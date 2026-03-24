Assaí obtiene visibilidad y control reales de la nube para respaldar la velocidad y la escala de la venta minorista moderna.
Assaí es el minorista de alimentos más grande de Brasil, y atiende tanto a familias como a las numerosas pequeñas y medianas empresas que dependen de compras al por mayor o por unidad, precios competitivos y una amplia variedad de productos. Operar a esta escala impone una exigencia significativa a los sistemas que dan soporte a la cadena de suministro, la fijación de precios, el reabastecimiento y las operaciones de las tiendas: un desafío que se ve amplificado por la rápida expansión de la empresa, lo que refuerza la necesidad de plataformas tecnológicas escalables, eficientes y resilientes.
A medida que Assaí amplió su arquitectura de microservicios, agregó nuevas cargas de trabajo en la nube y entornos diversificados en múltiples cuentas, el panorama tecnológico se volvió naturalmente más complejo. Esto refleja un desafío más amplio en el sector minorista de Brasil, donde la rápida adopción de la nube aumenta la necesidad de controlar el uso, considerar los factores de costos y garantizar un rendimiento predecible.
Assaí necesitaba una visibilidad más clara del consumo de la nube para mantener el rendimiento y la previsibilidad de los costos a medida que se expandía su huella digital.
Assaí se asoció con IBM y Nava para modernizar su gobernanza en la nube mediante un recorrido de FinOps por fases. La primera fase comenzó con IBM Turbonomic, seleccionado tras una PoC a escala de producción de seis meses, que mostró una gran visibilidad tanto en la nube como en las cargas de trabajo on premises, crítico para un minorista híbrido con más de 90 sistemas y miles de microservicios.
Turbonomic analizó continuamente la demanda de aplicaciones, identificando bases de datos sobredimensionadas, clústeres no utilizados, microservicios ineficientes e incluso cargas de trabajo con poca potencia que requerían inversión, no solo recortes de costos. Al integrarse con ServiceNow, Assaí automatizó acciones de alta confianza, como el reajuste y el escalado. La optimización pasó de la investigación manual a la automatización continua basada en políticas.
En la siguiente fase, IBM Cloudability unificó la visibilidad de costos en múltiples cuentas en la nube. Assaí estableció centros de costos, etiquetado de carga de trabajo, pronósticos y flujos de trabajo presupuestarios, al tiempo que obtuvo insights sobre estacionalidad, planificación de reservas y consumo anómalo. Cloudability se convirtió en el punto de referencia central para ejecutivos, equipos de ingeniería y finanzas.
En conjunto, IBM, Nava, Turbonomic y Cloudability ayudaron a Assaí a pasar de una gestión en la nube fragmentada a una práctica de FinOps coordinada y madura.
Con IBM Turbonomic e IBM Cloudability, implementados en asociación con Nava, Assaí creó un modelo operativo escalable y automatizado de FinOps. Turbonomic generó aproximadamente un 30 % de ahorro en la nube, aceleró el punto de equilibrio a menos de siete meses y redujo la resolución de problemas relacionados con el rendimiento al identificar de manera temprana las necesidades de reajuste e inversión. La ejecución automatizada de cambios a través de ServiceNow redujo el trabajo manual de infraestructura entre un 15 y un 20 %.
Cloudability agregó gobernanza financiera, lo que permite una asignación precisa de costos, optimización alineada con la estacionalidad, planificación de reservas, elaboración de presupuestos y alertas de anomalías. Los ejecutivos y los equipos de desarrollo ahora comparten una visión unificada del consumo de la nube y los impulsores de costos.
La madurez de FinOps de Assaí aumentó de cero al nivel cinco (en una escala de 10 puntos) en menos de dos años, con el objetivo de alcanzar el nivel ocho o superior en 2026, respaldado por las prácticas de la FinOps Foundation y la asociación continua con IBM y Nava.
Assaí, con sede en São Paulo y fundada en 1974, es la mayor cadena minorista de alimentos de Brasil. Con más de 300 almacenes en todo el país, atiende tanto a familias como a pequeñas y medianas empresas, y recibe a más de 40 millones de clientes cada mes.
Nava es una empresa de servicios de tecnología con sede en Brasil especializada en la nube, datos, observabilidad y ciberseguridad. Como miembro de IBM Partner Plus, Nava admite programas de automatización, FinOps y modernización para clientes empresariales de todas las industrias.
Explore cómo IBM Turbonomic e IBM Cloudability trabajan juntos para fortalecer la gobernanza de costos de la nube, uniendo el rendimiento de las aplicaciones, la eficiencia de los recursos y la visibilidad financiera en todos sus entornos. Descubra cómo un enfoque completo de FinOps ayuda a los equipos a optimizar continuamente, automatizar de forma segura y escalar con confianza.
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Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.