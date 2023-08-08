사람과 물품의 안전한 운송을 보장하는 고정 시설 네트워크를 포괄하는 광범위한 용어인 운송 인프라는 번성하는 현대 경제의 중요한 부분입니다. 운송 시스템의 예로는 도로, 대중교통 시스템, 공항, 기차역, 버스 정류장, 페리 터미널, 파이프라인 및 창고가 있습니다. 사람과 기업은 매일 교통망에 의존하고 있지만, 중요한 자산이 예기치 않게 고장 나거나 환경을 오염시켜 천연 자원을 위협하면 어떻게 될까요?
지난 몇 년 동안 코로나19 팬데믹으로 인한 혼란과 기후 변화로 인한 상황은 경제 발전을 방해하고 운송 인프라에 대한 전례 없는 투자를 촉진했습니다. 다음은 미국, 유럽 및 아시아에서 중요한 자산을 구축하고 재건하기 위해 시작되고 있는 경제 성장 이니셔티브 중 일부에 불과합니다.
하지만 단순히 기존 인프라를 처음에 구축할 때와 동일한 방법과 기술을 사용하여 수리하고 재구축하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 이러한 운송 프로젝트가 다음 팬데믹에서 세계가 회복하고 화석 연료에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 되는 진정한 혁신이 되려면 보다 지속 가능한 방식으로 구축되어야 합니다.
운송 부문의 탄소 발자국과 그에 따른 기후 변화에 대한 기여는 부인할 수 없는 사실입니다. 국제 에너지 기구(ibm.com 외부 링크)에 따르면, 운송 산업은 전 세계 온실가스 배출량의 21%, 즉 거의 4분의 1을 차지합니다. 국제 지속 가능 개발 연구소(IISD)(ibm.com 외부 링크)에 따르면, 전 세계 석유 소비량의 64%, 모든 에너지 사용량의 27%가 운송 서비스에서 발생하며, 전 세계 에너지 관련 CO2 배출량의 23%가 운송 서비스에서 발생합니다.
기후 변화 완화를 위해서는 유럽, 미국, 중국뿐만 아니라 2015년 파리 기후 협약에서 정한 목표를 달성하기 위해 노후화된 장비를 교체하거나 최신 표준으로 개선해야 하는 개발도상국에서도 지속 가능한 운송 인프라에 대한 상당한 투자가 필요할 것입니다. 하지만 지속 가능한 운송 인프라는 환경을 개선하는 것뿐만 아니라 비즈니스에도 도움이 됩니다. 다음은 지속 가능한 운송 인프라에 투자하는 기업이 얻을 수 있는 가장 일반적인 비즈니스 혜택입니다.
기후 변화의 영향이 전 세계 점점 더 많은 곳에서 감지됨에 따라 조직은 더 엄격한 환경 및 안전(EHS) 규정에 직면하고 있습니다. EHS 모니터링을 자산 유지 관리 프로그램에 통합하여 자체적으로 배출량을 모니터링하고 규정을 준수할 수 있습니다.
지속 가능한 운송 인프라를 지향하는 현대 기업들은 자산 성능 모니터링(APM) 및 엔터프라이즈 자산 관리(EAM) 같은 솔루션을 사용하여 자산의 효율적인 운영을 보장합니다. 원격 모니터링과 같은 기능을 갖춘 EAM 및 APM 은 조직이 자산이 사용하는 연료를 지속적으로 측정하고 환경에 미치는 영향을 최소화하는 방식으로 최적의 수준으로 작동하는지 확인할 수 있도록 지원합니다.
오래되고 비효율적인 사후 대응형 또는 장애 발생 시 실행하는 유지 관리 프로그램에서 예방 또는 예측 유지 관리와 같은 완전히 통합된 자산 안정성 및 유지 관리 프로그램으로 전환함으로써 조직은 전체 자산 수명 주기에서 지속가능성을 촉진하는 방식으로 자산을 보다 효과적으로 모니터링, 관리 및 유지 관리할 수 있습니다.
