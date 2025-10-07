Arab National Bank, ejada Systems e IBM
El auge de la banca digital y el comercio electrónico no solo supuso una gran comodidad para los clientes, sino que también abrió la puerta a nuevas amenazas. Los estafadores ahora buscan explotar los canales digitales y rastrear el fraude financiero se volvió más difícil. Para combatir esta nueva ola de delitos financieros, la Autoridad Monetaria de Arabia Saudita (SAMA), el banco central del Reino de Arabia Saudita, emitió un conjunto de directrices denominadas marco contra el fraude. Esta infraestructura requiere que los bancos del reino adopten medidas robustas de detección de fraude y prevención para transacciones con efectivo y sin efectivo.
Para cumplir con las nuevas regulaciones, Arab National Bank (anb) decidió mejorar sus capacidades de detección de fraude. Aunque el banco ya contaba con medidas antifraude, no contaba con una gama completa de capacidades de detección de fraude, lo que provocó una disminución de la productividad en su equipo de cumplimiento.
Khurram Inayat, gerente de cartera de anb, afirma: “Teníamos una capacidad limitada para realizar análisis exhaustivos de las experiencias de los clientes en varios canales digitales. Cada vez que ocurría un fraude, nuestro equipo de cumplimiento tenía que pasar muchas horas extrayendo datos y averiguando cómo y por qué sucedió”.
anb se propuso transformar su enfoque para la prevención del fraude financiero con una solución que proporcionaría una visión general unificada y un control sobre todas las transacciones.
Al buscar soporte para cumplir con el mandato reglamentario, anb recurrió a su socio de confianza ejada Systems .
“ejada ha sido un excelente socio tecnológico para nosotros durante mucho tiempo”, dice Inayat. “Podemos llamarlos a cualquier hora de la noche y estarán allí para ayudarnos. Entonces, cuando se trataba de este proyecto urgente, sabíamos que podíamos confiar en ellos para cumplir”.
Respaldada por su amplio conocimiento y comprensión del marco de lucha contra el fraude de SAMA, así como por décadas de experiencia ayudando a los clientes a lograr el cumplimiento de normas, ejada realizó una demostración de la solución IBM Safer Payments. Una solución de prevención de fraude financiero enriquecida con IA, Safer Payments proporciona un panel único para monitorear el fraude en todos los canales de pago, incluido el procesamiento de tarjetas, la banca móvil y los métodos de pago alternativos.
El banco quedó impresionado con la naturaleza fácil de usar de la solución Safer Payments y cómo permite a los usuarios empresariales crear nuevos modelos de decisión sin depender de datos y equipos de TI. Otro factor importante a la hora de decidirse por Safer Payments fue la naturaleza tecnológicamente flexible de la plataforma.
"IBM Safer Payments nos ayuda a mirar hacia el futuro", comenta Inayat. "A medida que evolucionemos y aparezcan nuevas tecnologías en el mercado, esperamos poder integrarlas en la solución perfectamente".
Trabajando con ejada e IBM, anb desplegó y configuró con éxito Safer Payments en 90 días. Inayat dice: “Este no ha sido un camino fácil, cada parte del negocio tuvo que unirse para poner en marcha la solución. Pero con el apoyo de ejada e IBM, lo hicimos realidad en un plazo sin precedentes".
Basándose en su profunda experiencia en la administración de arquitecturas bancarias complejas y proyectos de integración, ejada logró rápidamente integración a través de múltiples canales digitales, lo que ayudó a anb a obtener una visión unificada del comportamiento del cliente. ejada también ayudó a anb a maximizar el valor de Safer Payments mediante la configuración de la plataforma para entregar informes conformes a SAMA.
Con IBM Safer Payments y la asociación de ejada que respalda la transformación de detección de fraudes de anb, el banco cumple sin esfuerzo los requisitos normativos, mejora los recorridos de los clientes y evita pérdidas financieras para millones de personas.
Los modelos de decisión de anb pausan automáticamente las transacciones sospechosas, lo que da tiempo a la Unidad de Negocios de Fraude para conectarse con los clientes y verificar dos veces si una transacción es legítima. Desde el despliegue de la nueva solución, anb ha registrado una disminución significativa en los incidentes de fraude, especialmente en transacciones relacionadas con el comercio electrónico.
"IBM Safer Payments ofrece una velocidad excepcional, permitiendo tomar decisiones en menos de 10 milisegundos", afirma Inayat. “Esto nos da el margen de maniobra para resolver los problemas de manera eficaz y brindar el mejor soporte a nuestros clientes”.
Al mismo tiempo, al detener el fraude antes de que ocurra, el banco ha mejorado la eficiencia operativa, dedicando menos tiempo a analizar los casos de fraude cuando ocurren.
"IBM Safer Payments se ha convertido realmente en una aplicación central en anb", concluye Inayat. "Esperamos introducir nuevas mejoras en nuestro proceso de prevención de fraudes junto con IBM y ejada".
Fundado en 1979, Arab National Bank (anb) es uno de los bancos más grandes de Medio Oriente. Con sede en Riad, anb opera 156 sucursales en todo el Reino de Arabia Saudita y una sucursal internacional en Londres, Reino Unido.
ejada ha sido un socio tecnológico confiable y de misión crítica para el gobierno y empresas de primera línea en toda la región MENA durante casi 20 años. Con una cartera de soluciones de vanguardia para ayudar a la transformación digital, ejada ofrece una amplia gama de servicios en varios sectores empresariales prósperos. Respaldada por una amplia experiencia acumulada a lo largo de décadas, ejada está formada por un grupo directivo de gran experiencia y más de 3500 empleados.
El cliente es responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables. IBM no brinda asesoría legal ni declara o garantiza que sus servicios o productos aseguren que el cliente cumpla con cualquier ley o reglamento.