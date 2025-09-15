Para enfrentar los crecientes desafíos, Banco do Brasil contrató a socios de confianza como EY e IBM para desarrollar en conjunto una evolución de su modelo de gobernanza. Reconociendo la magnitud de esta transformación, el Banco do Brasil dio un paso audaz al comprometerse con una sólida estrategia de gobernanza de la IA. Se contrató a EY para diseñar y respaldar la implementación de infraestructuras adaptadas al contexto institucional del banco. IBM proporcionó la base tecnológica a través del kit de herramientas IBM® watsonx.governance para brindar automatización, transparencia y supervisión continua durante todo el recorrido de la IA.

EY e IBM han desempeñado funciones complementarias en la evolución de la gobernanza de la IA en Banco do Brasil. Si bien EY lideró el desarrollo de sus infraestructuras de ciclo de vida de IA generativa y monitoreo continuo de IA, IBM puso en marcha esta estrategia a través de watsonx.governance. Estos marcos definen roles y responsabilidades claros a lo largo del ciclo de vida de la IA, desde el diseño del modelo hasta el despliegue en entornos críticos, e introducen procesos de evaluación rigurosos para modelos fundamentales, como la evaluación comparativa y las evaluaciones de vulnerabilidad.

IBM ha desempeñado una función crítica en la supervisión continua, la explicabilidad y el cumplimiento en todos los sistemas tradicionales de IA. La plataforma admite monitoreo en tiempo real, alertas proactivas y métricas personalizadas, consolidando un sistema unificado de control y confianza.

La integración de las herramientas de IBM con la infraestructura de EY se está probando actualmente en casos de uso de IA generativa para ayudar a garantizar la alineación con los requisitos de cumplimiento, rendimiento y gestión de riesgos.

Esta sinergia entre el diseño estratégico y la tecnología avanzada permitió a Banco do Brasil escalar la IA de manera ética y con confianza institucional en un entorno con amplia seguridad.