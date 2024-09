Ctac se dio cuenta de que la infraestructura del futuro probablemente se vería muy diferente. Ejecutaría una mezcla de servicios en la nube y aplicaciones locales en función de las necesidades de sus clientes, sería capaz de responder rápidamente a los cambios, sería altamente escalable y podría hacer frente a grandes picos de carga de trabajo con poca antelación.



Al centrarse principalmente en las soluciones SAP, Ctac decidió buscar la configuración adecuada para las cargas de trabajo principales de los clientes que permitiera crear sinergias entre las cargas de trabajo analíticas SAP tradicionales y las nuevas en tiempo real, en un único entorno que utilizara sus recursos de la forma más eficiente y flexible posible. Como resultado, Ctac eligió establecer y operar una infraestructura en la nube capaz de alojar la pila total de software de SAP, la nueva plataforma SAP HANA (enlace externo a ibm.com).



Cuando SAP HANA on IBM Power Systems estuvo disponible, la empresa decidió implementar el escenario de TI requerido de acuerdo con el concepto de integración de centro de datos (TDI) personalizado de SAP basado en un servidor IBM® Power System E870 en combinación con subsistemas de almacenamiento de IBM con certificación TDI. Esta solución está diseñada para manejar big data en un entorno resiliente. La tecnología de virtualización líder IBM® PowerVM y el sistema operativo SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (enlace externo a ibm.com) completan las capas flexibles del sistema, ya que son necesarias para mantener un entorno de nube eficiente que aloje varios sistemas SAP.



Hans Gootjes comenta: “Cuando se trata de soluciones TDI para SAP HANA, IBM podría proporcionar una arquitectura de sistema creíble que realmente funcione. De hecho, incluso superó nuestras expectativas y cumplió fácilmente con los desafiantes requisitos de rendimiento de SAP para soluciones personalizadas de SAP HANA.



“Llevamos muchos años utilizando la plataforma IBM® POWER: valoramos la confiabilidad y estabilidad de IBM Power Systems. La mayoría de nuestros clientes necesitan disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana de sus aplicaciones de negocio de misión crítica. Y la plataforma IBM POWER nunca nos defrauda”.



Ctac conectó el servidor IBM Power System E870 a una solución de almacenamiento IBM® Storwize V7000 duplicada. Para garantizar el mejor rendimiento en todos los sistemas SAP gestionados, Ctac confía en la tecnología integrada IBM® Easy Tier. Esto traslada automáticamente los datos de acceso más frecuente de los servidores de bases de datos SAP tradicionales basados en disco al almacenamiento más rápido disponible. Al migrar los datos calientes de forma transparente de los discos duros a los discos de estado sólido, IBM Easy Tier optimiza el rendimiento del almacenamiento en función del uso real de los datos sin necesidad de ningún ajuste manual del almacenamiento por parte de los administradores del sistema.



La empresa aprovecha la replicación de almacenamiento para proteger sus aplicaciones de SAP. Además, Ctac crea copias de seguridad regulares mediante la función IBM® FlashCopy de sus sistemas de almacenamiento.



Niek Verhaar confirma: “Ejecutar SAP HANA on IBM Power Systems nos proporciona un entorno altamente flexible, escalable y robusto. Planeamos ejecutar miles de sistemas SAP en el servidor IBM Power System E870, desde SAP HANA a través de SAP Business Suite y SAP Business Warehouse hasta las aplicaciones de vanguardia SAP Business Suite 4, SAP HANA (SAP S/4HANA®) (enlace externo a ibm.com) y aplicaciones móviles SAP Fiori.



“Elegir una plataforma virtualizada IBM POWER en una configuración TDI nos permite utilizar nuestros recursos disponibles de manera más eficiente que con una combinación de bases de datos y servidores de aplicaciones consolidados de SAP más dispositivos dedicados de SAP HANA. Al colocar los servidores de aplicaciones y SAP HANA en un solo servidor, también podemos aprovechar al máximo el rendimiento agregado líder gracias al alto ancho de banda y al diseño bien equilibrado de IBM Power System. Además, podemos operar servidores de aplicaciones y SAP HANA en una sola partición lógica, lo que minimiza aún más la sobrecarga administrativa”.



Durante la implementación, Ctac estaba muy satisfecho con el equipo de IBM. Léon van den Bogaert dice: “Todos, desde expertos en preventa hasta expertos técnicos y todo el personal de IBM involucrado en el proyecto, trabajaron sin problemas con nuestro propio personal, en las instalaciones y fuera de ellas. IBM también proporcionó información muy útil para la arquitectura de la solución. Lo vemos como una gran ventaja que podemos aprovechar por nuestros años de experiencia con IBM POWER para proporcionar servicios en la nube de próxima generación a nuestros clientes”.



Al evaluar el potencial de la plataforma SAP HANA, Ctac también quiere ejecutar su propia solución XV Retail en SAP HANA para permitir análisis en tiempo real de datos de puntos de venta.



La infraestructura basada en POWER8® de nuevo diseño se integra a la perfección con el entorno de TI establecido de Ctac, que aloja servidores de aplicaciones para las soluciones que se ejecutan en SAP HANA y otros múltiples entornos SAP: Ctac opera más de una docena de servidores IBM Power System S824 e IBM Power 750, y el almacenamiento de datos se gestiona a través de IBM® Spectrum Virtualize en combinación con los sistemas de almacenamiento IBM FlashSystem, IBM Storwize V7000 e IBM Storwize V5000. Para algunos clientes, la empresa utiliza IBM Spectrum Protect como solución de copia de seguridad central.