IBM y EY potencian la gobernanza de la IA para transformar la confianza institucional
Como el banco más antiguo de América Latina, Banco do Brasil, ha desempeñado durante mucho tiempo una función vital en la configuración del escenario financiero de la región. Con un legado existente de innovación y un compromiso de servir al interés público, el banco es reconocido por sus avances pioneros en automatización bancaria, servicios digitales e IA.
Fiel a su tradición de innovación, Banco do Brasil respondió a la creciente presencia de la IA no como una oportunidad lejana, sino como un imperativo inmediato. Como institución financiera pública con deberes regulatorios y una misión pública, el banco necesitaba una estrategia clara para emplear la IA de manera responsable, transparente y a escala.
Con la rápida adopción de la IA en funciones bancarias críticas, se enfrentaron a crecientes desafíos relacionados con la confianza, la responsabilidad y el cumplimiento de la normativa.
Para enfrentar los crecientes desafíos, Banco do Brasil contrató a socios de confianza como EY e IBM para desarrollar en conjunto una evolución de su modelo de gobernanza. Reconociendo la magnitud de esta transformación, el Banco do Brasil dio un paso audaz al comprometerse con una sólida estrategia de gobernanza de la IA. Se contrató a EY para diseñar y respaldar la implementación de infraestructuras adaptadas al contexto institucional del banco. IBM proporcionó la base tecnológica a través del kit de herramientas IBM® watsonx.governance para brindar automatización, transparencia y supervisión continua durante todo el recorrido de la IA.
EY e IBM han desempeñado funciones complementarias en la evolución de la gobernanza de la IA en Banco do Brasil. Si bien EY lideró el desarrollo de sus infraestructuras de ciclo de vida de IA generativa y monitoreo continuo de IA, IBM puso en marcha esta estrategia a través de watsonx.governance. Estos marcos definen roles y responsabilidades claros a lo largo del ciclo de vida de la IA, desde el diseño del modelo hasta el despliegue en entornos críticos, e introducen procesos de evaluación rigurosos para modelos fundamentales, como la evaluación comparativa y las evaluaciones de vulnerabilidad.
IBM ha desempeñado una función crítica en la supervisión continua, la explicabilidad y el cumplimiento en todos los sistemas tradicionales de IA. La plataforma admite monitoreo en tiempo real, alertas proactivas y métricas personalizadas, consolidando un sistema unificado de control y confianza.
La integración de las herramientas de IBM con la infraestructura de EY se está probando actualmente en casos de uso de IA generativa para ayudar a garantizar la alineación con los requisitos de cumplimiento, rendimiento y gestión de riesgos.
Esta sinergia entre el diseño estratégico y la tecnología avanzada permitió a Banco do Brasil escalar la IA de manera ética y con confianza institucional en un entorno con amplia seguridad.
Con el apoyo estratégico de EY e IBM, Banco do Brasil ahora opera bajo un modelo unificado de gobernanza de la IA. El banco fortaleció significativamente su capacidad para gestionar iniciativas de IA con precisión, transparencia y control, validando que cada modelo desplegado cumpla con estándares rigurosos de ética, seguridad y rendimiento.
Ahora que atiende a una amplia base de clientes con una amplia cobertura de gobernanza del ciclo de vida de la IA, el banco está logrando ganancias medibles en supervisión, agilidad y confianza.
Los resultados clave incluyen:
Este recorrido está ayudando a posicionar a Banco do Brasil como una institución con tecnología, transformando la innovación en soluciones confiables y orientadas a un propósito con un claro compromiso con el futuro.
Banco do Brasil es el banco más antiguo y segundo más grande de Brasil, así como el segundo más grande de América Latina. Ha sido uno de los cuatro bancos brasileños más rentables desde el año 2000 y mantiene una fuerte posición de liderazgo en venta minorista.
EY , anteriormente conocido como Ernst & Young, se encuentra entre las firmas de servicios profesionales más grandes del mundo y forma parte de las Cuatro Grandes. Con sede en Londres, opera en más de 150 países, ofreciendo servicios de aseguramiento, consultoría, estrategia, impuestos y transacciones. Reconocida por sus diversos equipos y experiencia, EY ocupa una posición de liderazgo en ayudar a las organizaciones a transformarse, administrar el riesgo y crecer en mercados complejos.
