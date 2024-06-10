조직이 비용을 관리하면서 AI의 힘을 활용하기 위해 노력함에 따라 서비스형(XaaS) 모델을 활용하는 것이 전략적 접근 방식으로 부상하고 있습니다. 이 블로그에서는 기업이 온프레미스와 클라우드 XaaS를 모두 사용하여 AI 시대에 예산을 제어하고 기술 발전을 저하시키지 않으면서 지속가능성을 촉진할 수 있는 방법을 살펴보겠습니다.
XaaS는 기업에 확장 가능한 솔루션을 제공하는 광범위한 클라우드 기반 및 온프레미스 서비스 모델을 포괄합니다. 서비스형 소프트웨어(SaaS)부터 서비스형 인프라스트럭처(IaaS), 서비스형 플랫폼(PaaS) 등에 이르기까지 XaaS를 통해 조직은 하드웨어나 소프트웨어에 대한 사전 투자 없이 최첨단 기술과 능력에 액세스할 수 있습니다.
XaaS 모델의 주요 장점 중 하나는 온프레미스에 배포하든 클라우드에 배포하든 고유한 유연성과 확장성이 있다는 것입니다. 클라우드 기반 XaaS 제품은 조직이 수요에 따라 리소스를 확장하거나 축소할 수 있는 민첩성을 제공하여 최적의 리소스 활용도와 비용 효율성을 지원합니다. 마찬가지로 온프레미스 XaaS 솔루션은 조직의 자체 인프라 내에서 리소스를 확장할 수 있는 유연성을 제공하여 데이터 및 보안에 대한 제어를 강화합니다.
AI 시대에 예산을 통제하려면 비용 동인과 지출 패턴에 대한 깊은 이해가 필요합니다. XaaS 모델은 상세한 청구 메트릭 및 사용량 분석을 제공하여 조직에 비용 관리의 예측 가능성과 투명성을 제공합니다. 리소스 소비에 대한 세부적인 통찰력을 통해 기업은 최적화 기회를 식별하고 예산을 보다 효과적으로 할당할 수 있습니다.
AI 워크로드를 위한 온프레미스 인프라를 유지 관리하고 관리하는 것은 리소스 집약적이고 비용이 많이 들 수 있습니다. 클라우드 기반 및 온프레미스 XaaS 제품을 모두 활용함으로써 조직은 인프라 관리 부담을 서비스 제공업체에 전가할 수 있습니다. 클라우드 기반 XaaS 솔루션은 확장성, 유연성 및 광범위한 AI 툴 및 서비스에 대한 액세스를 제공하는 반면, 온프레미스 XaaS 제품을 통해 데이터 거버넌스, 규정 준수 및 보안에 대한 제어를 강화할 수 있습니다.
AI 이니셔티브를 구현하려면 데이터 과학, 머신 러닝 및 AI 개발과 같은 분야의 전문 기술과 전문 지식이 필요한 경우가 많습니다. XaaS 모델을 통해 조직은 AI 솔루션의 설계, 개발 및 배포를 지원할 수 있는 숙련된 전문가 및 서비스 제공업체로 구성된 에코시스템에 액세스할 수 있습니다. 이러한 전문 지식에 대한 접근을 통해 기업은 시장 출시 시간을 단축하고 비용을 통제하면서 더 나은 결과를 달성할 수 있습니다.
AI 시대에는 경쟁 우위를 유지하기 위해 신속한 실험과 혁신이 필수적입니다. XaaS 모델은 기업에 필요에 따라 광범위한 AI 툴, 플랫폼 및 서비스에 대한 액세스를 제공하여 실험을 촉진합니다. 이를 통해 조직은 상당한 초기 투자 없이도 신속하게 반복하고, 가설을 테스트하고, AI 솔루션을 개선할 수 있습니다. 실험 문화를 수용하면 기업이 재정적 위험을 최소화하면서 혁신을 주도하는 데 도움이 됩니다.
조직이 AI 채택의 복잡성을 헤쳐나가고 예산을 통제하기 위해 노력함에 따라 온프레미스 및 클라우드 XaaS 모델을 모두 활용하는 것이 전략적 필수 요소로 떠오르고 있습니다. XaaS 제품이 제공하는 유연성, 확장성, 비용 예측 가능성 및 전문 지식에 대한 액세스를 수용함으로써 기업은 비용을 최적화하고 혁신을 주도하며 지속 가능한 성장을 달성할 수 있습니다. 온프레미스에 배포되든 클라우드에 배포되든 XaaS는 성공의 촉매제 역할을 하여 조직이 끊임없이 진화하는 환경에서 재무 복원력을 유지하면서 AI의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 지원합니다.
