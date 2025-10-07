Al buscar soporte para cumplir con el mandato reglamentario, anb recurrió a su socio de confianza ejada Systems .

“ejada ha sido un excelente socio tecnológico para nosotros durante mucho tiempo”, dice Inayat. “Podemos llamarlos a cualquier hora de la noche y estarán allí para ayudarnos. Entonces, cuando se trataba de este proyecto urgente, sabíamos que podíamos confiar en ellos para cumplir”.

Respaldada por su amplio conocimiento y comprensión del marco de lucha contra el fraude de SAMA, así como por décadas de experiencia ayudando a los clientes a lograr el cumplimiento de normas, ejada realizó una demostración de la solución IBM Safer Payments. Una solución de prevención de fraude financiero enriquecida con IA, Safer Payments proporciona un panel único para monitorear el fraude en todos los canales de pago, incluido el procesamiento de tarjetas, la banca móvil y los métodos de pago alternativos.

El banco quedó impresionado con la naturaleza fácil de usar de la solución Safer Payments y cómo permite a los usuarios empresariales crear nuevos modelos de decisión sin depender de datos y equipos de TI. Otro factor importante a la hora de decidirse por Safer Payments fue la naturaleza tecnológicamente flexible de la plataforma.

"IBM Safer Payments nos ayuda a mirar hacia el futuro", comenta Inayat. "A medida que evolucionemos y aparezcan nuevas tecnologías en el mercado, esperamos poder integrarlas en la solución perfectamente".

Trabajando con ejada e IBM, anb desplegó y configuró con éxito Safer Payments en 90 días. Inayat dice: “Este no ha sido un camino fácil, cada parte del negocio tuvo que unirse para poner en marcha la solución. Pero con el apoyo de ejada e IBM, lo hicimos realidad en un plazo sin precedentes".

Basándose en su profunda experiencia en la administración de arquitecturas bancarias complejas y proyectos de integración, ejada logró rápidamente integración a través de múltiples canales digitales, lo que ayudó a anb a obtener una visión unificada del comportamiento del cliente. ejada también ayudó a anb a maximizar el valor de Safer Payments mediante la configuración de la plataforma para entregar informes conformes a SAMA.