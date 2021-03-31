vRAN이란 무엇인가요?

이는 가상 무선 접속 네트워크(vRAN)의 기본 아이디어이며, 독점 하드웨어를 기반으로 운영, 개발, 배포에 긴 라이프사이클을 필요로 하는 기존 RAN 플랫폼과는 반대되는 접근 방식입니다.

다음 영상에서는 RAN과 vRAN을 설명하고 대조하며 오늘날 적용 가능한 실제 사례를 보여드리겠습니다. 통신 서비스 제공업체(CSP)가 vRAN을 자사 비즈니스 및 서비스 모델에 있어 획기적인 전환점으로 보는 이유를 알아보세요.