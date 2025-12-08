Atruvia AG, el proveedor central de servicios de TI para bancos cooperativos en Alemania, está en un proceso para transformarse de un operador de centro de datos tradicional a un socio de digitalización holístico. Su objetivo es ofrecer soluciones de TI innovadoras que permitan a los bancos prosperar en un ámbito financiero en rápida evolución.

Con una historia arraigada en las operaciones tradicionales del centro de datos, Atruvia se enfrentó al desafío de evolucionar su infraestructura de TI para satisfacer las crecientes demandas de disponibilidad, flexibilidad y velocidad en los servicios bancarios.

Históricamente, sus optimizaciones eran manuales, reactivas y limitadas a capas de infraestructura individuales. Este enfoque fragmentado no logró reconocer el contexto general y la interconexión del ecosistema de TI.

Para satisfacer las necesidades bancarias del futuro, Atruvia se propuso crear una plataforma de nube híbrida moderna y automatizada. El objetivo era dejar de considerar la infraestructura de TI como un fin en sí misma y convertirla en un facilitador de servicios bancarios seguros, sostenibles y ágiles.

Para alcanzar este objetivo era necesario adoptar un enfoque integrado y automatizado de la gestión de recursos, que garantizara la estabilidad, el rendimiento y la rentabilidad, al tiempo que mejoraba la resiliencia. Para dar dirección a este desafío, Atruvia se embarcó en una transformación significativa de su infraestructura de TI.