Después de una revisión exhaustiva de su entorno de analíticas existente, The Kraft Heinz Company determinó que migrar su aplicación SAP Business Warehouse a la base de datos de SAP HANA proporcionaría el rendimiento en la memoria que necesitaba para satisfacer la demanda de negocio para informes rápidos y detallados.



“Utilizamos soluciones de SAP para dar soporte a la mayoría de nuestros procesos de negocio, y nos dimos cuenta de que adoptar SAP HANA como nuestra plataforma analítica nos permitiría obtener aún más valor de nuestras inversiones en SAP”, explica Rowie Torres.



“Además de ofrecer una estrecha integración con las aplicaciones SAP ERP (enlace reside fuera de ibm.com) que hemos utilizado para impulsar nuestras operaciones de negocio diarias durante más de 12 años, SAP HANA da soporte a una gama de nuevas soluciones que se alinean con nuestros objetivos estratégicos a largo plazo. Por esa razón, intentamos utilizar SAP HANA para integrar nuestros procesos de fabricación con datos de proyección casi en tiempo real”.



Para obtener el valor lo más rápido posible y reducir su exposición al riesgo durante todo el proceso de migración, The Kraft Heinz Company buscó un socio experimentado para impulsar el proyecto. Después de un riguroso proceso de selección de proveedores, la empresa contrató a un equipo experto de consultores de IBM Services.



“Una de las principales razones por las que elegimos el equipo de IBM Services fue su historial comprobado de implementaciones exitosas de SAP HANA en otras grandes empresas”, recuerda Rowie Torres. “Otro factor importante fue la profunda familiaridad del equipo de IBM con la plataforma analítica de The Kraft Heinz Company. IBM ha sido un socio valioso desde que The Kraft Heinz Company implementó por primera vez soluciones de SAP, y el conocimiento del equipo de IBM de nuestro entorno de SAP Business Warehouse es insuperable. Y debido a la estrecha relación estratégica entre IBM y SAP, sentimos que IBM era la opción ideal para entregar nuestra nueva base de datos SAP HANA rápidamente”.



Como primer paso, The Kraft Heinz Company trabajó con IBM Services para limpiar sus bases de datos analíticas existentes. Este trabajo ayudó a reducir las bases de datos de un total de 18 TB a solo 9 TB, una reducción del 50 % que ayudó a allanar el camino para una migración sin problemas a la nueva plataforma de análisis.



Luego, la empresa trabajó con consultores de IBM y SAP para migrar sus informes de SAP Business Warehouse a la nueva plataforma SAP HANA para almacenamiento y analíticas de datos. Siguiendo su metodología probada y de mejores prácticas, IBM Services suministró entornos de desarrollo, control de calidad, regresión y producción para la plataforma SAP HANA.



Utilizando su profunda experiencia en el entorno SAP Business Warehouse de The Kraft Heinz Company, IBM ayudó a The Kraft Heinz Company a rediseñar los informes de todos los nuevos proyectos, incluida la transformación de la cadena de suministro, al modelo SAP Business Warehouse LSA++. El objetivo era ofrecer los beneficios de la plataforma de analíticas en la memoria al mayor número posible de usuarios de negocio en el menor tiempo posible, e IBM Services movilizó recursos de todo IBM para lograr el objetivo dentro de un plazo ajustado.



“Trabajar con IBM en nuestra migración a SAP HANA fue una experiencia muy positiva”, dice Rowie Torres. “IBM reunió todos los recursos que necesitábamos para mantener el proyecto funcionando sin problemas, y el equipo reaccionó rápidamente para resolver los problemas cada vez que se planteaban. Este fuerte liderazgo del equipo de IBM se volvió aún más importante a medida que nos acercamos a nuestra fecha de lanzamiento. De hecho, IBM nos ayudó a completar nuestra migración en solo ocho meses, un plazo muy corto para un proyecto de esta envergadura”.