Después de tu entrevista final, nos pondremos en contacto para notificarte si fuiste elegido. De ser así, te enviaremos la documentación adecuada que deberás completar para comenzar tu proceso de incorporación con nosotros. Luego, te incorporarás como IBMer, liderando el camino en esta nueva era de tecnología que resuelve algunos de los problemas más desafiantes del mundo.

Dado el volumen de postulaciones que recibimos en todo el mundo, no siempre es posible que nuestro equipo de talentos se ponga en contacto contigo directamente si no resulta elegida tu postulación. Haremos nuestro mejor esfuerzo pero, si deseas recibir retroalimentación adicional, no dudes en ponerte en contacto con tu reclutador.