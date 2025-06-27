오늘날의 기업은 비즈니스 프로세스를 가장 잘 자동화하고 간소화할 수 있는 방법에 대해 끊임없이 자문하고 있습니다. 하지만 서로 연결된 부분이 모두 관련되어 있기 때문에 이 작업은 길고 복잡한 작업입니다. 그러나 생성형 AI의 출현과 이를 기반으로 구축되는 새로운 기술로 인해 기업들의 통합 여정에 가속도가 붙고 있습니다.
AI는 통합에서 중요한 새로운 변화를 주도하고 있으며, Madhu Kochar는 이번 AI 아카데미 에피소드에서 생성형 AI가 지원하는 통합이 생산성과 복원력을 지속적으로 향상하는 데 얼마나 핵심적인 역할을 하는지 설명합니다.
이 가이드북은 IT 리더와 통합 설계자가 AI 중심의 세상에서 적합한 iPaaS 솔루션을 평가하고 선택할 수 있도록 지원합니다. 핵심 기준, AI 기반 기능, 피해야 할 함정, 그리고 미래 지향적이고 복원력이 우수한 통합 전략을 구축하기 위한 단계별 프로세스를 제시합니다.
이 리소스에서는 AI 에이전트가 워크플로 전반에 내장되어 작업을 자동화하고, 사람과 협업하고, 성장을 주도하는 에이전트 엔터프라이즈의 개념을 소개합니다.
오늘날 기업은 혁신을 가속화하는 동시에 AI 투자에 대한 실질적인 수익을 보여줘야 한다는 압박을 받고 있습니다. 그러나 많은 조직은 비즈니스에서 요구하는 속도로 다양한 시스템, API, 데이터 흐름을 통합하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
