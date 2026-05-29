자동차 공장에서 차체를 점검하는 작업자
자산 관리

예비 부품 관리란 무엇인가요?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
게시일 2026년 05월 29일

예비 부품 관리란 무엇인가요?

예비 부품 관리는 조직의 예비 부품 재고를 체계적으로 관리하는 단계별 프로세스입니다. 이 프로세스에는 부품의 계획, 조달, 보관, 추적 및 배포가 포함되며, 필요한 부품을 필요한 시점에 사용할 수 있도록 지원합니다.

예비 부품 관리의 목표는 불필요한 가동 중단과 리드 타임을 최소화하고, 추적을 자동화하며, 전반적인 효율성을 높여 유지 관리, 수리 및 운영(MRO)을 최적화하는 것입니다. 이 프로세스는 기업 운영에 필요한 장비와 자산 자체를 관리하는 자산 관리와는 다릅니다.

예비 부품 관리 시장은 2030년까지 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 글로벌 시장 조사 및 컨설팅 기업인 MarketsandMarkets에 따르면, 이 시장은 2025년 102만 달러에서 2030년 182만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 연평균 성장률(CAGR)은 12%를 넘을 것으로 예상됩니다.

예비 부품 관리는 단순히 재고를 관리하거나 재고 수준을 유지하는 것만을 의미하지 않습니다. 이는 기업이 시스템의 신뢰성을 유지하고 비용 효율성을 높이는 데 중요한 관리 프로세스입니다. 새로운 솔루션은 인공 지능(AI)을 활용해 수요 예측과 사용량 예측을 수행함으로써, 보다 정확한 실시간 조달 의사 결정과 더욱 효과적인 MRO 예비 부품 최적화 전략을 지원합니다.

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예비 부품 관리가 중요한 이유

운영 부서에서 장비가 고장 났는데 필요한 예비 부품을 바로 구할 수 없고 몇 주 동안 입고를 기다려야 하는 상황을 생각해 보겠습니다. 그 결과 장비 가동이 중단되고, 재고 부족으로 인한 비용이 발생하며, 품질 문제까지 초래될 수 있습니다.

막대한 비용이 발생하는 가동 중단은 효과적인 예비 부품 관리가 중요한 가장 큰 이유 중 하나입니다. 실제로 제조업체 10곳 중 6곳 이상이 지난 1년 동안 계획되지 않은 가동 중단을 경험했습니다.

따라서 MRO 공급망 전반에서 예비 부품의 중요도를 파악하고 예방 유지 관리 프로세스를 구축하는 것이 매우 중요합니다. 또한 예비 부품 관리는 고객 만족도, 규정 준수 및 운영 연속성에도 큰 영향을 미칩니다.

예비 부품 관리는 조직 운영에서도 중요한 역할을 합니다. 이를 위해서는 유지 관리 팀이 여러 부서와 협업하며 업무를 수행할 수 있어야 합니다. 효과적인 팀 운영과 예비 부품 관리 체계를 구축하면 조직은 운영 효율성을 높이고 더 큰 조직 목표를 달성할 수 있습니다.

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예비 부품 관리의 핵심 구성 요소

예비 부품 관리를 도입하기 전에 고려해야 할 몇 가지 핵심 요소가 있습니다.

재고 관리

기업은 전략적인 재고 수준을 유지하면서 예비 부품을 얼마나 보유할지 결정해야 합니다. 이를 위해 유지 관리 팀은 재고 부족 위험과 재고 보유 비용을 함께 고려해야 합니다.

또한 최소 및 최대 재고 수준과 조달이 자동으로 시작되는 재주문 기준점을 설정해야 합니다. 유지 관리 작업을 관리하고 재고 수준을 가시화하기 위해 전산화 유지 관리 관리 시스템(CMMS) 또는 전사적 자산 관리(EAM) 소프트웨어를 도입합니다.

조달 및 공급업체 관리

공급업체 및 협력업체와의 긴밀한 관계는 기업 운영에 매우 중요합니다. 리드 타임을 단축하고, 과잉 재고를 방지하며, 가격까지 고려한 대체 조달 방안을 확보할 수 있도록 계약 조건을 협상해야 합니다.

