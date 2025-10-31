Askari Bank colaboró con Software Productivity Strategists, Inc. (SPS), un Business Partner de IBM, para implementar una solución moderna de administración de acceso e identidad que cumpliera los objetivos operativos y de cumplimiento de normas.

SPS diseñó y desplegó la infraestructura mediante la cual se automatizaron los flujos de trabajo de incorporación y desvinculación para reducir drásticamente el esfuerzo manual y el tiempo de aprovisionamiento. También implementaron un sistema de restablecimiento de contraseñas de autoservicio, que permitió a los usuarios administrar sus propias credenciales y redujo sustancialmente el volumen del help desk.

Askari Bank mejoró la seguridad al eliminar los intercambios de contraseñas de texto sin formato e introducir la autenticación multifactor (MFA) con IBM® Verify. El banco utilizó IBM Verify junto con las capacidades de automatización habilitadas por SPS para cumplir con los requisitos de SBP y, al mismo tiempo, facilitar una experiencia de usuario segura y perfecta.