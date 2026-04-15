Apostar por la velocidad y la seguridad

Después de décadas de crecimiento, la pila tecnológica de Atruvia llegó a un punto de quiebre a medida que la infraestructura de la empresa se expandió a centros de datos, clústeres OpenShift y nubes públicas, cada uno con sus propias herramientas, procesos y marcos de cumplimiento. La automatización fragmentada, el aprovisionamiento manual y una gestión incongruente empezaron a frenar la entrega y la innovación. Lo que en su día garantizaba la estabilidad y el alcance se había convertido en una intrincada red de dependencias.

“Estábamos ejecutando 250 000 estaciones de trabajo y miles de máquinas virtuales”, dijo Martin Pelke, propietario de producto de infraestructura como código en Atruvia. “Estábamos operando con una pila extraña de herramientas que se fusionan. Y siempre estuvo orientado al proceso en lugar del producto”.

La tensión llegó a un punto crítico cuando Atruvia necesitaba escalar su huella de OpenShift de unos cuantos clústeres a hasta cuarenta. Los flujos de trabajo basados en tickets y las entregas manuales significaron que los desarrolladores esperaron semanas para obtener nuevos recursos, mientras que el conocimiento institucional permaneció estancado en silos. Se necesitaba un enfoque fundamentalmente diferente.