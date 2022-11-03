공급망 지속가능성이란 무엇인가요?

소싱 팀이 무엇을 구매할지, 누구에게서 구매할지 선택할 때 귀사 브랜드와 동일한 사회적 가치를 공유하는 공급업체를 선택하고 있나요?

제조 공장에서 제품을 생산할 때 낭비를 최소화하고 한정된 자원을 효과적으로 사용하고 있나요?

고객 주문을 처리할 때 포장 및 배송 결정이 환경에 어떤 영향을 미치는지 알고 계신가요?

이러한 질문에 대해 생각해 본 적이 없다면 지금부터 시작해야 할 때입니다. 고객, 직원 및 주주는 공급망 지속가능성 문제를 해결할 계획이 있는지 알고 싶어 합니다.

공급망 지속가능성은 원자재를 조달하고 제품으로 전환하여 시장에 공급할 때 환경, 사회 또는 기업 지배구조를 고려하는 것으로 정의됩니다. 하지만 공급망은 제품이 시장에 출시된다고 해서 끝나는 것이 아니며, 공급망의 지속가능성도 마찬가지입니다. 재사용/재활용/폐기 전략을 계획하고 실행해야 합니다. 공급망 지속가능성의 중요한 측면은 순환 경제를 지원한다는 것입니다.

이 블로그에서는 지속가능한 공급망을 추진하는 모범 사례를 살펴보겠습니다. 여기에는 낭비를 줄이고 자원 소비를 줄이며 비용을 절감할 수 있는 효율성을 창출하는 것이 포함되며, 궁극적으로는 미래 세대를 지원할 수 있는 환경을 보존하는 것을 목표로 합니다.