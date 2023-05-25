가장 기본적인 수준에서 합성 모니터링은 개발자가 애플리케이션을 통해 사용자 행동을 시뮬레이션하여 기능을 테스트하는 데 사용하는 방법입니다.

프로그램이 오류를 감지하면 고객에게 영향을 미치기 전에 문제를 찾아 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 모니터링에 대한 이러한 적극적인 접근 방식은 개발 단계에서 웹사이트 성능을 유지하는 데 중요한 요소입니다.

합성 모니터링은 지리적 위치, 네트워크 유형, 다양한 장치 등의 요소를 기반으로 사용자 상호 작용을 위한 스크립트를 사용합니다. 이 방법을 사용하면 애플리케이션 가동 시간, 사용자가 인터페이스를 사용할 때 발생할 수 있는 문제, 시스템 중단 및 애플리케이션이 일반적으로 얼마나 잘 실행되고 있는지에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

이 데이터를 수집하고 분석한 후에는 관측 가능성 툴을 사용하여 격차를 해소하고 애플리케이션 사용자에게 긍정적인 경험을 제공할 수 있습니다.