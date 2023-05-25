합성 모니터링 또는 합성 테스팅은 잠재적인 사용자가 애플리케이션을 사용할 때 보이는 행동을 모방하여 애플리케이션의 작동 방식을 파악합니다. 고객 행동에 대한 시뮬레이션을 생성하면 개발자는 애플리케이션이 어떻게 작동하고 사용자 경험에 어떤 영향을 미치는지에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.
가장 기본적인 수준에서 합성 모니터링은 개발자가 애플리케이션을 통해 사용자 행동을 시뮬레이션하여 기능을 테스트하는 데 사용하는 방법입니다.
프로그램이 오류를 감지하면 고객에게 영향을 미치기 전에 문제를 찾아 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 모니터링에 대한 이러한 적극적인 접근 방식은 개발 단계에서 웹사이트 성능을 유지하는 데 중요한 요소입니다.
합성 모니터링은 지리적 위치, 네트워크 유형, 다양한 장치 등의 요소를 기반으로 사용자 상호 작용을 위한 스크립트를 사용합니다. 이 방법을 사용하면 애플리케이션 가동 시간, 사용자가 인터페이스를 사용할 때 발생할 수 있는 문제, 시스템 중단 및 애플리케이션이 일반적으로 얼마나 잘 실행되고 있는지에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
이 데이터를 수집하고 분석한 후에는 관측 가능성 툴을 사용하여 격차를 해소하고 애플리케이션 사용자에게 긍정적인 경험을 제공할 수 있습니다.
합성 모니터링 툴이 비즈니스 목표를 달성하는 데 도움이 되는지 궁금하신가요? 잘 찾아오셨습니다. 가장 기본적인 수준에서 합성 모니터링은 개발자가 애플리케이션을 통해 사용자 작업을 시뮬레이션하여 기능을 테스트하는 데 사용하는 방법입니다.
프로그램이 오류를 감지하면 고객에게 영향을 미치기 전에 문제를 찾아 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 모니터링에 대한 이러한 적극적인 접근 방식은 개발 단계에서 웹사이트 성능을 유지하는 데 중요한 요소입니다. 이제 합성 모니터링으로 디지털 경험을 개선하기 위해 알아야 할 모든 것에 대해 자세히 알아보겠습니다.
종합 모니터링은 다양한 위치에서 고객 경험을 모방하여 애플리케이션에서 잠재적인 성능 문제를 찾는 방식으로 작동합니다. 합성 모니터링을 시작하려면 먼저 시스템을 정확하게 가동하고 실행하기 위해 몇 가지 단계를 완료해야 합니다.
합성 모니터링으로 가치 있는 데이터를 수집하는 4단계는 다음과 같습니다.
스크립트 설정: 합성 모니터링을 시작하려면 엔지니어가 애플리케이션에 대한 스크립트를 작성하는 것부터 시작해야 합니다. 이러한 스크립트는 다양한 지역에서 정해진 시간에 설정된 간격(일반적으로 15분 간격)으로 실행되도록 설정되어 있으며 다양한 시나리오에서 사용자 활동을 모니터링합니다. 그런 다음 스크립트는 사용자가 각 단계에서 애플리케이션과 상호 작용하는 방식을 시뮬레이션합니다.
합성 모니터링 사용자 정의: 고유한 비즈니스 요구 사항에 맞게 합성 모니터링 시험을 구성할 수 있습니다. 애플리케이션 성능을 테스트하기 위해 특정 컴퓨터에 배치하거나 내부 시스템 기능을 모니터링하기 위해 방화벽 내에 배치할 수 있습니다.
데이터 수집: 다음으로, 모니터링 소프트웨어는 로봇 클라이언트에서 가져온 데이터를 수집하고 분석합니다. 테스트 중에 오류가 발견되면 테스트를 다시 실행하여 테스트의 신뢰성을 확인합니다.
수집된 정보 분석: 합성 모니터링은 테스트 중에 발생하는 모든 오류를 알려주는 알림을 보냅니다. 개발자는 수집된 데이터를 사용하여 관측 가능성 또는 모니터링 시스템을 조정하여 디지털 경험과 웹 성능을 개선합니다.
