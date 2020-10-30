Wannacry: 널리 퍼진 랜섬웨어가 사이버 보안을 변화시킨 방법

WannaCry를 생생하게 취재한 것은 몇 년이 지난 지금도 저에게 흥미와 많은 의문을 남겼습니다. 지난 3년 동안 공격이 대화의 주제가 될 때마다 같은 주제가 반복되었습니다. WannaCry는 압도적이었고 사이버 보안에 접근하고 비즈니스에 미치는 위험을 보는 방식을 변화시켰습니다.

저는 이 정도 규모의 이벤트에 비해 그 정서가 너무 광범위하다고 생각했습니다. 구체적인 질문이 있었습니다. 2017년 5월 12일에 보안 전문가로 일하는 것은 어떤 일이었을까요? 전 세계 기업과 정부에 미친 총 영향은 어느 정도였을까요? 그날 배운 내용이 현재의 비즈니스, 기술 및 사이버 보안 환경에 어떤 영향을 미쳤을까요?

또한 소셜 미디어와 디지털 뉴스 사이트를 통해 전 세계가 이 이벤트를 시청한 것이 반응과 전반적인 영향력에 어떤 변화를 가져왔는지 궁금했습니다. 비즈니스 리더와 대중은 뉴스 보도를 시청했지만 아무도 무슨 일이 일어나고 있는지 정확히 알지 못했습니다. 거의 모든 사람이 그것이 불길한 징조라고 동의했습니다. 저는 이것이 대중의 공황상태를 악화시키는지, 아니면 문제를 더 빨리 해결하는 데 도움이 되는지 궁금했습니다.

"여전히 큰 규모입니다. 이것은 조직이 준비되지 않은 것으로 간주되어 왔습니다. 많은 기업에 경각심을 불러일으켰습니다."라고 IBM® X-Force 사고 명령 프로그램 관리자인 Tracey Nash는 말합니다. Nash는 2017년 5월 12일을 조직이 사이버 보안 위험의 비즈니스 측면을 고려해야 한다는 것을 알게 된 순간으로 간주합니다.

정확히 무슨 일이 일어났는지, 그리고 더 중요한 것은 WannaCry가 환경에 크레이터를 남겼는지 알아보기 위해 저는 공격에 대응한 주요 인물들과 이야기를 나눴습니다. IBM X-Force Threat Intelligence 부사장인 Wendi Whitmore와 많은 시간을 이야기한 적이 있습니다. 또한 IBM의 보안 혁신 및 개선(CISO 사무실) 담당 이사인 Christopher Scott과 그날의 사건과 WannaCry 공격 이후의 회복에 대한 그의 관점을 들어보았습니다.

이 이야기는 3년 전 그 혼란스러운 날들에 실제로 무슨 일이 일어났는지, 그리고 WannaCry의 영향력과 유산이 오늘날 어떻게 이어지고 있는지 알아내기 위한 여정을 연대순으로 기록합니다.