공급망 문제가 발생했을 때는 원활한 협력 관계와 긴밀한 의사소통이 운영을 지속하는 데 매우 중요합니다.

수요 예측

과거 사용 데이터를 분석하는 것은 예비 부품 수요를 예측하고 필요한 물량을 미리 파악하기 위한 핵심 단계입니다. 재고 관리자는 과거 데이터와 지표를 분석하여 구매 수요를 예측하고 공급업체의 리드 타임을 반영해 실제 유지 관리 일정에 맞게 조달을 계획할 수 있습니다.

AI 기반 툴을 활용하여 스프레드시트 연동을 통해 데이터 수집을 자동화하고 예방 유지 관리예측 유지 관리를 지원합니다.

중요도 분석

중요 예비 부품을 분류하고 관리하는 방식은 산업에 따라 달라집니다. 특히 자동차 산업에서는 부품을 중요 부품과 중요도가 낮은 부품으로 구분하는 것이 생산과 운영의 중단 위험을 관리하는 데 매우 중요합니다.

크기가 크거나 중요도가 높은 부품을 사용하는 산업에서는 심각한 운영 차질이나 부품 부족을 방지하기 위해 더 높은 재고 우선순위가 필요할 수 있습니다.

부품 분류

표준화된 명명 규칙과 부품 번호를 사용하면 재고 관리 팀이 부품을 검색하고, 위치를 파악하며, 추적하기가 쉬워집니다.

일반적으로 많이 사용하는 방법은 소비 가치를 기준으로 부품을 분류하는 ABC 분석입니다. 예를 들어 A는 고가치, B는 중간 가치, C는 저가치를 의미합니다. 또 다른 방법으로는 예비 부품 중요도 감사를 통해 부품을 중요 부품과 비중요 부품으로 분류하는 방식이 있습니다.

예비 부품의 유형

예비 부품은 산업에 따라 다양한 방식으로 분류됩니다. 대표적인 유형은 다음과 같습니다.

  • 중요 예비 부품: 이러한 부품은 운영에 필수적이며, 사용할 수 없게 되면 업무가 중단됩니다. 필요할 때 즉시 사용할 수 있도록 반드시 현장에 재고를 보유해야 합니다. 자동차 산업에서는 엔진 블록, 변속기, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 등이 중요 예비 부품에 해당합니다.
  • 비중요 예비 부품: 업무 프로세스나 운영 기능에 필수적이지 않은 부품입니다. 많은 수량을 보관하지 않고 필요할 때 주문합니다. 자동차 산업을 예로 들면 라디오 노브, 컵홀더, 차량용 디스플레이, 파워 윈도 모터 등이 비중요 예비 부품에 해당합니다.
  • 전략적 예비 부품: 이러한 부품은 사용 빈도가 낮더라도 장기적인 위험 관리를 위해 보유합니다. 이러한 부품은 흔히 보험용 예비 부품이라고도 합니다. 장비의 수명을 연장하고, 과잉 재고를 방지하며, 재고 노후화를 최소화하는 데 도움이 됩니다. 자동차 판매점에서는 전기차(EV) 배터리 팩이나 펜더 또는 특정 차량 모델용 특수 트림과 같은 기존 차체 패널이 전략적 예비 부품의 예에 해당합니다.
  • 소모성 부품: 이러한 부품은 정기적으로 교체되는 사용 빈도가 높은 부품입니다. 소모성 부품은 수리하는 것이 아니라 교체를 전제로 하며, 지속적으로 보충해야 하는 경우가 많습니다. 자동차 산업에서는 점화 플러그, 에어 필터, 브레이크 패드, 타이어 등이 소모성 부품에 해당합니다.

예비 부품 관리의 단계별 프로세스

예비 부품 관리는 조달부터 재고 관리, 배포에 이르기까지 체계적인 접근이 필요한 프로세스입니다. 이 프로세스는 예비 부품의 전체 수명 주기에 걸쳐 이루어집니다.

