Apple Intelligence는 사용자 상호 작용을 분석하여 알림, 메시지 및 의사 결정을 개선하는 실시간 개인화를 통해 성공을 거두고 있습니다. 이는 사용자 경험을 향상시키지만 양날의 검과도 같습니다. 공격자가 이러한 시스템을 침해하면 알림을 맞춤 설정하거나 메시지의 우선순위를 지정하는 AI의 기능이 무기가 될 수 있습니다. 악의적인 행위자는 AI를 조작하여 사기성 메시지나 알림을 주입하여 사용자를 속여 민감한 정보를 공개하도록 유도할 수 있습니다.

이러한 위험은 가상의 것이 아닙니다. 예를 들어, 보안 연구원들은 이미지에 숨겨진 데이터가 어떻게 AI를 속여 의도하지 않은 행동을 취하도록 만들 수 있는지를 폭로하여 지능형 시스템이 얼마나 창의적인 악용에 취약한지를 극명하게 보여줬습니다.

새로운 실시간 AI 시대에 AI 사이버 보안은 다음과 같은 몇 가지 위험을 해결해야 합니다.