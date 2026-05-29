예비 부품 관리란 무엇인가요?

예비 부품 관리의 목표는 불필요한 가동 중단과 리드 타임을 최소화하고, 추적을 자동화하며, 전반적인 효율성을 높여 유지 관리, 수리 및 운영(MRO)을 최적화하는 것입니다. 이 프로세스는 기업 운영에 필요한 장비와 자산 자체를 관리하는 자산 관리와는 다릅니다.

예비 부품 관리 시장은 2030년까지 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 글로벌 시장 조사 및 컨설팅 기업인 MarketsandMarkets에 따르면, 이 시장은 2025년 102만 달러에서 2030년 182만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 연평균 성장률(CAGR)은 12%를 넘을 것으로 예상됩니다.

예비 부품 관리는 단순히 재고를 관리하거나 재고 수준을 유지하는 것만을 의미하지 않습니다. 이는 기업이 시스템의 신뢰성을 유지하고 비용 효율성을 높이는 데 중요한 관리 프로세스입니다. 새로운 솔루션은 인공 지능(AI)을 활용해 수요 예측과 사용량 예측을 수행함으로써, 보다 정확한 실시간 조달 의사 결정과 더욱 효과적인 MRO 예비 부품 최적화 전략을 지원합니다.