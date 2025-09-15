Banco BV e IBM obtienen visibilidad total de los costos de la nube y control financiero
A medida que Banco BV amplió su footprint en la nube a través de Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure y Amazon Web Services (AWS), la gestión de los costos se volvió cada vez más compleja. El banco necesitaba una forma de desglosar los gastos por equipo, presupuesto y sistema, manteniendo la visibilidad y el control en todos los entornos.
El forecasting de costos en la nube resultó difícil sin una visión centralizada, lo que pone de manifiesto la necesidad de mejorar la gestión de presupuesto. El desafío no era solo técnico, también estratégico: cómo escalar el uso de la nube mientras se incorporaba la disciplina financiera en cada capa de la organización.
La complejidad de las operaciones multinube dejó claro que la claridad y la visibilidad de los costos de la nube eran esenciales. Para mejorar la gestión del presupuesto, Banco BV necesitaba mecanismos para la optimización continua y la detección de anomalías en tiempo real, lo que facilitaba la acción proactiva antes de que los pequeños problemas se convirtieran en problemas costosos.
Para abordar la complejidad de las operaciones en la nube en GCP, Azure y AWS, Banco BV adoptó IBM® Cloudability, una solución líder en el mercado para la optimización de costos de la nube. Las capacidades avanzadas de asignación de la solución permitieron una visibilidad granular del gasto por equipo y línea presupuestaria, al tiempo que automatizaron los informes, la detección de anomalías y las recomendaciones de ahorro de costos en los tres proveedores de servicios en la nube (CSP).
Como parte de las alianzas estratégicas de Banco BV con IBM, IBM Cloudability se integró perfectamente en el entorno multinube de Banco BV. IBM entregó automatizaciones de API personalizadas y programas de habilitación personalizados, lo que ayudó a garantizar que la plataforma no solo se desplegara, sino que también se integrara completamente en las operaciones diarias.
La integración estuvo respaldada por una sólida estrategia de habilitación, que incluyó talleres prácticos, capacitación en vivo y la creación de rutas de aprendizaje estructuradas. Estas iniciativas ayudaron a los empleados a adoptar nuevas mejores prácticas y herramientas de FinOps, fomentando una cultura de responsabilidad financiera y concientización de los costos de la nube en toda la organización.
Como resultado, la transparencia de costos y la disciplina financiera ahora están integradas en la estrategia de nube del banco, lo que impulsa decisiones más inteligentes y eficiencia a largo plazo.
Con las poderosas capacidades de generación de informes y optimización de Cloudability, Banco BV obtuvo la visibilidad financiera que necesitaba para tomar el control de su estrategia en la nube y madurar su práctica FinOps. Durante tres años, el banco evitó casi el 30 % de los costos proyectados en la nube mediante la optimización proactiva y la detección temprana de anomalías. Los equipos ahora acceden a datos de gastos en la nube casi en tiempo real, lo que fomenta decisiones más inteligentes y una alineación presupuestaria más estricta.
La previsión se ha vuelto significativamente más precisa, con márgenes de error mínimos, lo que permite al banco anticipar riesgos y ajustarse de manera rápida. Con el apoyo continuo de IBM, Banco BV está incorporando la eficiencia de costos en cada etapa del desarrollo de productos y operaciones en la nube.
Cloudability ha sido fundamental no solo para proporcionar visibilidad financiera, sino también para apoyar activamente los esfuerzos continuos de optimización de costos, haciendo de la disciplina financiera una capacidad central en toda la organización.
Cloudability permitió a Banco BV segmentar los costos directos por equipo, lo que aportó una mayor transparencia y control sobre el gasto en la nube. Esta granularidad, combinada con la información de costos agregados de GCP, Azure y AWS, respalda las decisiones estratégicas, desde las negociaciones contractuales hasta la evaluación de la viabilidad financiera de las migraciones a la nube.
Fundado en 1988 y con sede en São Paulo, Banco BV es una de las instituciones financieras privadas más grandes de Brasil. Centrado originalmente en la distribución de valores, el banco evolucionó hasta convertirse en un proveedor de servicios completos con un sólido liderazgo en el financiamiento de vehículos y la banca digital. Hoy en día, Banco BV es reconocido por su estrategia impulsada por la tecnología, liderazgo ESG y asociaciones innovadoras con fintechs. Su enfoque centrado en la nube y su compromiso con la transparencia financiera continúan dando forma a su transformación en los servicios de venta minorista, mayoristas y centrados en la sustentabilidad.
