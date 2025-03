IBM desde la Perspectiva de una Silla de Ruedas: Navegando el Éxito y la Inclusión

Juan Pablo es el asesor comercial de comunicaciones para IBM Consulting con sede en Guadalajara, México. Ha estado en IBM durante 9 años y es un miembro orgulloso y defensor de las personas con capacidades diversas.

Mi nombre es Juan Pablo e ingresé a IBM en 2014. Me gustaría compartir mi experiencia como una persona que vive con una lesión en la médula espinal que ocurrió el 14 de junio de 2014, solo 10 días después de comenzar en IBM. Para mí, no hay otra IBM que no sea la que he experimentado desde mi silla de ruedas. Afortunadamente, y lo digo desde el fondo de mi corazón, esto no ha sido un obstáculo para mi desarrollo y realización profesional. En cambio, ha sido una motivación, ya que la organización siempre se ha comprometido a facilitar las condiciones necesarias para que yo prospere. Desde tener infraestructura con rampas, puertas accesibles, transporte y más, hasta el enfoque en la inclusión y la diversidad, siempre me he sentido como una parte valiosa e incluida de la empresa. Es increíble cómo estos valores impregnan la cultura de IBM.