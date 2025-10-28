X-Force 위협 분석 보고서: LATAM, PureHVNC 제공에 미끼

2025년 8월과 10월 사이에 IBM® X-Force는 콜롬비아 출신의 스페인어를 사용하는 개인을 대상으로 콜롬비아 검찰총장실과 관련된 주제의 이메일을 여러 건 발견했습니다. 이 이메일은 사용자가 사법 정보 시스템에서 '공식 문서'를 다운로드하도록 유도하며, 이로 인해 Hijackloader 실행 파일을 실행하여 PureHVNC 원격 액세스 트로이 목마(RAT)로 연결되는 감염 체인이 시작됩니다.
2025년 8월과 10월 사이에, X-Force는 콜롬비아에 거주하는 것으로 보이는 사용자를 표적으로 삼는 여러 이메일이 공식 문서 다운로드 기능을 갖춘 콜롬비아 법무장관실을 모방한 이메일을 포함하는 것을 관찰했습니다. 이메일은 Hijackloader를 사용하여 PureHVNC를 포함한 여러 페이로드를 전달하는 것을 목표로 합니다. Hijackloader 자체는 라틴 아메리카(LATAM) 내 사용자를 타겟팅하는 캠페인에서 널리 사용되지 않았으며, 이전에는 X-Force에서 LATAM 사용자가 PureHVNC를 제공하도록 타겟팅된 관찰 가능한 캠페인이 없었습니다. 2024년에는 Hijackloader가 LATAM 국가의 CrowdStrike 고객을 타겟으로 하는 캠페인에서 RemcosRAT를 로드하는 데 사용되었다는 세부 정보가 있습니다(스페인어 파일 이름과 지침에 근거). PureHVNC RAT의 전달은 X-Force가 이전에 스페인어를 사용하는 사용자에게 PureHVNC가 전달된 캠페인을 관찰한 적이 없다는 점에서 흥미롭습니다. PureHVNC RAT는 PureCoder에서 판매하는 도구 세트의 일부입니다. 이 악성 도구는 텔레그램뿐만 아니라 지하 포럼의 다크 웹에서 쉽게 판매됩니다.
사용자들은 콜롬비아 법무장관실과 관련된 공식 서신이라고 주장하는 이메일을 받았습니다. 이메일에는 전직 직원이 소송을 제기했으며 노동 법원에서 처리 중이라고 나와 있습니다. 이메일에는 피해자가 Google 드라이브에서 열어본 SVG 파일이 첨부되어 있습니다. 대부분의 경우 문서 미리 보기가 표시되며 다운로드 버튼을 클릭하면 다운로드할 수 있습니다. 한 예로, 피해자에게 '파일을 미리 볼 수 없습니다'라는 메시지와 함께 Google Drive에서 파일을 열 수 있는 다운로드 버튼이 표시되었습니다. 어떤 경우든 Google Drive에서 문서의 아무 곳이나 클릭하면 ZIP 아카이브 파일이 다운로드되고 피해자에게 'KC4SX87'과 같은 비밀번호가 포함된 '다운로드 완료' 페이지가 표시됩니다. ZIP 파일에는 여러 개의 추가 파일이 포함되어 있으며, 그중 하나는 사용자가 클릭하면 암호를 실행하기 위해 비밀번호가 필요한 실행 파일입니다. EXE 파일을 클릭하면 감염 체인이 시작되고 Hijackloader를 사용하여 PureHVNC를 비롯한 여러 페이로드를 배포합니다.
멀웨어 1단계: DLL 사이드 로딩
Hijackloader는 DLL 사이드 로딩이라는 기술을 사용하여 Windows가 악성 DLL을 실행하는 데 필요한 라이브러리를 찾는 데 사용하는 검색 순서를 악용합니다. Hijackloader는 사법부를 테마로 한 이름(02 BOLETA FISCAL.exe)으로 이름이 변경된 합법적인 javaw.exe 파일을 사용합니다. javaw.exe의 종속성 중 하나가 JLI.dll이기 때문에 Hijackloader는 수정된 버전의 JLI.dll을 같은 디렉토리에 배치합니다. 이름이 변경된 javaw.exe가 실행되면 운영 체제는 로컬 디렉토리에서 악성 DLL도 로드합니다.
