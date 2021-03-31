vRAN이란 무엇인가요?

이는 가상 무선 접속 네트워크(vRAN)의 기본 아이디어이며, 독점 하드웨어를 기반으로 운영, 개발, 배포에 긴 라이프사이클을 필요로 하는 기존 RAN 플랫폼과는 반대되는 접근 방식입니다.
다음 영상에서는 RAN과 vRAN을 설명하고 대조하며 오늘날 적용 가능한 실제 사례를 보여드리겠습니다. 통신 서비스 제공업체(CSP)가 vRAN을 자사 비즈니스 및 서비스 모델에 있어 획기적인 전환점으로 보는 이유를 알아보세요.
이 Gartner 연구를 다운로드하여 IT 리더를 위한 에이전틱 AI의 잠재적 기회와 위험, 그리고 이 차세대 AI 혁신의 물결에 대비하는 방법에 대해 알아보세요.
정책 및 감독부터 인프라에 이르기까지 조직이 AI 거버넌스에 접근하는 방식과 이러한 접근 방식이 책임감 있는 확장을 위해 필수적인 이유를 알아보세요.
이 가이드에서는 데이터가 클라우드 시스템 및 네트워크 계층을 통해 이동하는 방식을 포함하여 데이터를 AI에 사용할 수 있도록 만드는 기본 단계를 자세히 살펴봅니다.
IBM의 네트워킹 솔루션은 오늘날의 디지털 비즈니스에 맞게 조정된 고성능 애플리케이션 중심 연결성을 제공합니다.
IBM Cloud 네트워크 보안을 통해 악의적인 활동으로부터 클라우드 인프라와 서버를 보호하세요.
IBM Cloud는 규제 대상 산업을 위해 설계된 엔터프라이즈 클라우드 플랫폼으로, AI를 지원하는 안전한 개방형 하이브리드 솔루션을 제공합니다.
최첨단 DNS 관리 및 클라우드 네트워킹 솔루션으로 비즈니스 역량을 강화하세요. IBM의 선도적인 서비스를 통해 애플리케이션의 안정성을 개선하고 네트워크 성능을 최적화하세요.