업데이트가 애플리케이션에 적용될 때마다 합성 모니터링 테스트를 다시 실행할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 문제의 근본 원인을 찾을 수 있는 시스템이 마련되어 있다는 사실을 알고 모든 업데이트에 대해 더 큰 확신을 가질 수 있습니다.
온라인 소비자의 최대 88%가 좋지 못한 경험을 한 사이트를 다시 방문할 가능성이 낮다고 응답했습니다(Northern Arizona University (ibm.com 외부 링크). 따라서 실시간으로 고객 경험을 개선할 수 있는 합성 모니터링(Synthetic Monitoring)을 사용하는 것이 좋습니다.
합성 모니터링을 사용하는 주요 이유는 다음과 같습니다.
문제 해결: 합성 모니터링은 트래픽이 적거나 트랜잭션 가용성 부족과 같은 오류가 발생하면 IT 팀에 경고를 보냅니다. 이 실시간 모니터링을 통해 개발자는 문제가 사용자에게 영향을 미치기 전에 문제를 찾아 수정할 수 있습니다.
벤치마킹 개선: 합성 모니터링을 오랫동안 사용한 후 기록 데이터를 사용하여 애플리케이션을 개선할 수 있습니다. 이 데이터를 통해 전반적인 성과에 대한 기본 지식과 경쟁사보다 더 성공하기 위한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
복잡한 트랜잭션 모니터링: 트랜잭션이 올바르게 작동하는지 쉽게 확인할 수 있습니다. 합성 모니터링은 양식 작성, 구매 및 장바구니에 항목 추가와 같은 프로세스를 에뮬레이션할 수 있습니다.
트래픽이 집중되는 시즌에 대비: 합성 모니터링은 여러 위치의 고객을 모방하여 API, 모바일 및 웹 애플리케이션, SaaS 제품 등을 모니터링할 수 있습니다. 이 기능을 통해 잠재적 피크 시장 및 지리적 영역을 파악할 수 있습니다.
이러한 요소를 모니터링하면 조직이 제3자 조직에 책임을 묻고, 다양한 상황에서 성공하고, 성공적인 통합을 완료할 수 있습니다. 마지막으로, 이를 통해 공급자와 사용자에 대한 서비스 수준 계약(SLA)을 준수하고 있는지 확인할 수 있습니다.
세 가지 주요 유형의 합성 모니터링은 네트워크에서 발생할 수 있는 오류를 해결하는 데 도움이 됩니다.
Availability Monitoring: 이 유형의 모니터링은 가장 표준적이고 기본적인 합성 모니터링 유형 중 하나입니다. Availability Monitoring은 기본적으로 애플리케이션 사용자가 다양한 웹사이트 기능을 사용할 수 있는지 확인하는 것을 의미합니다. 몇 가지 예로는 SSL 또는 DNS 인증서 항목 확인, 응답 시간 확인 또는 API 호출 수행 등이 있습니다.
웹 성능 모니터링: 웹사이트 모니터링은 페이지 로드 시간, 웹사이트 성능 메트릭, 응답 시간을 확인합니다. 여기에는 모바일 모니터링 및 다중 브라우저 모니터링에 대한 오류 찾기가 포함됩니다.
트랜잭션 모니터링: 합성 모니터링의 보다 복잡한 형태는 비즈니스 트랜잭션 모니터링입니다. 이는 트랜잭션을 수행하는 스크립트를 실행할 수 있는 컴퓨터입니다. 이 스크립트는 사용자가 결제를 진행하고 양식을 작성하는 경험을 시뮬레이션하여 사용자가 제출을 완료할 수 있도록 합니다.
합성 테스트에는 브라우저 테스트와 API 테스트의 두 가지 유형이 있습니다. 브라우저 테스트는 로봇 고객과의 사용자 거래를 시뮬레이션합니다. API 테스트는 애플리케이션 인프라의 여러 계층에서 서로 다른 엔드포인트를 사용합니다. API 테스트의 예로는 SSL, HTTP 및 DNS가 있습니다.
