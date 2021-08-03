백신 여권이란 무엇인가요?

백신 여권은 특정 전염성 질병에 대한 백신 접종을 완료했으며 따라서 여행이 가능하다는 것을 증명하는 물리적 또는 디지털 건강 증명서입니다.
많은 여행자들은 세계보건기구(WHO)에서 만든 공식 백신 접종 기록인 옐로 카드 또는 Carte Jaune에 익숙합니다. 전통적으로 인쇄된 노란색 종이에서 이름을 딴 이 문서는 1930년대부터 해외 여행에 사용되어 온 공중 보건 도구이며 일반적으로 여권과 함께 휴대합니다. 이는 여행자가 황열병, 장티푸스 또는 콜레라와 같은 특정 질병에 대한 백신 접종을 받았음을 세관 당국에 보여줍니다.
옐로 카드와 같은 백신 접종 카드는 여전히 사용되고 있으며 예방 접종을 문서화하는 인기 있는 방법이지만, 많은 정부는 위조가 어려운 최신 디지털 백신 여권을 만드는 것을 고려하고 있습니다. 코로나19 팬데믹으로 인한 공중 보건 위협으로 인해 여러 국가에서 백신 여권과 건강 패스가 해외 여행에 대한 신뢰를 회복하고 사람들이 정상적인 활동을 재개할 수 있도록 코로나19 백신 접종의 증거로 사용될 수 있는지 여부를 모색하고 있습니다.
이스라엘은 2021년 2월에 그린 패스를 출시하면서 최신 백신 여권을 발급한 최초의 국가가 되었습니다. 2021년 5월 현재 이스라엘, 중국, 바레인, 일본이 백신 접종자에게 해외 여행 및 기타 용도로 백신 여권을 발급한 유일한 국가입니다. 호주와 덴마크, 그리스 등 유럽연합(EU)의 여러 국가는 프로그램 개발에 전념하고 있으며, 다른 국가들은 여전히 옵션을 검토하고 있습니다. 미국에서는 바이든 행정부와 질병통제예방센터(CDC)의 지도자들이 연방 정부가 미국인을 위한 백신 여권을 지원하거나 발급하지 않을 것이라고 밝혔습니다.
백신 여권은 새롭고 안전한 디지털 자격 증명 기술의 보급이 증가함에 따라 그 이점이 활용되고 있습니다. 해외 여행용 여권 외에도 다른 환경에서도 백신 여권이 적용되고 있습니다. 예를 들어, 단체로 사람들을 모으는 조직에서는 종이 예방 접종 카드와 검사 결과 모두에 대한 디지털 대안을 찾고 있습니다. 경우에 따라 이는 개인이 자발적이고 개인정보를 보호하는 방식으로 검사 또는 백신 접종을 받았는지 여부를 확인하는 것을 의미합니다.
백신 여권과 혼동하지 말아야 할 디지털 건강 패스는 개인이 백신 접종을 받았거나 코로나19 음성 판정을 받았는지 여부와 같은 건강 상태를 공유할 수 있는 자발적이고 편리한 옵션입니다. 디지털 건강 패스를 소지한 사람들은 여러 문서를 가지고 다닐 필요 없이 스마트폰에서 스캔 가능한 QR 코드를 공유하거나 자신의 상태를 확인하는 자격 증명의 종이 사본을 인쇄할 수 있으며, 개인 정보는 개인 휴대폰의 디지털 지갑에 안전하게 암호화된 상태로 유지됩니다.
전 세계적으로 코로나19 백신 배포가 진행됨에 따라 디지털 건강 패스는 정부, 민간 기업, 비영리 단체 및 업계 그룹이 사람들이 일상으로 돌아갈 수 있도록 지원하기 위해 고려하고 있는 여러 도구 중 하나입니다.예를 들어, 2021년 3월 뉴욕주는 뉴욕의 안전한 재개방을 지원하기 위해 자발적인 무료 디지털 건강 패스인 Excelsior Pass를 출시했습니다.
