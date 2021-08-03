백신 여권이란 무엇인가요?

많은 여행자들은 세계보건기구(WHO)에서 만든 공식 백신 접종 기록인 옐로 카드 또는 Carte Jaune에 익숙합니다. 전통적으로 인쇄된 노란색 종이에서 이름을 딴 이 문서는 1930년대부터 해외 여행에 사용되어 온 공중 보건 도구이며 일반적으로 여권과 함께 휴대합니다. 이는 여행자가 황열병, 장티푸스 또는 콜레라와 같은 특정 질병에 대한 백신 접종을 받았음을 세관 당국에 보여줍니다.

옐로 카드와 같은 백신 접종 카드는 여전히 사용되고 있으며 예방 접종을 문서화하는 인기 있는 방법이지만, 많은 정부는 위조가 어려운 최신 디지털 백신 여권을 만드는 것을 고려하고 있습니다. 코로나19 팬데믹으로 인한 공중 보건 위협으로 인해 여러 국가에서 백신 여권과 건강 패스가 해외 여행에 대한 신뢰를 회복하고 사람들이 정상적인 활동을 재개할 수 있도록 코로나19 백신 접종의 증거로 사용될 수 있는지 여부를 모색하고 있습니다.

이스라엘은 2021년 2월에 그린 패스를 출시하면서 최신 백신 여권을 발급한 최초의 국가가 되었습니다. 2021년 5월 현재 이스라엘, 중국, 바레인, 일본이 백신 접종자에게 해외 여행 및 기타 용도로 백신 여권을 발급한 유일한 국가입니다. 호주와 덴마크, 그리스 등 유럽연합(EU)의 여러 국가는 프로그램 개발에 전념하고 있으며, 다른 국가들은 여전히 옵션을 검토하고 있습니다. 미국에서는 바이든 행정부와 질병통제예방센터(CDC)의 지도자들이 연방 정부가 미국인을 위한 백신 여권을 지원하거나 발급하지 않을 것이라고 밝혔습니다.

백신 여권은 새롭고 안전한 디지털 자격 증명 기술의 보급이 증가함에 따라 그 이점이 활용되고 있습니다. 해외 여행용 여권 외에도 다른 환경에서도 백신 여권이 적용되고 있습니다. 예를 들어, 단체로 사람들을 모으는 조직에서는 종이 예방 접종 카드와 검사 결과 모두에 대한 디지털 대안을 찾고 있습니다. 경우에 따라 이는 개인이 자발적이고 개인정보를 보호하는 방식으로 검사 또는 백신 접종을 받았는지 여부를 확인하는 것을 의미합니다.