Utilizamos diversos lenguajes de programación, sistemas operativos e infraestructuras en IBM, dependiendo de las necesidades de tu trabajo. Entre ellos: Java, C, C++, Perl, Bash, Javascript, Python, Go, Ruby, Swift, PL/X, etcétera.

Además, es posible que debas aprender nuevos lenguajes o competencias para tu trabajo, como la metodología Ágil, Cloud, nuevas infraestructuras y más. El panorama está en constante cambio y adaptándose a las novedades y lo mejor para nuestros clientes, así que tener una mentalidad de crecimiento te ayudará a prosperar en este entorno.

Si deseas descubrir más información, da un vistazo a nuestra comunidad de desarrolladores, donde puedes acceder a más de 100 programas de código abierto, una biblioteca de recursos de conocimiento y a personas que brindan apoyo a los desarrolladores.