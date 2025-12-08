Atruvia impulsa la TI bancaria, aumentando la eficiencia, la resiliencia y la sustentabilidad con IBM Turbonomic
Atruvia AG, el proveedor central de servicios de TI para bancos cooperativos en Alemania, está en un proceso para transformarse de un operador de centro de datos tradicional a un socio de digitalización holístico. Su objetivo es ofrecer soluciones de TI innovadoras que permitan a los bancos prosperar en un ámbito financiero en rápida evolución.
Con una historia arraigada en las operaciones tradicionales del centro de datos, Atruvia se enfrentó al desafío de evolucionar su infraestructura de TI para satisfacer las crecientes demandas de disponibilidad, flexibilidad y velocidad en los servicios bancarios.
Históricamente, sus optimizaciones eran manuales, reactivas y limitadas a capas de infraestructura individuales. Este enfoque fragmentado no logró reconocer el contexto general y la interconexión del ecosistema de TI.
Para satisfacer las necesidades bancarias del futuro, Atruvia se propuso crear una plataforma de nube híbrida moderna y automatizada. El objetivo era dejar de considerar la infraestructura de TI como un fin en sí misma y convertirla en un facilitador de servicios bancarios seguros, sostenibles y ágiles.
Para alcanzar este objetivo era necesario adoptar un enfoque integrado y automatizado de la gestión de recursos, que garantizara la estabilidad, el rendimiento y la rentabilidad, al tiempo que mejoraba la resiliencia. Para dar dirección a este desafío, Atruvia se embarcó en una transformación significativa de su infraestructura de TI.
Atruvia comenzó su transformación con una importante revisión de TI, adoptando IBM Turbonomic,una solución de automatización impulsada por IA, para reemplazar la gestión manual y reactiva de recursos con una optimización dinámica e inteligente.
Este software de automatización proporcionó a Atruvia visibilidad en tiempo real de todo su ecosistema de TI, desde contenedores hasta servidores físicos, lo que permitió tomar decisiones proactivas que ayudaron a garantizar el máximo rendimiento de las aplicaciones. Al igual que una orquesta armonizada por un director, Turbonomic alinea los recursos perfectamente para lograr eficiencia y resiliencia.
“La gestión de recursos ahora se ejecuta de forma dinámica e inteligente. Esto no solo nos da estabilidad, sino también velocidad a la hora de implementar nuevos requisitos”, explica Tobias Annegarn, propietario de producto de plataformas de TI, Atruvia AG.
Atruvia logró importantes ganancias después de implementar Turbonomic. La transformación generó resultados medibles y estratégicos. En 18 meses, la empresa desmanteló más de 1000 servidores físicos, lo que redujo su huella de hardware en un 20 % sin afectar la estabilidad o la disponibilidad. Esta consolidación redujo los costos operativos, disminuyó el consumo de energía y redujo las emisiones de CO₂, avanzando en los objetivos de sustentabilidad de Atruvia.
Más allá de las ganancias de costos y eficiencia, la resiliencia mejoró significativamente. La optimización de recursos impulsada por IA eliminó los cuellos de botella y ayudó a garantizar la continuidad de negocio durante los picos de carga. Los equipos de aplicaciones y plataformas ahora colaboran a través de insights de datos compartidos, acelerando la automatización y la toma de decisiones.
Con su moderna plataforma de nube híbrida automatizada, Atruvia permite a los bancos lanzar nuevos servicios más rápido, con alto rendimiento y sustentabilidad, fortaleciendo su papel como socio estratégico de digitalización para la red bancaria cooperativa de Alemania.
Atruvia AG es el proveedor central de servicios informáticos para bancos cooperativos en Alemania. Su cartera se centra en soluciones y servicios de TI específicamente adaptados a los bancos, que van desde operaciones de centros de datos hasta procedimientos bancarios y desarrollo de aplicaciones. Con 1700 millones de euros en ingresos y 5500 empleados, Atruvia es uno de los mayores proveedores de servicios de TI de Alemania, que atiende a 91 millones de cuentas bancarias, 155 000 lugares de trabajo bancarios y procesa 120 000 millones de transacciones de mainframe.
