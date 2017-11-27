'Cracken' 실제 사례: 비밀번호 크래킹 어드벤처

저희는 2017년 2월에 비밀번호 크래킹 하드웨어를 주문했습니다. 주문이 확정될 때까지 GPU Ti 카드가 출시되었다면 일반 GPU 1080에 비해 해시율이 크게 높기 때문에 해당 카드를 사용했을 것입니다. 다음 장비에서는 이를 사용할 가능성이 높습니다.

월별 비용만 봐도 이 훌륭한 장비의 가격을 충분히 정당화할 수 있습니다. 그러나 해시 크래킹 속도를 분석해 볼 가치가 있습니다.

클라우드 제공업체 Nvidia Tesla K80s 8개 SHA1 및 Hashcat: 14.8 GH/s Bcrypt 및 Hashcat: 15.2 kH/s NTLM 및 Hashcat: 66.493GH/s



X-Force Red의 Cracken Nvidia GPU Founders Edition 8개 SHA1 및 Hashcat: 66.1 GH/s Bcrypt 및 Hashcat: 118.6 kH/s NTLM 및 Hashcat: 334 GH/s



자체 하드웨어를 구축하면 훨씬 더 많은 성능을 확보할 수 있습니다. 이 수치는 하나의 노드에서만 가져온 것임을 명심하세요. Cracken을 구축할 때 노드를 두 개 구축했기 때문에 총 16개의 GPU를 사용할 수 있습니다. 이러한 수치에 따르면, GTX 1080 카드는 훨씬 적은 비용으로 해시를 훨씬 빠르게 크래킹할 수 있습니다.

몇 년 전, 다른 클러스터에서 ATI 390X 배치의 열 그리스를 교체했는데, 이는 실제로 카드 온도를 낮추는 데 도움이 되었습니다. 저희는 실행하는 동안 저희는 열 차단 상한선에 자주 도달하고 있었습니다. 카드 하나에 장애가 발생하면 전체 PCI 버스와 서버가 중단됩니다. 시스템을 다시 가동시키기 위해서는 시스템의 물리적 전원 차단이 필요했습니다. ATI 카드에 새 열 그리스를 설치한 후 카드의 최고 온도를 섭씨 4도 이상 낮추어 열 차단 지점에 도달하지 않도록 했습니다.

Nvidia GPU 1080 FE 카드를 설치하기 전에 카드 중 하나의 써멀 그리스를 교체해야겠다는 생각이 들었습니다. 저는 공장의 열 페이스트를 뜯어내고 깨끗이 닦아낸 다음 직접 만든 최고급 페이스트를 붙였습니다. 저는 반항아 기질이 있어서, 16개 카드 중 하나에 대한 보증을 무효화했습니다. 이게 도움이 되었을까요? 소요되는 시간을 정당화하기에는 충분하지 않습니다. GPU 1080 카드는 열전도율이 좋은 것으로 보이며, Founders Edition의 팬은 카드에서 열을 제거하는 역할을 합니다. 외부 케이스에 공기를 이동시키는 3개의 대형 팬이 있다는 것도 나쁘지 않습니다.

Nvidia GTX 1080 카드에서는 발열로 인한 종료가 문제가 되지 않았습니다. 하지만 이 카드들은 적절한 공기 흐름과 강력하고 안정적인 전원 공급 장치를 갖추는 것이 훨씬 더 중요합니다. 외부 GPU 케이스에 넣었기 때문에 이러한 카드가 충돌하여 클러스터를 가져가는 것을 방지할 수 있습니다.