코로나19 팬데믹이 진정된 후에도 디지털 인증 기술은 개인이 필요한 예방 접종을 받았는지 또는 기타 건강 상태를 증명하는 데 사용할 수 있는 도구로 남을 것입니다. 디지털 자격 증명은 학교에서 학생의 예방 접종 기록을 관리하거나 고용주가 작업 현장에서 필요한 의료 허가 또는 예방 접종을 감독하는 데 유용한 방법이 될 수도 있습니다.
디지털 건강 패스를 사용하면 백신 증명서와 같이 분실될 수 있는 민감한 건강 기록을 가지고 다니는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 스마트폰이나 분실한 경우 컴퓨터나 모바일 장치에서 쉽게 다시 인쇄할 수 있는 인쇄된 인증서만 있으면 됩니다.
디지털 건강 패스의 기반이 되는 기술은 사용자가 개인 건강 데이터를 관리하고 무엇을 누구와 어떤 목적으로 공유할지 제어할 수 있도록 설계되었습니다. 확인된 자격 증명만 다른 사용자와 공유되며 기본 데이터는 비공개로 보호됩니다.
조직마다 사람들의 건강 상태를 파악하고 재진입을 확인하는 데 필요한 요구 사항이 다릅니다. 국제선 항공편을 이용하는 여행객을 검사하는 항공사는 스포츠 팬을 검사하는 야외 경기장보다 더 엄격한 요건을 적용할 수 있습니다. 디지털 건강 패스를 사용하면 조직이 특정 요구 사항에 맞는 규칙을 더 쉽게 설계할 수 있습니다.
많은 사람이 스마트폰에서 디지털 건강 패스를 편리하게 사용할 수 있지만, 호환되는 모바일 기기가 없거나 사용하지 않는 사람도 있을 수 있습니다. 또한 휴대폰을 집에 두고 오거나 부적절한 시간에 배터리가 방전될 수도 있습니다. 디지털 건강 자격 증명 기술 설계자들은 이러한 한계를 인식하고 있으며, 많은 사람들이 필요한 경우 데스크톱 컴퓨터나 기타 장치에서 자격 증명에 액세스할 수 있도록 인쇄 가능한 인증서와 같은 추가 기능을 추가했습니다.
봉쇄 및 기타 제한이 완화됨에 따라 팬데믹 이전 생활로 돌아가려면 여러 조직의 협조가 필요할 것입니다. 사람들을 공연장으로 다시 맞이하고자 하는 민간 부문 기업은 현지 규정 및 자체 정책에 따라 사람들의 건강 상태를 자발적으로 확인할 수 있는 간단한 방법이 필요합니다. 의료 기관은 다른 조직이 신뢰할 수 있는 디지털 의료 자격 증명을 발급할 수 있는 간단한 방법이 필요합니다.
디지털 건강 패스는 코로나19 및 기타 건강 자격 증명 발급자(예: 약국, 검사실, 의료 서비스 제공자)와 항공사 게이트 직원과 같이 자격 증명을 확인하는 검증자의 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 디지털 건강 패스는 모든 상황에 적용되는 단일 프로세스를 따를 필요 없이 조직이 특정 규칙에 따라 프로세스를 사용자 지정할 수 있는 기회를 제공합니다.
예를 들어, 야외 경기장에서는 72시간 이내에 코로나19 음성 판정을 받았거나 예방 접종 증명서를 받은 팬의 입장을 허용할 수 있습니다. 유럽행 국제선 항공편을 이용하는 여행객은 코로나19 백신 접종 증명을 제시해야 할 수 있습니다. 디지털 건강 패스는 두 조직의 요구 사항을 모두 수용할 수 있습니다.
마찬가지로 의료 기관은 개인 소지자에게 자격 증명을 발급할 수 있습니다. 디지털 건강 패스에 내장된 보안 및 개인정보 보호 기능을 통해 발급자는 많은 추가 작업 없이도 신뢰할 수 있는 자격 증명을 더 간단하게 제공할 수 있습니다.
디지털 건강 패스는 스마트폰에서 액세스할 수 있는 디지털 지갑을 사용하여 개인 건강 정보를 암호화하도록 설계되었습니다. 사용자는 자신의 정보와 해당 정보가 공유되는 방식을 제어할 수 있습니다.
