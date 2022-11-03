태그
공급망 지속가능성이란 무엇인가요?

태양광 발전소 조감도

소싱 팀이 무엇을 구매할지, 누구에게서 구매할지 선택할 때 귀사 브랜드와 동일한 사회적 가치를 공유하는 공급업체를 선택하고 있나요?

제조 공장에서 제품을 생산할 때 낭비를 최소화하고 한정된 자원을 효과적으로 사용하고 있나요?

고객 주문을 처리할 때 포장 및 배송 결정이 환경에 어떤 영향을 미치는지 알고 계신가요?

이러한 질문에 대해 생각해 본 적이 없다면 지금부터 시작해야 할 때입니다. 고객, 직원 및 주주는 공급망 지속가능성 문제를 해결할 계획이 있는지 알고 싶어 합니다.

공급망 지속가능성은 원자재를 조달하고 제품으로 전환하여 시장에 공급할 때 환경, 사회 또는 기업 지배구조를 고려하는 것으로 정의됩니다. 하지만 공급망은 제품이 시장에 출시된다고 해서 끝나는 것이 아니며, 공급망의 지속가능성도 마찬가지입니다. 재사용/재활용/폐기 전략을 계획하고 실행해야 합니다. 공급망 지속가능성의 중요한 측면은 순환 경제를 지원한다는 것입니다.

이 블로그에서는 지속가능한 공급망을 추진하는 모범 사례를 살펴보겠습니다. 여기에는 낭비를 줄이고 자원 소비를 줄이며 비용을 절감할 수 있는 효율성을 창출하는 것이 포함되며, 궁극적으로는 미래 세대를 지원할 수 있는 환경을 보존하는 것을 목표로 합니다.

공급망 지속가능성이 중요한 이유는 무엇인가요?

공급망의 지속가능성을 염두에 두고 계획하면 사람, 이익, 지구라는 세 가지 목표를 달성할 수 있습니다.

사람(People)

 

주요 이해관계자들은 자신이 구매하고 지지하는 브랜드가 지속가능성 문제를 해결하기를 점점 더 기대하고 있습니다.

  • 소비자 연구: IBM의 최근 연구에 따르면 소비자의 약 80%가 지속가능성을 중요하게 생각하며, 60%는 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 쇼핑 습관을 바꿀 의향이 있다고 답했습니다. 또한 전 세계 소비자의 93%는 코로나19가 지속가능성에 대한 견해에 영향을 미쳤다고 답했습니다.
  • 직원 채용 및 유지: 최근 IBM 기업가치연구소(IBV) 연구에 따르면 응답자의 69%가 환경적으로 지속 가능하다고 생각하는 조직에 취직할 가능성이 더 높다고 답했습니다. 그러나 CEO의 20%만이 지속가능성을 위한 노력이 인재 채용에 도움이 된다고 답했습니다.
  • 투자자: 2022년 현재, 주요 금융 시장에서 지속가능한 투자의 가치는 지난 2년 동안 1% 증가했습니다. 지속가능한 투자에 대한 관심이 기하급수적으로 증가함에 따라 친환경 투자 기회를 식별할 수 있는 공통 언어가 필요해졌습니다. 순 배출량 제로의 미래를 위해서는 공통 언어와 함께 데이터와 솔루션이 필수적입니다.

수익

놀랍지 않게도 CEO의 57%는 불분명한 ROI와 경제적 이익을 주요 과제로 꼽았습니다. 최근 IBM과의 인터뷰에서 Desjardins Group의 CEO인 Guy Cormier는 "모든 것은 CEO로부터 시작됩니다"라고 말했습니다. "저는 기후 변화와 ESG에 대해 가장 먼저 논의해야 한다고 확신합니다. 특히 젊은 직원들에게는 더욱 그렇습니다." 지속가능성이 매출과 수익을 높일 수 있는 차별화 요소인 이유는 다음과 같습니다.

  • 브랜드 차별화: 지난 12개월 동안, 일부 카테고리에서 지속 가능하거나 윤리적인 쇼핑을 결정할 때 특정 브랜드 가치가 더욱 중요해졌습니다. 식료품 쇼핑 시에는 지속가능한 포장이 높은 점수를 받고, 주요 가전제품 구매 시에는 폐기물과 제품의 탄소 발자국을 줄이는 것을 중요하게 생각합니다.
  • 낭비를 줄이고 비용을 절감하는 린 원칙을 수용하기 위해 리더십을 ESG 목표에 맞게 조정: 세계경제포럼은 2022년 연구에서 기업들이 공급망 지속가능성에 대한 목표를 이전보다 더 공격적으로 설정하고 있으며, 경쟁력에 미치는 영향을 인식하고 지속가능성 목표를 고위 임원 급여 성과와 연계하고 있다는 사실을 발견했습니다. 많은 기업이 배출량 감축 및 사회경제적 포용과 같은 문제를 포함하여 전략적인 방식으로 공급업체와 협력하고 있습니다. 업계 제휴는 오랫동안 중요하게 여겨져 왔으며, 일부 기업은 이제 장소 기반 공급망 지속가능성 솔루션을 제공하는 인큐베이터 프로그램을 통해 기업가 정신을 도입하고자 합니다.