최신 클라우드 네이티브 애플리케이션은 분산 환경으로 전환함에 따라 점점 더 복잡해지고 있습니다. DevOps 팀이 시스템 내에서 가능한 모든 트랜잭션 시나리오를 시뮬레이션하는 것은 어려울 수 있습니다. 특정 상황이나 위치를 테스트하지 않으면 오류를 쉽게 놓칠 수 있습니다. 고객 로드맵을 알 수 없으면 애플리케이션에서 문제가 발생하는 이유에 대한 컨텍스트가 전반적으로 부족해집니다.
합성 모니터링은 비용이 많이 들고 설정하기 어려울 수 있습니다. 일반적으로 조직에는 이러한 유형의 모니터링과 관련된 코딩 및 스크립팅 언어를 관리할 수 있는 고급 기술을 갖춘 리소스가 필요합니다. 이 툴을 설정하는 것은 고도로 전문화된 개발자의 경우에도 매우 시간이 많이 걸립니다.
마지막으로, 사소한 UI 변경으로도 스크립트가 실패하여 잘못된 경고 및 알림이 발생할 수 있습니다. 버튼의 이름을 바꾸는 것만으로도 모니터링을 위해 해당 코드를 변경해야 합니다. 합성 모니터링의 이러한 장애물을 해결하기 위해 복원력과 자동화를 높이는 개발이 진행 중입니다.
개발자가 애플리케이션의 기능을 확인하는 두 가지 주요 방법은 합성 모니터링과 실제 사용자 모니터링입니다. DevOps 커뮤니티 내에서는 약칭을 사용하는 경우가 많은데, 실제 사용자 모니터링은 RUM이라고 부릅니다.
RUM은 실제 사용자의 특정 작업을 시뮬레이션하는 대신 추적하는 수동 모니터링의 한 형태입니다. 조직은 웹 페이지 코드에 JavaScript를 구현하고 페이지와 상호 작용할 때 백엔드에서 실제 고객을 추적하여 RUM을 구현할 수 있습니다. 이는 기업이 시스템 내 다양한 오류의 장기적인 영향을 이해하는 데 훌륭한 리소스입니다. RUM의 주요 문제 중 하나는 고객이 네트워크를 사용하지 않으면 시스템에서 활동을 모니터링할 수 없다는 것입니다.
합성은 스크립트를 사용하여 시스템 내의 문제를 감지하기 위해 인위적인 사용자를 만드는 일종의 능동 모니터링입니다. 이러한 유형의 모니터링은 애플리케이션이 아직 개발 중인 프로젝트의 초기 단계에 적합한 옵션입니다. 코드의 문제를 조기에 발견하면 문제를 더 빨리 해결하여 나중에 인프라 내에서 더 큰 문제로 발전하지 않도록 할 수 있습니다.
Instana 애플리케이션 성능 모니터링(APM)과 API 모니터링 기능에 합성 모니터링 기능을 추가하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 새로운 기능은 디지털 경험 모니터링에 대한 새로운 외부 관점을 제공합니다. 이제 합성 및 토폴로지를 사용하여 더 많은 테스트에 대한 권장 사항과 함께 테스트 범위를 평가할 수 있습니다. 오늘 Instana Sandbox 에서 Full Stack Observability 플랫폼을 사용해 보세요.
하이브리드 클라우드를 위한 선도적인 엔터프라이즈 관측 가능성 플랫폼에 대해 알아보세요. 애플리케이션이 어디에 있든 애플리케이션 성능 관리를 개선하고 CI/CD 파이프라인을 가속화하세요.
IBM Instana는 모두가, 그리고 누구나 활용할 수 있는 실시간 관측성을 제공합니다. 가치 실현 시간을 단축하는 동시에 관측성 전략이 현재 및 미래 환경의 역동적인 복잡성을 따라잡을 수 있는지 검증해 줍니다. Instana는 모바일에서 메인프레임에 이르기까지 250여 개 기술을 지원하고 있으며 그 수는 점차 늘어나고 있습니다.