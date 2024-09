A medida que nuestro país y el mundo se enfrentaban a algunos de los problemas más complejos de nuestro tiempo (el aumento de la COVID-19, la lucha contra la injusticia racial, etc.), las marcas necesitaban cambiar su forma de llegar a los consumidores y de comunicarse con ellos.

Con esto en mente, Ad Council (enlace externo a ibm.com) recurrió a IBM Watson Advertising para educar y dar a conocer la iniciativa “Fight for Freedom” de su campaña “Love Has No Labels”, centrada en la injusticia racial, el sesgo y la igualdad.