vRAN이란 무엇인가요?

개방형 아키텍처 내에서 언제 어디서든 필요한 대로 모바일 무선 접속 네트워크(RAN) 자산을 원격으로 신속하게 조작하여 작동시킬 수 있다면 어떨까요?

이는 가상 무선 접속 네트워크(vRAN)의 기본 아이디어이며, 독점 하드웨어를 기반으로 운영, 개발, 배포에 긴 라이프사이클을 필요로 하는 기존 RAN 플랫폼과는 반대되는 접근 방식입니다.

다음 영상에서는 RAN과 vRAN을 설명하고 대조하며 오늘날 적용 가능한 실제 사례를 보여드리겠습니다. 통신 서비스 제공업체(CSP)가 vRAN을 자사 비즈니스 및 서비스 모델에 있어 획기적인 전환점으로 보는 이유를 알아보세요.

     

    주요 vRAN 기능 살펴보기

    • 값비싼 독점 하드웨어 대체: 이제 RAN 아키텍처를 분리하여 여러 공급업체와 솔루션 제공업체가 혁신할 수 있는 개방형 인터페이스와 에코시스템을 제공할 수 있습니다. 
    • 네트워크 기능 가상화(NFV)의 원칙을 적용하는 vRAN: RAN 네트워크 기능이 가상화되어 Network Functions Virtualization 클라우드 플랫폼에 배포됩니다. vRAN은 기성품(COTS) 하드웨어에서 확장가능하고 민첩한 하이브리드 플랫폼에 RAN 네트워크 기능을 구축함으로써 클라우드의 이점과 플랫폼 중심 접근 방식을 취할 수 있는 기능을 제공합니다. 이를 통해 사일로가 해소되고 CAPEX와 OPEX가 최소화됩니다.
    • 유연한 네트워크 기능 배포 가능: 5G의 경우, 이는 물리적 네트워크 기능에 국한되지 않고 더 높은 셀 및 디바이스 밀도와 다양한 사용 사례를 지원하기 위해 매우 중요합니다.
    • 클라우드 자동화를 가능하게 하는 vRAN: 자동화 소프트웨어는 주요 성능 지표를 모니터링하고 워크로드의 균형을 재조정하며 유지 관리를 간소화할 수 있습니다. 이를 통해 CTO는 혁신에 더 많은 시간을 투자하는 등 탁월한 성과를 도출할 시간을 확보할 수 있습니다.

    작성자

    Jeffrey Palmer

    Content Director

    AIOps and Network Automation