악성 JLI.DLL의 주요 기능은 2단계 페이로드인 MSTH7EN.DLL을 로드하는 것입니다. 이 작업은 프로세스의 주소 공간에 MSTH7EN.dll을 로드하는 LoadLibraryW() API를 호출하여 수행합니다. API 호출은 새로 로드된 DLL의 이미지 기본 주소를 반환합니다. 그런 다음 이 주소를 특정 오프셋에 추가하여 MSTH7EN.DLL에서 악성 코드의 진입점을 계산합니다.
멀웨어 2단계: 로드 단계
2단계 페이로드는 초기화부터 시작됩니다. 탐지를 방지하기 위해 필요한 모든 라이브러리와 API를 동적으로 로드하고 확인합니다. 완료되면 현재 작업 디렉토리가 Hijackloader의 위치와 일치하는지 확인하여 3단계 페이로드가 제대로 참조되고 로드될 수 있는지 확인합니다.
3단계 페이로드에는 다음 구성 요소로 암호화된 멀웨어 구성이 포함되어 있습니다.
복호화 시 멀웨어 구성에는 다음과 같은 정보가 포함되어 있습니다.
그런 다음 셸코드가 vssapi.exe에 로드됩니다. 이는 멀웨어의 구성에 지정된 DLL입니다. 이는 VirtualProtect()를 호출하여 DLL의 .text 섹션의 메모리 보호를 PAGE_EXECUTE_READWRITE로 변경하여 수행됩니다. 마지막으로 셸코드가 이 쓰기 가능한 주소로 복사되고 실행 흐름이 이 주소로 전송됩니다.
셸코드는 로더 역할을 하지만 먼저 시스템에서 실행 중인 프로세스 이름을 해시하고 이를 멀웨어 구성에 지정된 값과 비교합니다. 일치하는 항목이 발견되면 멀웨어는 NtDelayExecution() API를 사용하여 자체 실행을 중단합니다.
다음으로 Plagkeg.zk의 콘텐츠를 읽습니다. 이 파일의 내용은 또 다른 암호화된 멀웨어 구성 및 HijackLoader의 모듈입니다. 데이터는 여러 개의 청크로 나뉘며, 초기 청크에는 다음 정보가 포함됩니다.
이후 청크들은 다음과 같은 구조를 따릅니다.
이러한 청크를 조합하기 위해 HijackLoader는 암호화된 데이터를 반복하여 물음표가 와일드카드 역할을 하는 "????IDAT" 패턴을 검색합니다. 일치하는 항목이 발견되면 패턴 바로 뒤의 4바이트가 0xC6A579EA와 같은지 확인합니다. 이는 초기 청크를 찾았음을 확인하며, 셸코드와 복호화 키의 총 크기가 포함되어 있기 때문에 중요합니다. 값이 일치하면 HijackLoader는 셸코드 바이트를 버퍼에 저장합니다. 이 과정은 더 이상 일치하는 패턴이 발견되지 않을 때까지 모든 후속 청크에 대해 동일한 버퍼에 셸코드 바이트가 추가되는 방식으로 반복됩니다.
완료되면 암호화된 셸코드가 포함된 버퍼는 XOR 암호를 사용하여 해독한 다음 LZNT1 알고리즘을 사용하여 압축을 해제합니다. 결과적으로 최종 페이로드, 모듈 구조 등 다양한 정보를 담고 있는 구조가 생성됩니다.
멀웨어 3단계: ti64 - 메인 모듈
HijackLoader의 기능은 모듈로 나뉩니다. 일부는 실행 코드를 포함하고, 다른 일부는 단순히 참조용으로 사용되는 정보입니다. 예를 들어, 이 HijackLoader의 변종과 관련된 파일 이름 목록이 포함된 COPYLIST 모듈이 있습니다. Trellix 보고서에 따르면, 일부 HijackLoader 변형은 최대 40개의 모듈을 지원하지만, 이 보고서에 분석된 샘플은 35개만 지원합니다. 모든 모듈이 실행되는 것은 아니며 멀웨어 구성에 지정된 플래그에 따라 사용 여부가 달라집니다.
아래 표에는 각 모듈의 이름과 용도가 요약되어 있습니다.
HijackLoader는 이러한 구조를 반복하고 사용자 정의 알고리즘을 사용하여 각 모듈 이름을 해시로 변환합니다. "ti64" 모듈과 일치하는 항목이 발견되면 모듈 데이터 배열의 베이스에 데이터의 오프셋을 추가하여 모듈 코드에 대한 포인터를 계산합니다. 그런 다음 이 포인터가 반환되어 "ti64"의 셸코드에 대한 참조로 사용됩니다.
