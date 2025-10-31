Askari Bank agiliza la gestión de accesos, mejora la seguridad y reduce los costos del help desk con IBM Verify
Askari Bank, una de las principales instituciones financieras de Pakistán, buscaba abordar los crecientes costos de TI y las ineficiencias operativas. Los grandes volúmenes de solicitudes de restablecimiento de contraseñas consumían valiosos recursos del help desk, mientras que los procesos manuales de incorporación y desconexión ralentizaban la productividad. Las brechas de seguridad, como la comunicación de contraseñas en texto sin formato, crearon vulnerabilidades inaceptables en un entorno altamente regulado bajo el State Bank of Pakistan (SBP). El banco necesitaba una solución moderna de gestión de identidades para reforzar la seguridad, garantizar el cumplimiento y optimizar los costos.
reducción del tiempo del help desk para problemas relacionados con contraseñas
a 1 día de tiempo de ciclo de incorporación/desvinculación
adopción del personal de la plataforma de identidad de autoservicio
Cobertura MFA para acciones sensibles
Askari Bank colaboró con Software Productivity Strategists, Inc. (SPS), un Business Partner de IBM, para implementar una solución moderna de administración de acceso e identidad que cumpliera los objetivos operativos y de cumplimiento de normas.
SPS diseñó y desplegó la infraestructura mediante la cual se automatizaron los flujos de trabajo de incorporación y desvinculación para reducir drásticamente el esfuerzo manual y el tiempo de aprovisionamiento. También implementaron un sistema de restablecimiento de contraseñas de autoservicio, que permitió a los usuarios administrar sus propias credenciales y redujo sustancialmente el volumen del help desk.
Askari Bank mejoró la seguridad al eliminar los intercambios de contraseñas de texto sin formato e introducir la autenticación multifactor (MFA) con IBM® Verify. El banco utilizó IBM Verify junto con las capacidades de automatización habilitadas por SPS para cumplir con los requisitos de SBP y, al mismo tiempo, facilitar una experiencia de usuario segura y perfecta.
En asociación con Software Productivity Strategists (SPS), Askari Bank desplegó IBM Verify como base de su moderna plataforma de gestión de identidad y acceso (IAM). Los resultados clave incluyen:
Al desplegar IBM Verify con SPS, Askari Bank mejoró significativamente su eficiencia de IAM, fortaleció su postura de seguridad y logró el cumplimiento de los requisitos de SBP.
Askari Bank Limitedes un banco con sede en Pakistán constituido en 1991, que ofrece servicios bancarios convencionales e islámicos a través de su amplia red de sucursales, cajeros automáticos y un centro de contacto dedicado. Atiende tanto a clientes individuales como comerciales y es conocido por su enfoque en la innovación tecnológica y los productos financieros que cumplen con la Sharia. El banco cotiza en la Bolsa de Valores de Pakistán y opera bajo el control de la Fauji Foundation.
Software Productivity Strategists, Inc. (SPS) es un IBM Business Partner con sede en Rockville, MD, con oficinas en Islamabad, Pakistán. Construye soluciones de industrias aprovechando la IA y la nube. Como innovador de clase empresarial y creador de soluciones con experiencia en todas las fases del diseño, desarrollo, despliegue y seguridad de productos, SPS ayuda a sus clientes a crear y proteger aplicaciones. Sus equipos de desarrollo, calidad, ciberseguridad, capacitación, operaciones, monitoreo y soporte trabajan en tándem para crear sistemas de alto rendimiento, seguros y escalables.
