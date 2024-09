Como empresa con años de experiencia en el uso de soluciones de SAP, ARYZTA estaba impaciente por actualizarse a la última versión de SAP® Business Warehouse powered by SAP HANA. Sin embargo, la empresa descubrió que el dispositivo SAP HANA disponible era demasiado grande para sus necesidades, lo que significa que ARYZTA incurriría en un mayor costo total de propiedad (TCO, por sus siglas en inglés) y pagaría por la capacidad que no requería.

ARYZTA contrató a Freudenberg IT (FIT), un socio de negocios de IBM y proveedor global de servicios de TI gestionados, que recomendó el despliegue de la aplicación SAP Business Warehouse powered by SAP HANA en IBM Power Systems con el sistema operativo SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (enlace externo ibm.com) en una nube privada. FIT evaluó el tamaño actual del almacén de datos en 12 TB y diseñó una solución capaz de escalar hasta 16 TB sin incurrir en costos adicionales de licencias. FIT asume la responsabilidad de todos los aspectos de la infraestructura, que se entrega como un servicio a ARYZTA e incluye servicios gestionados para la aplicación SAP HANA.



El entorno de infraestructura de FIT comprende servidores IBM Power System E880, IBM Power System E850C e IBM Power System S824L.Los servidores se virtualizan con la tecnología IBM® PowerVM, lo que permite a ARYZTA ejecutar varias máquinas virtuales dentro de un único servidor. Las máquinas virtuales están configuradas para proporcionar recursos de procesador, memoria, red y almacenamiento para ofrecer la máxima respuesta del sistema de la manera más rentable, al tiempo que optimizan las licencias de SAP HANA. La solución también ofrece Live Partition Mobility, que permite que las máquinas virtuales se trasladen de un sistema a otro sin interrupción del servicio. Como tal, FIT puede proporcionar un tiempo de actividad continuo para ARYZTA incluso durante las ventanas de mantenimiento de la infraestructura.



ARYZTA está considerando implementar SAP Business Planning and Consolidation, alojado en IBM Power Systems, para mejorar aún más sus funcionalidades analíticas. El diseño de base de datos de SAP HANA permite una respuesta muy rápida a las consultas estándar y ad hoc sin necesidad de preconfigurar los datos InfoCubes, lo cual permite un ahorro considerable en la carga de trabajo técnica y acelera las funcionalidades de generación de informes.



Anoop Mohan comenta: “Mediante nuestra colaboración con FIT durante más de seis años, estábamos seguros de que conocían nuestro negocio al detalle y de que tenían los conocimientos y la experiencia necesarios para ayudarnos a crear un almacén de datos adaptado a nuestras necesidades analíticas. Cuando optamos por una solución de infraestructura gestionada como servicio con FIT, sabíamos que podíamos mantener bajo nuestro costo total de propiedad, al tiempo que obteníamos las ventajas de una mayor escalabilidad y una generación de informes más rápida.



“Gracias al profesionalismo y la experiencia del equipo de FIT, logramos una actualización increíblemente fluida a SAP Business Warehouse powered by SAP HANA. Todo el proyecto se ejecutó a tiempo: fue una de las implementaciones más fluidas de las que he sido personalmente responsable. FIT asignó consultores dedicados al proyecto, quienes aportaron profundos conocimientos técnicos, y FIT demostró una vez más ser un socio muy confiable para nosotros. Es más: el soporte posterior a la puesta en marcha ha sido excelente; FIT siempre ha estado disponible para ayudarnos a encontrar una resolución rápida a cualquier problema tan pronto como surja.



“Al pasar a una solución de nube privada para SAP HANA on IBM Power Systems, abrimos la puerta a muchas más oportunidades. Podemos mejorar y ampliar las aplicaciones centrales integrando otras soluciones de SAP en una única instancia de SAP HANA. Debido a que SAP HANA está alojado en la plataforma IBM Power Systems, podemos ampliar la capacidad de las soluciones de SAP sin grandes saltos a nuevos dispositivos en tamaños fijos”.