다음으로, 멀웨어는 또 다른 DLL 할로잉 작업을 수행하여 "ti64" 모듈의 셸 코드를 주입합니다. 대상은 이전에 복호화한 구성에 지정된 DLL(이 경우 pla.dll)입니다.
모듈 이름
해시
목적
AVDATA
0x78B783CA
보안 제품 관련 프로세스의 해시를 포함합니다.
ESAL
0x757C9405
Hijackloader의 메모리 내 데이터를 정리하고 최종 페이로드를 실행합니다.
ESLDR
0xE7794E15
HijackLoader와 관련된 셸코드를 주입하고 실행하는 데 사용됩니다.
ESWR
0x93EB1CB1
셸코드 데이터를 지우고 rShell 모듈을 실행합니다.
FIXED
0x699D0C82
프로세스에 코드를 주입하는 데 사용되는 합법적인 PE 파일
LauncherLdr64
0xF4F141C2
디스크에 저장된 구성 파일을 복호화합니다.
modCreateProcess
0x696F778F
파일 실행에 사용
modTask
0x3115355E
예약된 작업을 사용해 지속성을 생성합니다.
modUAC
0xC64EBFDA
권한 상승에 사용됩니다.
modWriteFile
0xFCE82FC1
디스크에서 파일 생성을 처리합니다.
rshell
rshell64
0x74984889
최종 페이로드를 실행합니다.
ti
ti64
0x3EE477F1
다른 모든 모듈을 실행하는 주요 셸코드 역할을 합니다
TinyCallProxy
0x455CBBC3
API 호출을 실행하는 프록시 역할을 합니다.
tinystub
0x4EACE798
최종 페이로드 실행 프로세스 중 패치에 사용되는 더미 실행 파일을 포함합니다.
tinyutilitymodule.dll
0xA1D724FC
지정된 파일의 PE 헤더를 null 바이트로 덮어씁니다.
SM
0xD8222145
호출 스택 스푸핑 또는 셸코드 주입에 사용된 시스템 DLL의 이름을 포함합니다.
COPYLIST
0x1AE7700A
복사 또는 삭제할 파일 이름 목록
CUSTOMINJECT
0x6703F815
프로세스 메모리에 코드를 삽입하는 데 사용되는 합법적인 실행 파일을 포함합니다. 프로세스는 CUSTOMINJECTPATH 모듈에서 지정한 사용자 지정 경로에 생성됩니다.
CUSTOMINJECTPATH
0x192A4446
CUSTOMINJECT 모듈에서 합법적인 파일을 만드는 데 사용되는 파일 경로가 포함되어 있습니다.
X64L
0xCB5B9F3F
프로세스에 주입되어 주입 프록시 역할을 하는 모듈
WDUACDATA
0x4D75088D
cmd를 통해 명령을 실행하는 데 사용되는 문자열을 포함합니다.
WDDATA
0xB718A6AE
Windows Defender 바이러스 백신 제외를 추가하는 PowerShell 명령이 포함되어 있습니다.
PERSDATA
0xA2E0AB5D
예약된 작업을 생성하기 위해 ModTask 모듈에서 사용하는 구성이 포함되어 있습니다.
MUTEX
0x1999709F
확인할 뮤텍스의 이름을 포함합니다.
ModUAC 모듈은 다른 모듈과 마찬가지로 TinycallProxy를 사용하여 API를 호출합니다. UACDATA 모듈의 첫 번째 DWORD가 2인 경우 "runas"를 사용하여 권한을 상승시킵니다. 그렇지 않으면 CMSTPLUA COM 인터페이스를 사용하여 UAC를 우회합니다.
일부 변종에서 HijackLoader는 '스택 스푸핑'이라는 기술을 사용하여 API 및 시스템 호출의 출처를 숨깁니다. 기본 포인터 레지스터(EBP)를 사용하여 스택을 탐색하고, EBP 포인터 체인을 따라 각 스택 프레임에서 반환 주소를 검색하여 이를 수행합니다. 반환 주소가 ntdll.dll 또는 kernelbase.dll의 .text 섹션에 없는 경우 HijackLoader는 나중에 사용할 수 있도록 해당 주소를 저장합니다. 이 프로세스는 스택 제한에 도달하거나 해당 시스템 라이브러리 내에서 3개의 연속된 반환 주소를 찾을 때까지 반복됩니다.