  1. 모든 부품 식별 및 목록화: 유지 관리와 운영에 필요한 모든 부품을 식별하고 목록으로 관리합니다. ABC 분석, 바코드 또는 중요·비중요 분류 방식을 활용하여 각 부품을 중요도와 사용 빈도에 따라 분류합니다.
  2. 재고 수준 및 재주문 기준 설정: 부품 추적을 자동화할 수 있도록 CMMS, EAM 또는 전사적 자원 관리(ERP) 시스템과 같은 예비 부품 재고 관리 시스템을 선택합니다. 최신 유지 관리 계획 툴은 재고 수준과 사용 이력을 실시간으로 분석하고 작업 지시서 관리도 간소화할 수 있습니다.
  3. 공급업체 및 조달 프로세스 구축: 부품 관리와 관련된 모든 업무에 대한 표준 운영 절차(SOP)를 수립합니다. 부품 입고부터 수명 주기 종료 시점의 반품 절차까지 전 과정을 표준화합니다. 이러한 접근 방식은 일관성을 유지하고 오류를 최소화하는 데 도움이 됩니다.
  4. 추적 및 감사 시스템 구축: 정기적인 감사를 실시하여 재고 정확성을 확인하고 재고 불일치나 과잉 재고를 파악합니다. 부품 추적과 감사 이력 관리를 자동화할 수 있도록 재고 추적 툴을 도입합니다. 필요한 업데이트가 적시에 이루어지고 지속적으로 개선될 수 있도록 유지 관리 일정을 수립합니다.
  5. 직원 교육 및 협업 촉진: 부서 간 협업을 강화하고 팀원들에게 예비 부품 관리 프로세스를 교육합니다. 재고 관리 시스템을 활용해 예비 부품 재고를 관리하려면 유지 관리, 조달 및 운영 부서 간의 협력이 필요합니다.

예비 부품 관리에서 흔히 발생하는 과제

예비 부품 관리에는 여러 가지 과제가 따릅니다. 주요 과제 가운데 상당수는 보다 전략적인 접근과 선제적인 유지 관리 계획을 통해 해결할 수 있습니다.

재고 정확성에 영향을 미치는 부정확한 데이터

예비 부품 관리에서 가장 큰 과제 중 하나는 데이터 품질이 낮아 재고 정보의 정확성이 떨어진다는 점입니다. 대표적인 문제로는 일관되지 않은 명칭, 중복된 항목, 세부 정보가 누락된 항목 등이 있습니다.

해결 방법: 팀은 제품에 필요한 모든 자재와 구성 요소를 추적할 수 있는 정확한 자재 명세서(BOM)를 유지해야 합니다. 자재 명세서(BOM)는 비용을 추적할 수 있도록 실시간으로 업데이트해야 합니다. 자재 명세서(BOM)는 유지 관리 팀의 기준 문서 역할을 하며, 정확한 데이터 입력과 효율적인 재고 관리를 지원합니다.

과잉 재고를 초래하는 불균형한 재고 관리

적정 수량의 예비 부품을 보유하는 것은 많은 조직이 겪는 공통적인 과제입니다. 보관 공간은 귀중한 자원이며, 과잉 재고는 물리적인 공간을 차지할 뿐만 아니라 자금까지 묶이게 합니다. 잦은 재고 부족 역시 바람직하지 않으며, 가동 중단과 긴급 구매에 따른 추가 비용으로 이어질 수 있습니다.

해결 방법: 조직은 공급업체 중심의 재고 운영 방식에서 신뢰성 중심의 재고 관리 방식으로 전환해야 합니다. 예비 부품 관리를 전반적인 신뢰성 전략에 통합하고, 재고를 보유할 부품과 보유하지 않을 부품에 대한 명확한 기준을 수립해야 합니다.

표준화된 부품 분류 체계의 부재

이 문제는 부정확한 데이터 문제와 유사하며, 예비 부품을 일관성 없이 추적하고 분류하는 데서 비롯됩니다. 예비 부품에 대한 표준화된 프로세스나 명명 규칙이 없으면 부품의 재고 여부와 위치를 파악하는 데 혼선이 발생합니다.

해결 방법: 조직의 가장 중요한 기준에 맞는 단순하고 명확한 분류 체계를 마련해야 합니다. 일반적으로는 부품의 중요도, 사용 빈도 및 수요 변동성을 기준으로 분류합니다.

