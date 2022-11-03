공급망 지속가능성이란 무엇인가요?

소싱 팀이 무엇을 구매할지, 누구에게서 구매할지 선택할 때 귀사 브랜드와 동일한 사회적 가치를 공유하는 공급업체를 선택하고 있나요?
제조 공장에서 제품을 생산할 때 낭비를 최소화하고 한정된 자원을 효과적으로 사용하고 있나요?
고객 주문을 처리할 때 포장 및 배송 결정이 환경에 어떤 영향을 미치는지 알고 계신가요?
이러한 질문에 대해 생각해 본 적이 없다면 지금부터 시작해야 할 때입니다. 고객, 직원 및 주주는 공급망 지속가능성 문제를 해결할 계획이 있는지 알고 싶어 합니다.
공급망 지속가능성은 원자재를 조달하고 제품으로 전환하여 시장에 공급할 때 환경, 사회 또는 기업 지배구조를 고려하는 것으로 정의됩니다. 하지만 공급망은 제품이 시장에 출시된다고 해서 끝나는 것이 아니며, 공급망의 지속가능성도 마찬가지입니다. 재사용/재활용/폐기 전략을 계획하고 실행해야 합니다. 공급망 지속가능성의 중요한 측면은 순환 경제를 지원한다는 것입니다.
이 블로그에서는 지속가능한 공급망을 추진하는 모범 사례를 살펴보겠습니다. 여기에는 낭비를 줄이고 자원 소비를 줄이며 비용을 절감할 수 있는 효율성을 창출하는 것이 포함되며, 궁극적으로는 미래 세대를 지원할 수 있는 환경을 보존하는 것을 목표로 합니다.
공급망의 지속가능성을 염두에 두고 계획하면 사람, 이익, 지구라는 세 가지 목표를 달성할 수 있습니다.
주요 이해관계자들은 자신이 구매하고 지지하는 브랜드가 지속가능성 문제를 해결하기를 점점 더 기대하고 있습니다.
놀랍지 않게도 CEO의 57%는 불분명한 ROI와 경제적 이익을 주요 과제로 꼽았습니다. 최근 IBM과의 인터뷰에서 Desjardins Group의 CEO인 Guy Cormier는 "모든 것은 CEO로부터 시작됩니다"라고 말했습니다. "저는 기후 변화와 ESG에 대해 가장 먼저 논의해야 한다고 확신합니다. 특히 젊은 직원들에게는 더욱 그렇습니다." 지속가능성이 매출과 수익을 높일 수 있는 차별화 요소인 이유는 다음과 같습니다.
전 세계의 한정된 환경 자원을 고려할 때 '순환성'은 지속가능성과 밀접한 관련이 있습니다. 유엔환경계획의 지속 가능한 자원 거래 보고서에서는 순환 경제에 대해 다음과 같이 설명합니다. "이 개념은 세계를 근본적으로 상호 연결되고 상호 의존적인 네트워크의 그물망, 즉 물질적 고리를 닫고, 확장하고, 좁힘으로써 더 큰 효율성을 달성할 수 있는 네트워크의 특성에 기반을 두고 있습니다. 이는 기존의 선형적인 생산-소비-폐기 모델과 대조를 이룹니다. 순환 모델에서는 자원이 가능한 한 최고의 가치를 유지합니다." 지속가능한 공급망은 다음 가치에 부합할 때 순환 경제를 지원합니다.
공급망 리더는 공급망 지속가능성 노력의 범위를 환경 중심으로 좁힘으로써 단기적인 성과를 이끌어낼 수 있습니다. 다음은 더 친환경적인 공급망을 위해 탐색해야 할 네 가지 영역입니다.
공급망에서는 "계획, 제작, 배송"을 중심으로 개념을 설명합니다. 공급망 리더는 장기적인 목표를 설정할 때 보다 지속가능한 공급망을 위해 제품 계획과 시간이 지남에 따라 변경할 수 있는 요소에 집중하는 것이 필수적입니다.
기업들은 공급망의 지속가능성을 높여야 한다는 압박에 직면해 있으며, 이는 실질적인 이익으로 이어집니다. 모범 사례를 따르면 주요 참여자를 식별하고, 장단기 목표를 설정하고, 일정을 정하고, 자금을 할당하고, 프로세스를 혁신하기 위한 지능형 워크플로와 디지털 솔루션을 구현하고, 진행 상황을 측정하는 계획을 개발하는 데 도움이 됩니다.
공급망 지속가능성을 향한 여정을 시작하는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. IBM은 보다 지속 가능하고 투명하며 사회적 의식을 갖춘 공급망을 구축하기 위해 무엇이 필요한지 잘 알고 있습니다.