다음으로, 저장된 합법적인 리턴 주소를 가짜 주소로 덮어쓰는 방식으로 호출 스푸핑을 수행합니다. 각 가짜 주소는 SM 모듈에서 지정한 DLL(이 경우 dcd9.dll)에서 임의 내보내기를 선택하고 임의 오프셋을 추가하여 최종 포인터가 해당 모듈의 .text 섹션 내에 위치하도록 하는 방식으로 생성됩니다. 그러면 Heaven's Gate를 사용하여 시스템 호출을 수행합니다. 호출이 완료되는 즉시 원래 스택 주소가 복원됩니다.
그러나 최신 변형에서는 다른 기술을 사용합니다. HijackLoader는 스택 스푸핑 대신 LoadLibraryW()를 통해 SM 모듈에서 지정한 대상 DLL을 로드합니다. 그런 다음 해당 DLL 내의 임의 오프셋의 코드를 임시 버퍼에 저장하고 지정된 API를 호출하도록 설계된 TinyCallProxy64 모듈의 셸코드로 대체합니다. 호출이 완료되면 깨끗한 원본 코드가 복원됩니다.
HijackLoader는 ZwProtectVirtualMemory 및 ZwGetContextThread와 같은 AV 소프트웨어에 의해 모니터링될 가능성이 있는 일부 기능에 대해 이러한 기술을 사용합니다.
기법
설명
시간 기반 안티 디버깅 검사
cpuid 명령어의 대기 시간을 측정하여 타이밍 기반 회피 기술을 사용합니다. 루프 내에서 rdtsc 명령어를 사용하여 cpuid 호출을 래핑하고, 실행 시간이 지정된 임계값을 초과하면 디버거 또는 가상 머신의 존재를 감지합니다.
하이퍼바이저 점검
cpuid 명령어를 실행하고 반환된 ECX 레지스터의 '하이퍼바이저 비트'(비트 31)를 확인하여 표준 안티 VM 검사를 수행합니다. 이 비트가 1로 설정되면 하이퍼바이저가 있음을 나타냅니다.
공급업체 ID 확인
하이퍼바이저 정보 리프(0x40000000)를 쿼리하여 안티 VM 검사를 수행합니다. EAX의 반환 값이 0x40000000보다 크거나 같으면 활성 하이퍼바이저별 CPUID 리프가 있음을 나타냅니다.
총 RAM 확인
총 물리적 RAM을 쿼리하여 안티 샌드박스 검사를 수행합니다. NtQuerySystemInformation을 호출하여 총 메모리를 기가바이트 단위로 계산하고(바이트 수를 30씩 오른쪽 시프트하여) 결과가 4GB 미만이면 종료됩니다.
프로세서 수 확인
CPU 코어 수를 쿼리하여 안티샌드박스 검사를 수행합니다. NtQuerySystemInformation을 호출하여 NumberofProcessors를 가져오고 이를 ANTIVM 모듈의 구성에 지정된 값과 비교합니다.
사용자 이름 확인
현재 사용자의 사용자 이름을 ANTIVM 모듈의 지정된 값과 비교합니다.
컴퓨터 이름 확인
컴퓨터 이름이 숫자로만 구성되어 있는지 확인합니다.
현재 작업 디렉토리 확인
현재 모듈 경로가 데스크톱에 있는지 확인합니다.
가상화 방지 검사에 실패하면 ZwTerminateProcess()에 대한 호출을 통해 프로세스가 종료됩니다.
언후킹 루틴은 현재 로드된 ntdll.dll의 .text 섹션을 깨끗하게 매핑된 복사본과 비교합니다. call(0xE8) 및 jmp(0xE9) 명령어를 스캔하고 두 버전 간에 명령어 유형 또는 대상 주소가 다른 경우 후크를 감지합니다. 후크가 발견되면 멀웨어는 원래의 깨끗한 바이트를 복원하여 인메모리 ntdll.dll을 패치합니다.
HijackLoader의 지속성 메커니즘도 해당 구성에 의해 제어됩니다. 동작은 플래그에 의해 결정됩니다.
이러한 플래그 외에도 HijackLoader는 PERSDATA 모듈을 확인하여 또 다른 지속성 메커니즘을 만들 수 있습니다. 이 모듈에는 두 번째 예약된 작업을 생성하는 데 필요한 작업 이름과 같은 구성 데이터가 포함되어 있습니다.