지구(Planet)

전 세계의 한정된 환경 자원을 고려할 때 '순환성'은 지속가능성과 밀접한 관련이 있습니다. 유엔환경계획의 지속 가능한 자원 거래 보고서에서는 순환 경제에 대해 다음과 같이 설명합니다. "이 개념은 세계를 근본적으로 상호 연결되고 상호 의존적인 네트워크의 그물망, 즉 물질적 고리를 닫고, 확장하고, 좁힘으로써 더 큰 효율성을 달성할 수 있는 네트워크의 특성에 기반을 두고 있습니다. 이는 기존의 선형적인 생산-소비-폐기 모델과 대조를 이룹니다. 순환 모델에서는 자원이 가능한 한 최고의 가치를 유지합니다." 지속가능한 공급망은 다음 가치에 부합할 때 순환 경제를 지원합니다.

  • 설계에 의한 감축: 사용되는 자재(특히 원자재)의 양을 줄이는 것은 제품 및 서비스 설계의 초기 단계부터 전반적인 지침 원칙이 되어야 합니다.
  • 사용자 대 비즈니스 중개자의 관점에서 수리, 리퍼브 및 재제조합니다.
  • B2B 관점에서 용도를 변경하고 재활용합니다.
공급망 지속가능성을 시작하는 방법

공급망 리더는 공급망 지속가능성 노력의 범위를 환경 중심으로 좁힘으로써 단기적인 성과를 이끌어낼 수 있습니다. 다음은 더 친환경적인 공급망을 위해 탐색해야 할 네 가지 영역입니다.

  • 배송: 소비자들이 지속가능성을 우선시하는 브랜드를 높이 평가한다는 사실을 알고 있기 때문에, 고객이 친환경적인 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 것이 중요합니다. 주문이 다음 날 정말 필요한가요, 아니면 3~5일이면 충분할까요? 주문의 모든 품목이 준비될 때까지 기다렸다가 한 번의 배송으로 모든 품목을 받을 수 있나요, 아니면 가능한 한 빨리 각 품목이 필요한가요? 결제 시 '친환경' 배송 옵션을 통한 장단점을 보여주세요. 운송 및 제3자 물류 제공업체도 B2B 고객에게 유사한 분석 및 옵션을 제공할 수 있습니다.
  • 재고 포지셔닝: 전체 네트워크에 대한 가시성을 확보하여 각 주문의 주문 처리를 최적화할 수 있습니다. 또한 재고를 소비자와 더 가까운 곳에 의도적으로 배치하여 더 빠른 가용성과 낮은 배출량이라는 두 가지 장점을 모두 제공할 수 있습니다.
  • 포장: 변화하는 구매 패턴을 반영하여 제품 패키징의 조합을 변경합니다. 매장 내 유동 인구가 적다는 것은 값비싼 포장재의 필요성이 줄어든다는 뜻입니다. 정교한 진열과 매장 내 변조 방지 장치를 줄일 수 있는 기회가 있을 수 있습니다. 온라인 주문과 픽업 또는 매장 배송이 보편화됨에 따라 여러 품목을 하나의 패키지에 포함하면 낭비와 비용을 줄일 수 있습니다.
  • 반품: 반품된 제품을 신속하게 재판매하여 낭비를 줄이고 수익을 보호합니다. 이를 통해 미국에서만 매년 매립지로 가는 많은 양의 반품과 소매업체의 반품으로 인한 3090억 달러의 손실을 줄일 수 있습니다.

공급망 지속가능성을 위한 장기적인 기회

공급망에서는 "계획, 제작, 배송"을 중심으로 개념을 설명합니다. 공급망 리더는 장기적인 목표를 설정할 때 보다 지속가능한 공급망을 위해 제품 계획과 시간이 지남에 따라 변경할 수 있는 요소에 집중하는 것이 필수적입니다.

