운송 부문의 탄소 발자국과 그에 따른 기후 변화에 대한 기여는 부인할 수 없는 사실입니다. 국제 에너지 기구(ibm.com 외부 링크)에 따르면, 운송 산업은 전 세계 온실가스 배출량의 21%, 즉 거의 4분의 1을 차지합니다. 국제 지속 가능 개발 연구소(IISD)(ibm.com 외부 링크)에 따르면, 전 세계 석유 소비량의 64%, 모든 에너지 사용량의 27%가 운송 서비스에서 발생하며, 전 세계 에너지 관련 CO2 배출량의 23%가 운송 서비스에서 발생합니다.

기후 변화 완화를 위해서는 유럽, 미국, 중국뿐만 아니라 2015년 파리 기후 협약에서 정한 목표를 달성하기 위해 노후화된 장비를 교체하거나 최신 표준으로 개선해야 하는 개발도상국에서도 지속 가능한 운송 인프라에 대한 상당한 투자가 필요할 것입니다. 하지만 지속 가능한 운송 인프라는 환경을 개선하는 것뿐만 아니라 비즈니스에도 도움이 됩니다. 다음은 지속 가능한 운송 인프라에 투자하는 기업이 얻을 수 있는 가장 일반적인 비즈니스 혜택입니다.

환경 상황 및 안전(EHS) 규정 준수 강화

기후 변화의 영향이 전 세계 점점 더 많은 곳에서 감지됨에 따라 조직은 더 엄격한 환경 및 안전(EHS) 규정에 직면하고 있습니다. EHS 모니터링을 자산 유지 관리 프로그램에 통합하여 자체적으로 배출량을 모니터링하고 규정을 준수할 수 있습니다.

연료 비용 절감

지속 가능한 운송 인프라를 지향하는 현대 기업들은 자산 성능 모니터링(APM) 및 엔터프라이즈 자산 관리(EAM) 같은 솔루션을 사용하여 자산의 효율적인 운영을 보장합니다. 원격 모니터링과 같은 기능을 갖춘 EAM 및 APM 은 조직이 자산이 사용하는 연료를 지속적으로 측정하고 환경에 미치는 영향을 최소화하는 방식으로 최적의 수준으로 작동하는지 확인할 수 있도록 지원합니다.

보다 안정적이고 효율적인 유지 관리 절차

오래되고 비효율적인 사후 대응형 또는 장애 발생 시 실행하는 유지 관리 프로그램에서 예방 또는 예측 유지 관리와 같은 완전히 통합된 자산 안정성 및 유지 관리 프로그램으로 전환함으로써 조직은 전체 자산 수명 주기에서 지속가능성을 촉진하는 방식으로 자산을 보다 효과적으로 모니터링, 관리 및 유지 관리할 수 있습니다.

자산 가용성 향상, 자산 성능 개선 및 자산 수명 연장

지속 가능한 운송 인프라는 최신 예방 또는 예측 유지 관리 프로그램을 배포하여 자산을 더욱 스마트하게 관리하고, 비용이 많이 드는 자산 가동 중단이 발생하기 전에 문제를 발견하고 처리할 수 있습니다. 두 가지 전략 모두 기업이 유지 관리 계획을 더 잘 세우고 전체 비즈니스에 영향을 미칠 수 있는 값비싼 가동 중단을 방지하는 데 도움이 됩니다.