주입 유형
설명
주입할 파일이 DLL이거나 주입 플래그가 0x3보다 작은 경우
최종 페이로드는 동일한 프로세스에서 실행되므로 DLL 페이로드는 빈 DLL에 매핑됩니다.
최종 페이로드가 .NET/CLR 파일이 아니고 주입 플래그 0x20이 false이고 0x80은 true인 경우
롤백된 NTFS 트랜잭션을 사용하여 더미 tinystub PE에서 rShell 페이로드를 숨깁니다. 그런 다음 이 숨겨진 PE를 일시 중단된 프로세스(FIXED)에 매핑하고, 여기서 ESWR 모듈은 메인 스레드의 컨텍스트를 하이재킹하여 rShell 코드를 실행합니다.
최종 페이로드가 .NET/CLR 파일이 아니고 주입 플래그 0x20 및 0x80이 모두 false인 경우
FIXED 모듈은 디스크에 삭제되고 일시 중단된 프로세스로 생성됩니다. 그런 다음 ESWR 모듈을 사용하여 FIXED 프로세스 내에서 rShell 페이로드의 실행을 트리거합니다.
주입 플래그 0x100은 true로 설정되고 0x20은 false로 설정
CLR 경로의 .NET 헤더를 구문 분석하여 찾은 일시 중단된 정상 시스템 실행 파일(예: MSBuild.exe)에 rshell을 주입합니다. 페이로드는 스레드 컨텍스트 하이재킹을 통해 실행되기 전에 인메모리에서 패치되고 자체 PE 헤더를 지웁니다.
주입 플래그 0x4와 0x80이 모두 true
FIXED 모듈을 조건부로 삭제한 다음 rShell 페이로드를 롤백된 트랜잭션 파일(tinystub)에 저장합니다. 섹션 매핑을 통해 일시 중단된 FIXED 프로세스에 이를 주입합니다. 스레드 컨텍스트 하이재킹을 통해 실행이 트리거되고 선택적으로 PE 헤더가 지워집니다.
주입 플래그 0x4가 true이고 0x80이 false
HijackLoader는 일시 중단된 프로세스를 시작하고, 그 안에 직접 새 메모리 섹션을 생성 및 매핑한 다음, 패치된 rShell 모듈을 이 섹션에 기록합니다. 실행은 메인 스레드의 컨텍스트를 하이재킹하여 rShell 코드를 실행함으로써 트리거됩니다.
주입 플래그 0x4가 false이고 0x10이 true
FIXED 모듈을 시작하고 메인 메모리 섹션을 지운 다음 페이로드를 복사하여 프로세스 할로잉을 수행합니다. 두 개의 개별 호출로 "MZ" 헤더를 작성합니다. 마지막으로 패치된 rShell 모듈을 주입하고 PEB를 수정하며 선택적으로 페이로드의 PE 헤더를 지웁니다.
주입 유형이 4로 설정
섹션 매핑을 통해 기본 페이로드 및 rShell 모듈을 주입합니다. 섹션이 생성되어 패치된 rShell 및 페이로드로 로컬에 채워진 다음 일시 중단된 대상 프로세스(시스템 네이티브 바이너리 또는 CUSTOMINJECT 모듈)에 매핑됩니다. 실행은 기본 스레드의 컨텍스트가 rShell 진입점을 가리키도록 하이재킹하여 트리거됩니다.
LATAM 지역 내 사용자는 정부 또는 사법 기관을 사칭하는 이메일의 표적이 되고 있으며, 이러한 주제는 종종 긴박감을 불러일으키고 있습니다. X-Force는 피해자를 악성 다운로더로 연결하는 임베디드 링크 또는 ZIP 첨부 파일이 포함된 캠페인을 일상적으로 관찰했습니다. 2025년 8월과 10월 사이에, X-Force는 콜롬비아에 거주하는 것으로 보이는 사용자를 표적으로 삼는 여러 이메일이 공식 문서 다운로드 기능을 갖춘 콜롬비아 법무장관실을 모방한 이메일을 포함하는 것을 관찰했습니다. Hijackloader는 회피 및 지속성 메커니즘을 갖춘 모듈식 멀웨어로, 주로 ZIP 또는 RAR 아카이브 파일로 사용자에게 전달됩니다. 아카이브에는 사이드 로드되어 추가 페이로드를 전달하는 데 사용되는 악성 DLL이 포함되어 있습니다. 단일 캠페인의 일부일 가능성이 높은 이러한 이메일은 공격자들이 Hijackloader를 활용하여 이전에는 X-Force에서 관찰할 수 없었던 조합인 PureHVNC RAT를 전송한다는 점에서 중요합니다.
