Para hacer que Apendo Digital Assistant (ADA) for Municipalities se convierta en realidad, la empresa colaboró con IBM en la construcción de la solución con la tecnología IBM Watson® e IBM Cloud Pak® y su entrega a través de un Acuerdo de solución integrado (ESA, por sus siglas en inglés) de IBM.

"Nuestro primer paso fue desarrollar la compatibilidad con lenguaje sueco en Watson Discovery", recuerda Ekberg. "Lo entrenamos con más de 550,000 palabras en sueco. No traduce, realmente conoce el idioma sueco. Eso hace que sus respuestas y su comprensión sean mucho más intuitivas".

Ahora, los gobiernos municipales pueden descargar varias funciones a la interfaz del asistente virtual, lo que permite que la herramienta impulsada por IA responda automáticamente a las solicitudes de los ciudadanos. Por ejemplo, a medida que las preguntas relacionadas con COVID continúan sobrepasando a los centros de contacto, las ciudades pueden capacitar a ADA para ofrecer respuestas a preguntas habituales como, "¿dónde puedo hacerme la prueba?" O, "¿cómo obtengo una dosis de la vacuna?".

ADA también se puede integrarse directamente en los procesos de generación de informes y programación de los servicios de mantenimiento. "Supongamos que va a dar un paseo en invierno", explica Ekberg. "Y ve que nadie ha quitado la nieve. Puede tomar una foto de la acumulación en la calle y enviarla por teléfono. Luego, ADA utilizará el reconocimiento de imágenes para clasificar el problema y programar su retiro. Puede hacer lo mismo con cualquier otro problema, por ejemplo, baches. El asistente toma el informe y lo agrega a la lista de trabajo".

Continúa: "Si está usando su teléfono, ni siquiera necesita saber dónde se encuentra. Nuestra solución agregará sus datos de ubicación a la imagen cargada".

ADA se basa en la tecnología IBM watsonx™ Assistant para proporcionar la IA conversacional, mientras que IBM Watson Discovery ofrece capacidades ampliadas de IA y búsqueda. "Puede tener un chatbot común que solo puede responder aquello para lo que está capacitado", agrega Ekberg. "Pero creamos ADA para operar lo más parecido posible al comportamiento humano. Al igual que cuando personalmente no sabe una respuesta y va a leer algo, si ADA no puede responder con su capacitación actual, IBM Watson Discovery busca en cualquier biblioteca adjunta y le da mejor respuesta o la respuesta más frecuente que pueda encontrar. Y si esa respuesta está en un documento de 100 páginas, ADA lo llevará a la página exacta y resaltará la frase exacta".

ADA también utiliza IBM Cloud Pak for Data System para su plataforma subyacente de datos e IA. Debido a regulaciones más amplias, estos municipios suecos necesitan mantener todos los datos dentro de las fronteras nacionales, y esta tecnología particular de IBM está diseñada para ofrecer las ventajas de la nube híbrida dentro de un entorno on premises.