조직이 AI 채택의 복잡성을 헤쳐나가고 예산을 통제하기 위해 노력함에 따라 온프레미스 및 클라우드 XaaS 모델을 모두 활용하는 것이 전략적 필수 요소로 떠오르고 있습니다. XaaS 제품이 제공하는 유연성, 확장성, 비용 예측 가능성 및 전문 지식에 대한 액세스를 수용함으로써 기업은 비용을 최적화하고 혁신을 주도하며 지속 가능한 성장을 달성할 수 있습니다. 온프레미스에 배포되든 클라우드에 배포되든 XaaS는 성공의 촉매제 역할을 하여 조직이 끊임없이 진화하는 환경에서 재무 복원력을 유지하면서 AI의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 지원합니다.