지표
지표 유형
컨텍스트
troquelesmyj[@]gmail.com
이메일
발신자 이메일
nuevos777[.]duckdns[.]org
도메인
C2 도메인
7octubredc[.]duckdns[.]org
도메인
C2 도메인
dckis13[.]duckdns[.]org
도메인
C2 도메인
dckis7[.]duckdns[.]org
도메인
C2 도메인
enviopago[.]mysynology[.]net
도메인
C2 도메인
maximo26[.]duckdns[.]org
도메인
C2 도메인
sofiavergara[.]duckdns[.]org
도메인
C2 도메인
hxxps[:]//drive[.]google[.]com
URL
SVG 호스트
hxxps[:]//drive[.]google[.]com/
URL
SVG 호스트
e7120d45ee357f30cb602c0d93
SHA256
zip
7e64102405459192813541448c8
SHA256
RAR
14becb3a9663128543e1868d09
SHA256
Hijackloader
57c49cff3e71bc75641c78a5a72d
SHA256
Hijackloader
7c3d9ad3f1bd890e3552dc6709
SHA256
Hijackloader
ce42377d3d26853fd1718f69341
SHA256
Hijackloader
a0e4979b4e4a706286438d48f
SHA256
Hijackloader
6d93a486e077858b75eb814e
SHA256
Hijackloader
bdca9849d7263d508b7ed4db
SHA256
Hijackloader
1ae61edf35127264d329b7c0e2
SHA256
Hijackloader
2ec31a8a36d73fa8354a7ac0c
SHA256
Hijackloader
776bbaa44c7788e0ccd5945
SHA256
Hijackloader
9e9997b54da0c633ffcf0a4fb
SHA256
Hijackloader
b2f733b67f1ef06d9e5ce76d3
SHA256
Hijackloader
c93e70d20ba2948a6a8a013
SHA256
Hijackloader
d550a2a327394148c0c3d05
SHA256
Hijackloader
e668ca17fcdfa818aac35f1206
SHA256
Hijackloader
fe6d0ee45a70359008b2916
SHA256
Hijackloader
977f2f18ff13c93406c5702f83
SHA256
Hijackloader
768ca38878c5bb15650343ce
SHA256
Hijackloader
47245b7d2d8cb6b92308deb
SHA256
Hijackloader
4484b0ac51536890301a0e6
SHA256
Hijackloader
0113d9f3d93069a29458b3b4
SHA256
Hijackloader
22d474e729d600dcd84ce139
SHA256
Hijackloader
2cbfc482e27a2240a48d2fb6f
SHA256
Hijackloader
96ee786c5b6167c0f0f770efba
SHA256
Hijackloader
33d0c63777882c9ec514be06
SHA256
PureHVNC
afecefa6d9bd1e6d1c9214420
SHA256
PureHVNC
85641c8fb94e8e4c5202152dc
SHA256
PureHVNC
1bf3a1cf9bc7eded0b8994d44
SHA256
PureHVNC
IBM X-Force Premier 위협 인텔리전스가 OpenCTI by Filigran과 통합되어 이러한 위협 활동 등에 대한 실행 가능 위협 인텔리전스를 제공합니다. 위협 행위자, 멀웨어 및 산업 위험에 대한 인사이트에 액세스하세요. X-Force OpenCTI 커넥터를 설치하여 탐지 및 대응을 개선하고 IBM X-Force의 전문성을 통해 사이버 보안을 강화하세요. 지금 X-Force Premier Threat Intelligence 30일 평가판을 이용해 보세요!
Think 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 사이버 보안, 데이터 및 자동화에 대한 선별된 뉴스를 제공하는 보안 리더들과 함께하세요. 받은 편지함으로 직접 제공되는 전문가 튜토리얼과 설명서를 통해 빠르게 배울 수 있습니다. IBM 개인정보 보호정책을 참고하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책 을 참조하세요.
IBM 위협 탐지 및 대응 솔루션을 활용하여 보안을 강화하고 위협 탐지를 가속화하세요.
IBM MAAS360의 포괄적인 모바일 위협 방어 솔루션으로 모바일 환경을 보호하세요.