operaciones de Bell, acelerando la generación de informes, acortando los ciclos de cierre y permitiendo una toma de decisiones más rápida y estratégica basada en datos.
Bell ahora opera en un entorno SAP S/4HANA optimizado y habilitado para la nube que admite más de 15 000 usuarios en múltiples líneas de negocio. El nuevo sistema ofrece un rendimiento más rápido, mayor escalabilidad y resiliencia, lo que permite a los equipos trabajar de manera más eficiente y responder a las necesidades del negocio con agilidad.
Algunos resultados clave incluyen:
IBM continúa apoyando a Bell como socio estratégico, ayudando a la empresa a desarrollar sus capacidades de TI y finanzas.
Bell es considerada la empresa de comunicaciones más grande de Canadá, líder en redes avanzadas de fibra óptica e inalámbricas, servicios empresariales y medios digitales. Al ofrecer tecnología de próxima generación que aprovecha soluciones basadas en la nube e impulsadas por IA, mantienen a los clientes conectados, informados y entretenidos, al tiempo que permiten a las empresas competir en el escenario mundial.
IBM Consulting es donde la pericia confiable se encuentra con la IA de vanguardia. Al brindar asesoría, diseñar, desarrollar y poner en funcionamiento innovaciones comerciales que hacen una diferencia, IBM Consulting le ayuda a superar sus desafíos más difíciles y a lograr resultados reales y medibles.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logotipo de IBM e IBM Consulting son marcas comerciales o marcas registradas de IBM Corp. en Estados Unidos o en otros países.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.