엔터프라이즈 Linux® 운영 체제는 하이브리드 클라우드 IT 인프라를 위한 견고한 기반을 제공합니다. Linux on IBM Z에서 실행되는 워크로드는 IBM Z® 플랫폼의 안정성, 확장성 및 보안성을 그대로 유지합니다. 워크로드를 Linux on IBM Z에 통합하여 리소스를 공유하고 비용을 절감하며 성능과 효율성을 향상하세요.