이러한 제어는 안전한 디지털 자격 증명을 통해 유지됩니다. 약국, 검사실 및 의료 서비스 제공자는 개인이 디지털 건강 지갑에 추가할 수 있도록 코로나19 검사 결과 또는 백신 접종 기록과 같은 보안 건강 자격 증명(QR 코드)을 발급할 수 있습니다. QR 코드를 사용하면 인증 과정에서 사용자 모르게 또는 동의 없이 기본 건강 정보가 제3자에게 노출되는 것을 최소화할 수 있습니다. 이러한 정보는 사용자의 디지털 건강 지갑에 안전하게 저장됩니다. 자격 증명은 고용주, 항공사 또는 놀이공원과 안전한 방식으로 건강 자격 증명을 자발적으로 공유할 수 있는 방법을 제공합니다.
이러한 자격 증명을 어떻게 신뢰할 수 있나요? 일부 패스는 탈중앙화된 ID 아키텍처를 사용하는 블록체인이라는 기술을 사용합니다. 예를 들어, 개인에게 자신의 데이터를 제어하고 데이터 사용 방법을 선택할 수 있는 권한을 부여함으로써 개인이 적극적인 참여자가 될 수 있도록 합니다. 블록체인을 사용하면 민감한 건강 정보가 담긴 중앙 데이터베이스를 보유할 필요가 없습니다. 이를 통해 조직은 코로나19 건강 증명서의 진위 여부와 유효성을 확인할 수 있으며, 보유자는 기본 개인 건강 정보를 계속 관리할 수 있습니다.
디지털 건강 지갑은 코로나19 종이 백신 접종 또는 검사 결과를 대체할 수 있는 안전한 디지털 대안으로, 개인이 자신의 백신 접종 상태 또는 코로나19 바이러스 음성 검사 결과를 관리하고 공유할 수 있는 편리한 옵션을 제공합니다.
다음은 디지털 건강 지갑이 어떻게 작동하는지 보여주는 예입니다.
1단계: 가까운 약국에서 코로나19 검사를 받습니다. 약국은 음성 검사 결과에 따라 확인 가능한 자격 증명을 발급하고 이를 귀하에게 보냅니다.
2단계: 자격 증명을 받아 스마트폰의 디지털 지갑에 추가합니다.
3단계: 이제 항공편에 탑승하거나 스포츠 이벤트에 참석할 때 IBM Digital Health Pass를 사용할 수 있는 옵션이 있다고 가정해 보겠습니다. 그렇게 하기로 선택한 경우, 항공사 직원 또는 이벤트 직원이 입장하기 전에 디지털 건강 지갑의 QR 코드를 스캔하여 자격 증명을 확인합니다. 이처럼 매우 간단합니다.
작업 현장으로 이동
사무실, 창고 및 기타 실내 공동 작업 공간을 공유하는 사람들이 늘어나면 고용주는 사람들이 건강 지침을 따르고 있는지 확인해야 합니다. 건물에 도착한 직원은 디지털 건강 지갑 앱에 있는 QR 코드를 제시하여 스캔해야 건물에 입장할 수 있습니다. 이는 직원 ID를 사용하여 작업 현장에 액세스하는 것과 크게 다르지 않습니다.
업무 또는 여행 목적의 여행
크루즈선, 항공사, 호텔은 여행 전 개인의 건강 상태를 확인하기 위해 디지털 건강 패스를 사용할 수 있습니다. 항공사는 크루즈와는 심사 요건이 다를 수 있지만, 여행자는 공유할 데이터와 공유 대상을 자발적으로 선택할 수 있습니다.
콘서트 또는 경기 관람하기
코로나19 태스크포스는 팬들이 좋아하는 팀과 밴드를 직접 만나 즐길 수 있도록 건강과 안전을 최우선으로 고려하고 있습니다. 콘서트나 스포츠 경기의 티켓을 확인하는 것 외에도 티켓 구매자, 안내원 또는 보안 검색 요원은 사람들을 공연장에 입장시키기 전에 건강 패스를 보여 달라고 요청할 수 있습니다.