예비 부품 관리 모범 사례

예비 부품 관리 시스템을 구축하려면 상당한 노력과 부서 간 협업이 필요합니다. 새로운 예비 부품 관리 프로세스를 도입할 때는 다음과 같은 모범 사례를 고려하는 것이 좋습니다.

  • 중요 부품 정리 및 우선순위 지정: 예비 부품 관리는 중요 부품을 물리적으로 정리하고 적절한 식별 태그를 부착하는 것부터 시작해야 합니다. 이 단계는 모든 예비 부품 관리 업무의 기반이 됩니다. 먼저 창고의 선반을 정리하고, 보관함에 라벨을 붙이며, 부품을 사용하기 편리하도록 그룹별로 배치합니다. 부품 재고 목록을 별도로 작성하거나, 바코드 또는 QR 코드를 지원하는 재고 관리 소프트웨어를 활용해 관리 작업을 효율화할 수 있습니다.
  • 수요 예측 활용: 최신 MRO 재고 관리 소프트웨어는 AI를 활용해 수요와 사용량을 예측합니다. 정확한 수요 예측은 고객의 요구를 충족할 만큼 충분한 예비 부품을 확보하고, 비용이 많이 드는 운영 지연이나 더 나아가 기업 평판 훼손을 방지하는 데 매우 중요합니다.
  • 정기적인 감사 실시: 조직은 재고 수준의 정확성을 유지하고 관리 프로세스가 정상적으로 운영되는지 확인하기 위해 정기적인 실물 재고 조사와 순환 감사를 실시해야 합니다. 또한 과거 데이터를 검토하여 노후화되었거나 성능이 저하된 예비 부품을 식별해야 합니다. 안전 재고와 리드 타임을 고려하여 이해하기 쉬운 부품 재주문 및 폐기 절차를 마련해야 합니다.
  • 예비 부품 재고 관리 시스템에 대한 직원 교육: 예비 부품 재고 관리 시스템은 모든 직원이 쉽게 이해하고 운영할 수 있을 만큼 단순해야 합니다. 시스템을 사용하는 모든 직원에게 충분한 온보딩 교육을 제공하는 것이 중요합니다. 표준 운영 절차(SOP)를 모든 직원이 쉽게 확인할 수 있도록 공개하고, 필요에 따라 워크숍이나 재교육 세미나 등 일반적인 온보딩을 넘어서는 교육 기회를 제공합니다.

예비 부품 관리의 미래

예비 부품 관리의 미래는 AI 기반 예측 유지 관리로 나아가고 있습니다. 기존의 재고 분석과 예비 부품 관리 방식은 단편적이며 계절성, 생산 일정, 공급망 차질과 같은 요소를 충분히 반영하지 못합니다. 이제 AI 모델은 소비 패턴과 리드 타임의 변동성을 분석하여 더욱 지능적인 예측 유지 관리와 실행 가능한 인사이트를 제공합니다.

또한 AI 재고 관리와 주문형 제조가 새로운 운영 모델로 떠오르며 여러 조직에서 빠르게 확산되고 있습니다. 기업들은 주문이 접수된 이후에만 제품을 생산하기 위해 3D 프린팅과 컴퓨터 수치 제어(CNC) 가공 같은 디지털 기술을 적극 활용하고 있습니다. 이러한 방식은 재고 비용을 최소화하고 고객 맞춤형 제품을 개별적으로 생산할 수 있도록 합니다.

예비 부품 산업의 중요한 전환점은 코로나19 팬데믹이었으며, 이를 통해 글로벌 공급망의 취약성이 드러났습니다. 팬데믹 이후 여러 해가 지난 지금도 조직들은 예비 부품 조달 방식을 다시 검토하고 있습니다. 이제 예비 부품 관리 전략은 단순한 내부 재고 관리 문제가 아니라 다양한 외부 요인까지 함께 고려해야 하는 과제가 되었습니다. 이러한 변화로 예비 부품 관리는 창고 중심의 업무를 넘어 조직 전반의 경영 전략 차원에서 고려해야 하는 영역으로 확대되고 있습니다.

Teaganne Finn

Staff Writer

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Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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