  • 자재: Patagonia처럼 제품 제조 시 재활용 소재를 사용할 수 있는 기회를 찾거나, Parker Hannifin의 사례를 따라 환경에 유해한 소재를 사용하지 않도록 합니다. Newlight Technologies의 생분해성 플라스틱 대안과 같은 혁신은 새롭고 지속 가능한 옵션을 열어줍니다.
  • 공급업체: 실행 가능하고 지속 가능한 파트너 에코시스템을 구축하세요. Futurelight 소재를 사용한 The North Face와 같이 공유 가치를 반영하는 비즈니스 및 거버넌스 모델을 설계하세요.
  • 포장: 폐기물의 양과 종류를 최소화하고 재활용이 용이하도록 포장에 중점을 두고 포장을 재고하세요. Nespresso 커피 포드를 배송할 때 재활용 가방을 함께 제공하는 것도 좋은 예입니다.
  • 순환 모델: Eileen Fisher Renew 회수 프로그램과 같은 반품 재판매를 통해 제품의 환경 영향을 최소화하고 재사용 재료의 재순환을 극대화합니다. 또한 Plastic Bank와 같이 부품을 재사용하고 전체 제품 또는 부품을 재활용할 수도 있으며, Coach와 같이 평생 보증의 일환으로 제품을 수리하거나 서비스할 수도 있습니다.
  • 새로운 수익 모델: REI가 제공하는 레크리에이션 장비부터 사무용 가구, 조명, 특별 행사 패션에 이르기까지 모든 것에 대한 리스 또는 '서비스형 제품' 모델을 살펴보세요.

공급망 지속가능성 모범 사례

기업들은 공급망의 지속가능성을 높여야 한다는 압박에 직면해 있으며, 이는 실질적인 이익으로 이어집니다. 모범 사례를 따르면 주요 참여자를 식별하고, 장단기 목표를 설정하고, 일정을 정하고, 자금을 할당하고, 프로세스를 혁신하기 위한 지능형 워크플로와 디지털 솔루션을 구현하고, 진행 상황을 측정하는 계획을 개발하는 데 도움이 됩니다.

  • 기준선: 자체 운영 및 공급망과 그것이 환경에 미치는 영향을 이해합니다.
  • 교육: 동종 업계 표준과 업계 변화를 알아봅니다. 업계와 관련된 지속 가능한 개발 목표, 법률, 규정 및 정보 출처를 파악하세요.
  • 벤치마크: 협업 프로세스로, 관련 동료를 찾고, 학습과 목표를 교환하고, 함께 협력하여 관행을 개발합니다.
  • BHAG 설정: 크고, 거창하고, 대담한 목표(BHAG)를 설정합니다. 실패에 대한 두려움 없이 목표를 선언하고 그 목표를 향해 나아가세요. 학습과 발전을 목표로 하세요.
  • 측정: 소프트웨어와 체크리스트를 사용하여 목표 대비 결과를 감사하고 측정합니다. 정기적으로 결과를 게시합니다.
  • 소통: 이해관계자들은 공급망의 지속가능성을 매우 중요하게 생각하므로, 최고 경영진은 사명을 전달하고, 프로그램을 옹호하고, 직원을 참여시키고, 진행 상황과 학습 내용을 공유하는 책임을 맡아야 합니다.
  • 다시 살펴보기: 지속가능성은 여정입니다. 목표를 달성하고 새로운 목표를 만들어 가치 사슬을 지속적으로 확장하여 새로운 차원에 도달하세요.

공급망 지속가능성을 위한 솔루션

공급망 지속가능성을 향한 여정을 시작하는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. IBM은 보다 지속 가능하고 투명하며 사회적 의식을 갖춘 공급망을 구축하기 위해 무엇이 필요한지 잘 알고 있습니다.

다음과 같은 솔루션이 도움이 될 수 있습니다.

  • 역물류를 수행하여 반품 분류, 제품 재상품화 및 수리 수명주기 추적 프로세스를 가속화하여 반품으로 인한 폐기물과 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있는 지능형 주문 처리 플랫폼입니다.
  • 기존 주문 관리 시스템을 개선 및 확장하여 주문 관리 비용과 서비스의 균형을 맞추는 AI 기반 분석 엔진을 통해 보다 친환경적인 배송 옵션을 제공합니다.
  • 엔드투엔드 재고 가시성을 제공하여 정보에 입각한 의사 결정을 내리고, 타사 데이터를 활용하여 재고에 영향을 미칠 수 있는 이벤트를 신속하게 감지하여 낭비를 줄이고 결과를 최적화할 수 있도록 하는 컨트롤 타워입니다.
  • 80만 개의 사전 연결된 거래 파트너와 빠르게 소통할 수 있는 다중 기업 비즈니스 네트워크입니다. 블록체인을 통해 공급망 에코시스템 전반에 투명성과 신뢰성이 강화됩니다.
  • 신뢰할 수 있는 공급망 파트너와 함께 자체 에코시스템을 구축하고 가치 사슬을 통해 이동하는 제품의 원산지, 지속가능성 및 무결성을 인증할 수 있는 블록체인 플랫폼입니다.
  • 지속가능성 목표와 기대치를 충족하기 위해 공급망 계획과 프로세스를 발전시키려면 AI 및 블록체인과 같은 기술을 공급망에 전략적으로 적용하는 지능형 워크플로를 통합하세요.
 
