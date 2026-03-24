Assaí es el minorista de alimentos más grande de Brasil, y atiende tanto a familias como a las numerosas pequeñas y medianas empresas que dependen de compras al por mayor o por unidad, precios competitivos y una amplia variedad de productos. Operar a esta escala impone una exigencia significativa a los sistemas que dan soporte a la cadena de suministro, la fijación de precios, el reabastecimiento y las operaciones de las tiendas: un desafío que se ve amplificado por la rápida expansión de la empresa, lo que refuerza la necesidad de plataformas tecnológicas escalables, eficientes y resilientes.

A medida que Assaí amplió su arquitectura de microservicios, agregó nuevas cargas de trabajo en la nube y entornos diversificados en múltiples cuentas, el panorama tecnológico se volvió naturalmente más complejo. Esto refleja un desafío más amplio en el sector minorista de Brasil, donde la rápida adopción de la nube aumenta la necesidad de controlar el uso, considerar los factores de costos y garantizar un rendimiento predecible.

Assaí necesitaba una visibilidad más clara del consumo de la nube para mantener el rendimiento y la previsibilidad de los costos a medida que se expandía su huella digital.