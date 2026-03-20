El poder del ahora: por qué Argentina es un mercado clave para el talento en ventas 

Argentina está entrando en una nueva etapa comercial, y uno de los protagonistas de ese impulso es Álvaro, líder de Select / Activate Accounts de IBM para América Latina (excepto Brasil).

Álvaro no solo asume un rol de liderazgo. Vuelve a Argentina tras haber desarrollado parte de su carrera en Europa, con experiencia en España y roles regionales en EMEA. Llega con una mirada más aguda y una misión clara: construir equipos de alto rendimiento, acelerar el crecimiento y transformar oportunidades en resultados concretos.

Con un ADN comercial marcado, Álvaro construyó su carrera escalando negocios en industrias como Servicios Financieros, Telecomunicaciones, Tecnología e incluso Deportes y Entretenimiento. Ex jugador de rugby, aprendió desde muy temprano que el alto rendimiento no es individual: se construye con confianza, resiliencia, responsabilidad y ambición compartida.

Hoy, esos mismos principios son los que están moldeando cómo se piensa y se ejecuta el negocio de ventas en Argentina.