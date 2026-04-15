Apostar por la velocidad y la seguridad

Infraestructura segura y compatible: desde los sistemas heredados hasta la nube moderna
Después de décadas de crecimiento, la pila tecnológica de Atruvia llegó a un punto de quiebre a medida que la infraestructura de la empresa se expandió a centros de datos, clústeres OpenShift y nubes públicas, cada uno con sus propias herramientas, procesos y marcos de cumplimiento. La automatización fragmentada, el aprovisionamiento manual y una gestión incongruente empezaron a frenar la entrega y la innovación. Lo que en su día garantizaba la estabilidad y el alcance se había convertido en una intrincada red de dependencias.
“Estábamos ejecutando 250 000 estaciones de trabajo y miles de máquinas virtuales”, dijo Martin Pelke, propietario de producto de infraestructura como código en Atruvia. “Estábamos operando con una pila extraña de herramientas que se fusionan. Y siempre estuvo orientado al proceso en lugar del producto”.
La tensión llegó a un punto crítico cuando Atruvia necesitaba escalar su huella de OpenShift de unos cuantos clústeres a hasta cuarenta. Los flujos de trabajo basados en tickets y las entregas manuales significaron que los desarrolladores esperaron semanas para obtener nuevos recursos, mientras que el conocimiento institucional permaneció estancado en silos. Se necesitaba un enfoque fundamentalmente diferente.
El proceso de modernización de Atruvia comenzó con una base de seguridad confiable. Durante años, IBM® Vault había servido como el administrador central de secretos para aplicaciones on premises asegurando credenciales, gestionando claves de acceso y aplicando el cumplimiento en sistemas bancarios críticos. Sobre esa base, Atruvia se propuso aportar la misma coherencia y control a la entrega de infraestructura.
IBM Terraform proporcionó la respuesta. Lo que comenzó como una prueba de concepto para desplegar la infraestructura en la nube se convirtió rápidamente en una iniciativa de toda la empresa para estandarizar el aprovisionamiento, permitir el autoservicio de los desarrolladores e integrar el cumplimiento en cada flujo de trabajo.
Atruvia desplegó Terraform como columna vertebral de su nuevo modelo de plataforma como producto. Al definir la infraestructura como código (IaC), los equipos reemplazaron las solicitudes manuales con módulos estandarizados y reutilizables y flujos de trabajo de GitOps. Para proteger el aprovisionamiento en un entorno financiero regulado, Terraform se integró con los pipelines de Vault y GitLab, lo que permitió inyectar secretos directamente en los flujos de trabajo de CI/CD con pistas de auditoría completas y aplicación automatizada de políticas.
La transformación cultural era igualmente importante. Atruvia lideró con el ejemplo en lugar del mandato. “Lo mostramos y no lo dijimos”, dijo Lukas Essig, ingeniero sénior de plataformas en la nube. “Creamos un patrón de incorporación de GitOps y más equipos lo adoptaron porque funcionó”. Consultores dedicados guiaron a los equipos de desarrollo durante el proceso, desde la creación del repositorio hasta desplegar la infraestructura al estilo Atruvia.
El cambio a IBM Terraform y Vault transformó tanto la velocidad como la cultura de la entrega de infraestructura en Atruvia. Lo que antes tomaba meses ahora se puede hacer en minutos, liberando a los equipos para que se muevan más rápido y con mayor confianza.
Un momento decisivo se produjo cuando el equipo de redes tuvo que replicar una compleja configuración de red nativa de la nube para un segundo segmento del centro de datos. Anteriormente, la configuración evolucionó tras años de experimentación, lo que la hacía notoriamente difícil y lenta de reproducir. Con Terraform, crearon toda la configuración en 15 minutos, una tarea que antes habría llevado semanas.
El cumplimiento de normas, que alguna vez fue un proceso de auditoría manual, ahora está integrado en cada flujo de trabajo mediante el escaneo automatizado y la gestión centralizada de secretos. Los equipos de seguridad pueden rastrear cada cambio en la infraestructura, mientras que los desarrolladores se benefician de ciclos de feedback más rápidos y menos cuellos de botella.
Desde el despliegue de infraestructura y la gestión de secretos hasta la automatización de redes y una cultura de propiedad de ingeniería, Atruvia ha transformado fundamentalmente la forma en que construye, protege y escala la tecnología que potencia la banca moderna en Alemania.
Atruvia es el proveedor de servicios de TI para los bancos cooperativos y privados de Alemania, proporcionando plataformas bancarias centrales, infraestructura informática y servicios digitales seguros a más de 900 instituciones en todo el país. Con casi 5500 empleados, la empresa opera en el núcleo del sistema financiero de Alemania, procesando más de 9300 millones de transacciones al año, dando soporte a 91 millones de cuentas de clientes e impulsando 26 000 máquinas de autoservicio en todo el país.
© Copyright IBM Corporation. Marzo de 2026.
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Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.