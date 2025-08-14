A medida que se expandía la huella global de un fabricante líder de baterías para automóviles, también lo hacía la complejidad de sus operaciones. La empresa necesitaba una forma de optimizar la utilización de sus activos preparada para el futuro y, al mismo tiempo, cumplir con rigurosos estándares de calidad en todas las regiones. Surgieron tres retos apremiantes: el aumento de los costos operativos de los activos, el incremento de la complejidad de la producción y la fragmentación de datos y procesos en todas las instalaciones.

Para seguir siendo competitiva, la empresa buscó una solución que pudiera unificar sistemas dispares, eliminar silos, agilizar las operaciones de mantenimiento y mejorar el control de costos. Las prácticas existentes se basaban en gran medida en procesos manuales, lo que provocaba ineficiencias, visibilidad limitada y normas incoherentes en todas las zonas geográficas. El objetivo era claro: aprovechar la transformación digital para crear una plataforma Intelligent Asset Management integrada que pudiera escalar a nivel mundial mientras se mejora la capacidad de respuesta, la productividad y el desarrollo del talento.