A medida que Banco BV amplió su footprint en la nube a través de Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure y Amazon Web Services (AWS), la gestión de los costos se volvió cada vez más compleja. El banco necesitaba una forma de desglosar los gastos por equipo, presupuesto y sistema, manteniendo la visibilidad y el control en todos los entornos.

El forecasting de costos en la nube resultó difícil sin una visión centralizada, lo que pone de manifiesto la necesidad de mejorar la gestión de presupuesto. El desafío no era solo técnico, también estratégico: cómo escalar el uso de la nube mientras se incorporaba la disciplina financiera en cada capa de la organización.

La complejidad de las operaciones multinube dejó claro que la claridad y la visibilidad de los costos de la nube eran esenciales. Para mejorar la gestión del presupuesto, Banco BV necesitaba mecanismos para la optimización continua y la detección de anomalías en tiempo real, lo que facilitaba la acción proactiva antes de que los pequeños problemas se convirtieran en problemas costosos.