El poder del ahora: por qué Argentina es un mercado clave para el talento en ventas 

Conocé al líder que está construyendo lo que viene
Argentina está entrando en una nueva etapa comercial, y uno de los protagonistas de ese impulso es Álvaro, líder de Select / Activate Accounts de IBM para América Latina (excepto Brasil).
Álvaro no solo asume un rol de liderazgo. Vuelve a Argentina tras haber desarrollado parte de su carrera en Europa, con experiencia en España y roles regionales en EMEA. Llega con una mirada más aguda y una misión clara: construir equipos de alto rendimiento, acelerar el crecimiento y transformar oportunidades en resultados concretos.
Con un ADN comercial marcado, Álvaro construyó su carrera escalando negocios en industrias como Servicios Financieros, Telecomunicaciones, Tecnología e incluso Deportes y Entretenimiento. Ex jugador de rugby, aprendió desde muy temprano que el alto rendimiento no es individual: se construye con confianza, resiliencia, responsabilidad y ambición compartida.
Hoy, esos mismos principios son los que están moldeando cómo se piensa y se ejecuta el negocio de ventas en Argentina.
La carrera de Álvaro no fue pasiva. Al comienzo, mientras trabajaba como analista, tomó una decisión clave: pasar al área comercial.
En lugar de esperar una oportunidad, la generó. Se organizaba días de “home office” semanales para reunirse con directores de ventas, entender el negocio y abrirse camino.
Esa mentalidad se volvió un patrón.
A los 28 años, asumió un territorio de ventas de software sin base instalada ni tracción. Con ejecución disciplinada, él y su equipo lograron cerrar acuerdos con empresas líderes del mercado.
Más adelante, buscar crecimiento internacional implicó volver a arriesgar: viajó a España por su cuenta para generar oportunidades, lo que finalmente lo llevó a roles regionales y globales en EMEA.
Para Álvaro, la lección es clara: los resultados generan oportunidades. Y liderar, cree él, implica ir primero.
Álvaro lo tiene claro: los equipos de ventas de alto rendimiento no surgen por casualidad, se diseñan.
Se apoyan en tres pilares: intensidad, responsabilidad y resultados.
En el mercado actual, la fluidez digital, el uso de IA en ventas y la ejecución basada en datos son esenciales. Pero destaca que el diferencial sigue siendo la mentalidad.
Claridad en las métricas. Disciplina en la ejecución. Enfoque constante en el valor para el cliente.
Los equipos comerciales compiten todos los días: por confianza, por relevancia y por participación de mercado. Eso exige preparación y coraje. Pero también líderes que se comprometan más de lo que exigen.
Lo que más entusiasma a Álvaro es el momento de inflexión que está atravesando Argentina.
Los mercados funcionan en ciclos, y los momentos de transición generan oportunidades para quienes lideran con claridad y disciplina.
Argentina combina talento extraordinario, resiliencia y un enorme potencial digital aún sin explotar. A medida que las empresas aceleran su modernización —en cloud híbrido, IA, automatización y transformación por industria—, la oportunidad comercial crece.
Para 2026, Álvaro ve un área de ventas en Argentina y LATAM más disciplinada, orientada a resultados y profundamente integrada con IA y analítica.
El cambio es claro: de vender productos a vender valor.
Los clientes esperan impacto medible, ejecución más rápida y asesores que entiendan modelos de negocio, no solo tecnología.
Para los vendedores, esto implica combinar rigor comercial, conocimiento técnico y visión de negocio. También colaboración entre perfiles técnicos y comerciales. Y, sobre todo, resiliencia y capacidad de adaptación.
En el contexto económico dinámico de Argentina, los roles orientados a generación de nuevas oportunidades (“hunters”) no son opcionales: son estratégicos.
La inestabilidad y los cambios constantes requieren estrategias de crecimiento proactivas. Esperar a que llegue la demanda ya no funciona.
Pero el “hunter” de hoy es distinto.
La persistencia sola no alcanza. Hoy se trabaja con precisión: usando datos, conocimiento de la industria, planificación estructurada de cuentas y herramientas digitales para generar oportunidades de forma intencional.
El programa Select de IBM refuerza este enfoque, combinando foco, colaboración y desarrollo continuo para formar vendedores capaces de competir y ganar en entornos complejos y de alto crecimiento.
Como dice Álvaro: el crecimiento se crea, no se espera.
Para vendedores con experiencia, el consejo de Álvaro es directo: el estancamiento empieza cuando se deja de evolucionar.
Los títulos importan menos que la mentalidad.
Los profesionales que siguen creciendo son los que se reinventan: pasan de ser expertos en productos a asesores estratégicos, conectan la innovación con resultados de negocio y adoptan el uso de IA en ventas.
La cultura de aprendizaje continuo de IBM —desde Global Sales School hasta Think 40— refuerza esta idea: aprender no es opcional, es una ventaja competitiva.
Este no es un momento del mercado para mirar desde afuera.
Es un momento para acelerar.
Argentina está en un punto de inflexión comercial muy relevante.
Hay claridad estratégica
Inversión en desarrollo de capacidades
Enfoque estructural en el crecimiento
El poder del ahora es real.
Los mercados premian a quienes se mueven primero, se adaptan rápido y se comprometen de verdad.
Para profesionales de ventas que quieran competir, crecer y escalar su impacto, esto es más que una oportunidad laboral: es un momento que puede definir su carrera.
Si sos un profesional de ventas en Argentina —ya sea en Business Technology Sales, ventas técnicas o roles orientados a expansión— y querés llevar tu nivel de disciplina, impacto y crecimiento al siguiente nivel, este es tu momento.