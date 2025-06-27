AI 아카데미

통합 업무에 AI 활용하기

오늘날의 기업은 비즈니스 프로세스를 가장 잘 자동화하고 간소화할 수 있는 방법에 대해 끊임없이 자문하고 있습니다. 하지만 서로 연결된 부분이 모두 관련되어 있기 때문에 이 작업은 길고 복잡한 작업입니다. 그러나 생성형 AI의 출현과 이를 기반으로 구축되는 새로운 기술로 인해 기업들의 통합 여정에 가속도가 붙고 있습니다.

AI는 통합에서 중요한 새로운 변화를 주도하고 있으며, Madhu Kochar는 이번 AI 아카데미 에피소드에서 생성형 AI가 지원하는 통합이 생산성과 복원력을 지속적으로 향상하는 데 얼마나 핵심적인 역할을 하는지 설명합니다.
미소 짓는 Madhu Kochar의 모습이 담긴 AI 아카데미 에피소드 커버
학습 내용
  • AI를 통해 통합으로 가치를 얻는 방법
  • 통합에 거버넌스와 가드레일이 중요한 이유
  • AI 에이전트의 중요성 증가
통합이 새로운 기술로 인해 혼란을 겪고 있는 분야라고 해서 통합의 필요성이 사라지는 것은 아닙니다. 통합 없이는 AI가 있을 수 없으며, 반대로 AI 없이는 통합도 없습니다. 이는 자체 강화 사이클이라 할 수 있습니다.
Madhu Kochar 소프트웨어 제품 담당 부사장 IBM

