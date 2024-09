Cuando Matt Garst, director de ventas de Norteamérica en Prolifics, se puso recientemente en contacto con la AOC del estado sureste para ver cómo podría ayudar a impulsar la eficiencia, no estaba pensando en Clarence Gideon. Pero Gideon fue, al menos en parte, la razón por la que la AOC quiso hablar con Garst.

Cuando Gideon envió esa apelación escrita a lápiz al Tribunal Supremo en 1962, había sido declarado culpable de irrumpir en una sala de billar en la ciudad de Panamá (Florida) y robar cerveza, vino y 5 dólares en cambio. Cuando fue a juicio por primera vez, en 1961, solicitó que el estado de Florida le proporcionara un abogado, invocando su derecho a un juicio justo en virtud de la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El juez le dijo que Florida ofrecía representación gratuita solo en casos de pena de muerte. Solo en su defensa, Gideon fue condenado.

Sin embargo, al año siguiente, después de recibir la apelación de Gideon, el Tribunal Supremo expresó por 9 votos a 0 que no se había hecho justicia. Gideon fue sometido a juicio de nuevo. Esta vez, un abogado de defensa financiado por el estado desacreditó el testimonio previo y llamó a un nuevo testigo. Gideon no fue declarado culpable. Y en todos los casos penales iniciados desde entonces, en los 50 estados, los acusados que no pueden pagar una representación legal, calificados por los tribunales como indigentes, pueden solicitar y recibir una representación efectiva del estado.