La historia de Whitley: de practicante a Consultora Senior en 5 años

Me gusta venir a trabajar cada día, las personas con las que trabajo, los proyectos en los que estoy y el balance de vida y trabajo.

Todas las interacciones que he tenido – desde mis colegas hasta mis clientes – han sido experiencias gratificantes. Incluso si un proyecto no está yendo bien – tal vez el cliente no está contento, el proyecto viene retrasado, estamos sobre presupuesto, no vamos a poder cumplir nuestros compromisos, o el alcance ha cambiado – igual tenemos la oportunidad de trabajar juntos para intentar corregir el problema y alcanzar grandes resultados.

Si necesito tener una conversación difícil con un cliente, como me pasa muchas veces en mi rol de delivery lead, lo tomo con propiedad y doy lo mejor de mí para entregar una solución. Incluso si inicialmente no sé cuál será la solución, puedo contactarme con alguien en mi red y preguntar cómo puedo tener esa conversación difícil, y siempre hay alguien dispuesto a darme de su tiempo y compartir su experiencia conmigo. Este es un gran ejemplo de cómo mis colegas me ayudan a crecer y a ser una mejor IBMer cada día.