지속 가능한 운송 인프라는 최신 예방 또는 예측 유지 관리 프로그램을 배포하여 자산을 더욱 스마트하게 관리하고, 비용이 많이 드는 자산 가동 중단이 발생하기 전에 문제를 발견하고 처리할 수 있습니다. 두 가지 전략 모두 기업이 유지 관리 계획을 더 잘 세우고 전체 비즈니스에 영향을 미칠 수 있는 값비싼 가동 중단을 방지하는 데 도움이 됩니다.
새로운 기술과 업계 전반의 모범 사례를 활용하여 조직은 더욱 강력하고 복원력이 우수한 운송 인프라를 구축하는 방법을 찾고 있습니다. 다음은 성공에 도움이 되는 모범 사례입니다.
지속 가능한 운송 이니셔티브를 계획할 때는 조직에 필요한 것과 조직이 보유한 자원으로 달성할 수 있는 것의 우선순위를 정하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 배송 차량 전체를 화석 연료에서 전기로 전환하는 것은 장기적으로 좋은 목표일 수 있지만, 지금 당장 감당할 수 있는 것보다 더 많은 투자가 필요할 수 있습니다. 차량의 일정 비율을 전력으로 전환하는 것이 보다 현실적인 첫 번째 단계입니다. 이렇게 하면 조직은 전체 차량을 전환하기 전에 발생하는 모든 문제를 해결할 수 있습니다.
오늘날 운송 업계에서 조직은 지속 가능한 운송 인프라 목표를 달성하기 위해 EAM 및 APM 접근 방식에 점점 더 많이 의존하고 있습니다. EAM 및 APM 솔루션은 작업 관리 프로세스, 유지 관리 프로그램, 계획 및 일정, 공급망 관리, EHS 상태를 개선하는 데 도움이 됩니다.
자산 관리와 마찬가지로 자산 유지 관리도 운송 인프라 이니셔티브에 지속가능성을 구축할 때 해결해야 할 중요한 영역입니다. 예방적 유지 관리는 예상치 못한 장비 고장으로 인해 비용이 많이 들고 지속 불가능한 고장이 발생하는 것을 방지하기 위해 정기적인 유지 관리 활동을 규정하는 접근 방식입니다. 예측 유지 관리에서는 자산에 대한 과거 데이터와 고장 데이터를 사용하여 문제가 발생할 시기를 예측함으로써 이러한 활동을 한 단계 더 발전시킵니다. 두 가지 접근 방식 모두 장비 고장을 유발하기 전에 유지 관리 문제를 사전에 예측하고 해결하기 때문에 이전 방식인 '실행 후 장애 발생' 유지 관리보다 더 지속 가능한 인프라를 구축하는 데 도움이 됩니다.
센서와 시스템으로 연결된 밸브와 차량부터 사물인터넷(IoT)을 통해 모든 것을 통해 조직은 고급 분석과 인공 지능(AI)을 EAM 및 APM 전략에 통합할 수 있습니다. 연료 탱크, 속도계, 엔진과 같은 복잡한 자산의 계측기는 데이터를 수집하고 AI를 사용하여 분석합니다. 이를 통해 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 자산의 성능을 최적으로 유지할 수 있습니다.
디지털 트윈은 이해관계자가 시뮬레이션을 사용하여 테스트를 수행할 수 있도록 하는 자산의 가상 표현으로, 자산이 특정 조건이나 운영 환경에서 어떻게 작동하는지 보여줍니다. 운송 인프라 프로젝트에 참여하는 엔지니어는 건물, 교량, 제트 터빈, 자동차, 항공기 등 다양한 자산이 폭풍, 홍수, 고온 등 특정 조건에 노출되었을 때 어떻게 반응할지 평가하기 위해 디지털 트윈을 자주 사용합니다.
운송 인프라는 다양한 산업과 요구 사항을 지원합니다. 통근자들이 매일 아침 들르는 여객버스와 화물 터미널부터 공항, 화물 터미널, 세계 무역을 촉진하는 분주한 해운 네트워크에 이르기까지 이 터미널이 없는 세상은 상상하기 어렵습니다. 지속 가능한 운송 인프라는 구조물과 네트워크가 최적의 수준에서 작동하여 모든 사람과 모든 것이 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 원하는 곳에 도달할 수 있도록 도와줍니다.
