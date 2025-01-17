좋은 CLR 호스트 되기 - 공격적인 .NET 트레이드크래프트 현대화하기

위에서 CLR 메모리 할당을 암호화하려는 시도가 정확히 어떻게 수행되는지에 따라 '약간 불안정'에서 '매우 불안정'으로 바뀔 수 있다고 언급했습니다. CLR이 나중에 참조하려고 하는 메모리를 암호화하거나 해제하면 CLR에서 오류가 발생하고 프로세스가 중단되기 때문입니다. 하지만 제가 발견한 한 가지 예외가 있습니다. 초기 어셈블리 로드 중에 이루어진 할당입니다.

어셈블리를 메모리에서든 디스크에서든 로드하면 CLR은 메모리 공간을 할당하고 해당 어셈블리를 프로세스 주소 공간에 매핑합니다. 제가 아는 한, 이 메모리 영역을 식별하고 제거하는 공개적으로 알려진 효과적인 방법은 없었으며, 프로세스 메모리에서 특정 바이트 패턴이나 예상 크기의 할당을 검색하는 방식 외에는 마땅한 방법이 없었습니다. CLR 사용자 정의 기능은 AcquiredVirtualAddressSpace 메서드를 통해 이러한 메모리 할당을 추적할 수 있는 간편한 메커니즘을 제공합니다. 이 메서드는 CLR이 프로세스에 어셈블리를 로드할 때마다 트리거되는 알림 콜백이며, 콜백 인자로 해당 할당의 주소와 크기가 전달됩니다. 테스트 결과 이 콜백은 어셈블리가 프로세스에 로드될 때에만 트리거되었으며, 이를 통해 어셈블리 로드로 인해 발생하는 메모리 할당을 효과적으로 추적할 수 있습니다. 신뢰성을 높이기 위해 크기를 확인하거나 메모리를 파싱하여 예상한 어셈블리가 맞는지 검증할 수 있습니다. 아래는 이 메서드를 구현하는 예시입니다. 이 메서드는 단순한 알림 콜백이므로 원하는 작업을 수행한 뒤 S_OK를 반환하면 됩니다..