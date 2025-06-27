오늘날의 기업은 비즈니스 프로세스를 가장 잘 자동화하고 간소화할 수 있는 방법에 대해 끊임없이 자문하고 있습니다. 하지만 서로 연결된 부분이 모두 관련되어 있기 때문에 이 작업은 길고 복잡한 작업입니다. 그러나 생성형 AI의 출현과 이를 기반으로 구축되는 새로운 기술로 인해 기업들의 통합 여정에 가속도가 붙고 있습니다.



AI는 통합에서 중요한 새로운 변화를 주도하고 있으며, Madhu Kochar는 이번 AI 아카데미 에피소드에서 생성형 AI가 지원하는 통합이 생산성과 복원력을 지속적으로 향상하는 데 얼마나 핵심적인 역할을 하는지 설명합니다.