다음은 두 산업에서 지속 가능한 운송 인프라의 두 가지 예입니다.
공항은 매일 수백만 명의 사람들이 빠르고 안전한 이동을 위해 이용하는 분주한 활동의 중심지입니다. 공항 유지 관리 시스템은 보안 장비, 통로, 엘리베이터, 에어컨, 상하수도와 같은 중요한 자산이 모두 제대로 작동하는지 확인합니다. 그러나 많은 공항이 수십 년 전 건설되었으며 유지 관리 팀은 여전히 구식의 비효율적인 기술과 워크플로에 의존하여 운영을 유지하고 있습니다. 공항을 보다 현대적이고 복원력이 있으며 지속 가능하게 만들기 위해 이해관계자들은 새로운 기술과 능력을 추가하고 있습니다.
AI 및 IoT 도구를 사용하면 유지 관리 관리자가 자산의 상황과 성능을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 또한 엄격한 보안 요구 사항을 준수하여 여행자의 안전을 지키고 비효율적인 유지 관리 프로세스를 개선하는 데 도움이 됩니다. 이메일 및 기타 레거시 형태의 커뮤니케이션을 빠르고 쉬운 애플리케이션으로 대체함으로써 작업자는 현장에서 서로 더 원활하게 소통하고, 작업 주문의 우선순위를 지정하며, 복잡하고 까다로운 환경에서 리소스를 관리할 수 있습니다.
매사추세츠 공과대학(ibm.com 외부 링크)에 따르면 화물의 운송 및 보관이 전 세계 온실가스 배출량의 20%를 차지한다고 합니다. 이 수치를 낮추기 위해 이해관계자들은 업계 인프라에 더 많은 지속가능성을 구축할 수 있는 방법을 모색하고 있습니다.
첫째, 상품 운송에 사용되는 차량의 연비 및 유지 관리 프로그램을 최적화해야 합니다. 화물 회사가 소유한 각 자산에는 설치, 유지 관리 및 교체를 포함하는 특정 수명 주기가 있습니다. 이러한 활동은 자산의 탄소 발자국에 기여하므로 이러한 활동을 많이 줄일수록 자산의 전체 탄소 발자국은 낮아집니다. 예를 들어, 상품을 운송하는 배송 트럭이나 선박이 도중에 고장이 나면 이를 수리하기 위해 파견된 기술자가 연료를 사용해 이동하고 다시 돌아와 선박의 탄소 발자국이 증가합니다.
화물 운송업체는 자산 수명 주기를 연장하고 예방 및 예측 유지 관리를 수행하기 위해 EAM 및 APM 전략을 배포함으로써 비즈니스의 지속 가능성과 연료 효율성을 높이고 사업 운영 국가의 EHS 규정을 준수할 수 있습니다.
운송 인프라 자산 관리 방식을 개선하고자 하는 조직은 다양한 솔루션 중에서 선택할 수 있습니다. 요구 사항에 적합한 플랫폼을 식별할 때는 강력한 기술 제공과 과거 모범 사례를 결합한 플랫폼을 우선적으로 고려해야 합니다.
IBM® Maximo Application Suite는 조직이 생산성 최적화, 예방 및 예측 유지 관리 능력을 배치하여 운송 인프라 자산을 모니터링, 관리 및 유지 관리하는 데 특히 도움이 되는 통합 자산 및 신뢰성 관리 솔루션입니다.
운영, 유지관리, 모니터링, 품질, 안정성을 위한 완벽한 자산 관리 제품군으로 운송 자산 생산성과 워크플로를 최적화하세요.
비즈니스의 미래를 준비하고 투명성을 높이며 직원과 고객 경험을 개선하는 지속 가능한 AI 기반 공급망을 구축하세요.
운송 산업에서 최첨단 기술을 통해 고객 경험을 향상하고 수익을 창출하며 운영 효율성을 높이세요.
