Acerca de Atruvia AG

Atruvia (el enlace se encuentra fuera de ibm.com), formada por la fusión en 2015 de Fudicia IT AG y GAD eG, es el socio de digitalización de los 820 bancos cooperativos de Alemania. Su gama de soluciones y servicios de TI bancarios abarca desde la operación de centros de datos y el proceso de banca como servicio agree21 hasta el desarrollo y soporte de aplicaciones. Con una sede administrativa en Karlsruhe y Münster y sucursales en Múnich, Fráncfort y Berlín, Atruvia emplea a casi 8400 personas y registró ventas del grupo de alrededor de 1770 millones de euros en 2020.